Nuevo álbum fotográfico: “Devolver la magia a la vida cotidiana”

18 febrero, 2022

Resume un viaje fotográfico de 15 años por Israel del fotógrafo Eitan Elhadez Barak documentando de forma excepcional las ceremonias, fiestas y rituales más impactantes que se puedan imaginar.

Acaba de publicarse un álbum fotográfico titulado “Bringing Magic Back to Everyday Life” cuyas páginas resumen un viaje fotográfico de 15 años durante los cuales el fotógrafo Eitan Elhadez Barak logra documentar el tema que más le interesa: ceremonias, fiestas y rituales especiales, de los más raros y originales que se llevan a cabo en todo el país. Entre otras cosas, el álbum ofrece una visión única de comunidades especiales como la comunidad del chamán en la Galilea, la comunidad circasiana, la samaritana y la comunidad judía en Dimona.

Eitan Elhadez y el Dalai Lama

Más datos en http://www.ceremony.co.il/

En el álbum se revelan por primera vez ceremonias mágicas, como la de dar a luz a un bebé en versión india, una ceremonia secreta con un chamán de Amazonas. Los masones y la comunidad de judíos – musulmanes “sufís”. En este álbum las fotos son acompañadas de explicaciones y descripciones escritas por el fotógrafo, hecho que también abre una ventana a muchas celebraciones que tienen lugar en Israel pero de las cuales nadie ha oído hablar, entre estas la ceremonia del “Memorial Day” por el genocidio circasiano y otras.

Rito por los Caídos en el Genocidio Circasiano

El libro está dividido según los temas que son las ceremonias de luz y fuego, las ceremonias de transición y adolescencia, las de boda, de baile y otras más. Tiene un espacio para ceremonias importantes que han sido excluidas de la rutina, como el servicio conmemorativo de las víctimas de accidentes de tráfico, una ceremonia por el genocidio armenio. Una mirada a las fiestas sagradas de los drusos y más. Y no faltan las ceremonias de brujería y paganismo. Ciertas ceremonias del kibutz que renuevan las que se hacían en el período del Templo (ceremonia de Lag Ba-Omer o Fiesta del Agua). Una mirada extensa al renacimiento de las recepciones del Shabat (Kabalot Shabat) que ha florecido en la última década en Israel. Los rituales del judaísmo social, como un Iom Kipur secular o una recepción de Shabat en la Yeshivá secular.

Iom Kipur laico

El autor nos explica: “A través de este álbum, analizo las diversas comunidades que viven aquí con nosotros: musulmanes junto a cristianos, judíos junto a drusos. Y trae la maravillosa historia de la que se llama “Tierra Santa” a través de las ceremonias y costumbres. Además, tiende a ser un llamado a la unión de corazones entre los sectores y culturas que aquí conviven a nuestro lado a través de un reconocimiento profundo de lo que ocurre en el seno de esas comunidades”

Fiesta del agua en Ramat Yohanan

Eitan Elhadez Barak (45), vive en Kiriat Ono, comprometido con el fotoperiodismo, imparte conferencias y escribe. Voluntariado en la Asociación para Gente Feliz a través de la realización de varias actividades destinadas a poblaciones desfavorecidas. Activista social y organizador de “Kabalot Shabat” de barrio. Ha presentado sus trabajos previamente en dos exposiciones individuales en el Museo Eretz Israel y en el “Seminario Kibutzim” sobre este tema.

Rito danza “sufi” de judíos y árabes

Confiesa: “Personalmente señalaré que el viaje de las ceremonias a través de Israel, logró que yo trajera a mi vida algo de la magia que encontré en esas ceremonias. Una vida que inexplicablemente me llevó a este lugar. Pasé mi infancia en un barrio desfavorecido de Haifa, desde muy joven pase de internado en internado acumulando carencias, pero el arte y la lectura siempre me sirvieron de refugio”. Agrega “Para resumir, mencionaré que a través del proyecto de ceremonias conocí al Dalai Lama y al Papa, me emocioné hasta las lágrimas en el funeral del rabino Ovadia Yosef y me morí de miedo en el funeral de Yasser Arafat en Ramallah. Ahora ha llegado el momento después de una década y media de documentar para atesorar todo en un libro que no tiene parangón en Israel.

Fotos de Eitan Elhadez Barak