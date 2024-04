En este tiempo de Pésaj los sentimientos de cambio inundan nuestra perspectiva de futuro atisbando la libertad que tanto anhelamos.

Hoy empezamos un nuevo camino, aunque estemos pasando por algún tipo de esclavitud asumida o impuesta. Todos los seres humanos queremos cambios en la vida. La monotonía y la repetición no encajan bien con ese espíritu de aventura que en principio todos deberíamos llevar en nuestro corazón.

Pésaj nos llama a cambiar. Pésaj nos llama a la libertad personal sin olvidar que somos parte de un Pueblo al cual nos debemos y amamos. El desierto representa un reto que estamos dispuestos a pasar con los ojos puestos en alcanzar esa Tierra Prometida a la cual, de una forma o de otra, todos anhelamos llegar. La vida es una sucesión de cambios sin los cuales pereceríamos de aburrimiento, de falta de creatividad y de ansiedad por carecer de motivación.

Pésaj representa un tiempo de cambios, retos y conquistas particularmente en la historia de Israel. En medio de una especie de desierto de la crítica internacional el moderno Israel avanza superando retos, conquistando el saber de la tecnología y visualizando un prometedor futuro de paz que ahora parece más lejos que nunca.

Israel busca la paz, aun estando en medio de multitud enemigos que claman por guerra, venganza y muerte. Los últimos acontecimientos en la historia del moderno Estado de Israel nos llevan al tiempo y origen de Pésaj. En el contexto de los acontecimientos que dieron origen a Pésaj podríamos decir y decimos que marcaron un antes y un después en la historia de Israel y consecuentemente en la del resto de la humanidad. El cambio más trascendente radicó en el dramático paso de la esclavitud a la libertad. Todo cambio que no tienda a darnos libertad y liberarnos es un mero espejismo propio de los desiertos por los que muchas veces pasamos.

Todos los seres humanos deberíamos buscar un cambio enfocado a conseguir libertad en el sentido más amplio de la palabra. Libertad de opinión. Libertad de expresión. Libertad religiosa y una más que evidente libertad para crear un mundo mejor. La creatividad solo se desarrolla bien en un ambiente de sana libertad. Los buenos cambios deben producir mayor libertad en el sentido más positivo y extenso del concepto.

Pesaj es eminentemente libertad en movimiento. Una libertad que nos conduce a la tierra prometida de la esperanza, de la visión de futuro y de las promesas que esperamos ver cumplidas. El efecto de Pésaj se fraguó en el corazón de aquellos esclavos que miraban al Cielo y clamaban en su interior, soñando y creyendo que algún día serían libres. La desdibujada libertad fue soñada, generación tras generación, con cada golpe de látigo y con cada lágrima vertida.

El camino de la libertad, aun estando en la esclavitud, estaba hecho con cada pisada en el mísero barro del dolor, el miedo y la desesperanza. Pésaj nos llama a cambiar de dirección y salir de toda esclavitud para emprender el viaje a la libertad. Las situaciones dramáticas de la vida son muchas veces la base emocional en la que se asienta, construye y levanta la libertad.

En este tiempo de libertad no podemos olvidar y no olvidamos a los que están esclavos en las manos de los terroristas de Hamás que son el más salvaje recuerdo de la degradación de los que algunos llaman seres humanos. El clamor por la liberación de los rehenes que quedan en Gaza está subiendo al Cielo acompañado de rezos, oraciones, clamores, llantos, desesperación y ruego por su libertad. La historia se repite y a modo del terrible faraón Hamás sigue impidiendo la salida de los hijos del pueblo hebreo a la libertad. La orden del Cielo de dejar salir a mi pueblo ha sido incumplida en el pasado y en el presente de un Israel que sigue sufriendo el odio irracional de medio mundo y parte del otro, pero de igual manera el Dios de los Hebreos ha dictado sentencia y los que esclavizaron serán destruidos y los esclavos serán liberados. Pésaj no solo huele a sangre, sudor y lágrimas también huele a libertad. Una máxima que le compartimos es que hace tanto tiempo que estamos esperando la bendición de la libertad que tiene que estar muy cerca. Hazlo saber y no dejes de rezar.