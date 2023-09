Una investigación israelí explica el uso de un grupo de artefactos hallados en la década de 1990 en las montañas de Eilat en rituales mágicos

11 septiembre, 2023

Las antigüedades descubiertas se hallaron en la ruta que conectaba Egipto con La Meca hace 400 años.

En el camino hacia La Meca, los peregrinos musulmanes que viajaban desde El Cairo solían hacer una parada para visitar a expertos en rituales mágicos. En un estudio recientemente realizado en Israel, se estudió un grupo de artefactos encontrados en Eilat que se cree que se utilizaban en estos rituales hace 400 años.

La investigación fue recientemente publicada en la revista Journal of Material Cultures in the Muslim World, y estuvo a cargo de Itamar Taxel, de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), Uzi Avner, del Centro de Ciencias del Mar Muerto-Arava y Nitzan Amitai-Preiss, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Los artefactos se encontraron hace años en un sitio arqueológico en la región de Eilat, al sur de Israel. Era un grupo de artefactos que, según los expertos, se usaban contra el mal de ojo y para sanar enfermedades. Según los científicos a cargo del estudio, «este descubrimiento revela que las personas en el período otomano temprano, al igual que hoy en día, consultaban a hechiceros populares junto con su creencia formal en la religión oficial».

Además, explicaron que los artefactos fueron descubiertos por un residente de la zona. Entre otras cosas, se encontraron docenas de fragmentos de sonajeros de arcilla, que contenían pequeñas piedras que emitían sonidos al agitarlos. Además, dos artefactos similares a pequeños altares de incienso y una pequeña figura de una mujer desnuda, que representaba a una deidad o sacerdote.

El análisis de la arcilla utilizada para los artefactos cerámicos reveló que provenían de Egipto. Este es el primer hallazgo de este tipo de objetos rituales en la zona. Es sorprendente, sobre todo al tratarse de un sitio temporal y no un asentamiento permanente.