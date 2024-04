Pésaj en Jerusalén: Ha llegado la primavera 

Actividades para toda la familia que enfatizan la singularidad de la capital: gastronomía, museos, exposiciones, botánica y hotelería a precios atractivos.

Ha llegado la primavera y con ella la festividad de Pesaj que ya casi está aquí y para quienes se preguntan que hacer durante los días festivos, hemos recopilado algunas recomendaciones de actividades familiares en Jerusalén para todos los gustos. Nuevas exposiciones con motivo de los 70 años del Centro Internacional de Convenciones de Jerusalén “Binianei hauma”, entre estas “Curadores del momento: los niños pintan en tiempos de guerra”. Visitas guiadas experienciales en el FOZ, Museo Amigos de Israel, con su gran tecnología. “Festigan Aviv” en el Jardín Botánico: talleres y actividades para toda la familia. Y la posibilidad de alojamiento a precios especialmente atractivos en los hoteles “ibis”.

Para conmemorar el 70 aniversario del Centro de Congresos conocido también como “Binianei Hauma” (Edificios de la Nación) habrá visitas guiadas dentro del mismo, que cuentan la historia de una de las instituciones culturales más antiguas de Jerusalén.

Es un centro situado a las puertas de Jerusalén que se extiende por unos 37.000 m2.con pabellones y zonas de exposición y 27 salas. Se exhiben unas 20 muestras, de artistas israelíes. Incluida una nueva exposición “Curadores por el momento – Niños israelíes pintando la guerra”, 54 pinturas de niños árabes y judíos seculares y religiosos de escuelas primarias de todo el país que expresan sus sentimientos a través de la pintura.

Y una variedad de muestras de arte que están abiertas al público: la obra del artista Ohad Tsfati, inspirada en el arte japonés. .“Las Doce Tribus” de Marc Chagall, “Estrellas sobre ‘Sion”, Cines de Jerusalén, en la Sala Pinkus. Las esculturas de metal del artista Uri Dushi y “A la altura de los ojos” las fotografías de Atalia Katz que captan la gracia humana. Más datos: https://www.iccjer.co.il/

Durante la visita se puede ver un yacimiento arqueológico cuyos restos fueron descubiertos durante la excavación de los cimientos del centro. Se descubrió que hace unos 1.900 años se había establecido en el lugar un taller de herramientas de alfarería y accesorios de construcción operado por la décima legión del ejército romano. Los restos incluyen estanques y superficies para procesar la arcilla, un complejo donde los artesanos diseñaban las herramientas y productos de su tipo y sistemas de hornos. Todos los productos expuestos junto a los hornos son réplicas exactas de los hallazgos originales descubiertos durante las excavaciones.

La firma hotelera “ibis” es muy conocida internacionalmente ya que forma parte de la cadena de hoteles Accor cuenta con más de 5000 hoteles en todo el mundo, llegó a Israel con la apertura del hotel “ibis red” y luego en 2019 inauguró el “ibis styles”. Ambos hoteles están ubicados en pleno centro de la ciudad de Jerusalén, lo cual es su gran ventaja. El ibis Styles está situado en el centro peatonal Ben Yehuda, el corazón mismo de la capital, de manera que los huéspedes pueden moverse hacia varios puntos de gran atracción turística. Es una muy atractiva zona llena de sorprendentes locales comerciales, bares. Cerca del famoso y pintoresco mercado Mahane Yehuda que inspiró a los diseñadores con ilustraciones que introducen a los huéspedes a la atmósfera única del mercado. El nuevo ibis styles está ubicado en un edificio histórico y contiene 104 habitaciones diferentes, entre estas habitaciones estándar y familiares, mini suites y habitaciones con balcón. Todas construidas de acuerdo con las cualidades y estándares de la red Accor.

Para la festividad de pesaj se ofrecen precios especialmente atractivos incluyendo la cena de la noche del Seder. Los huéspedes de los hoteles ibis en Jerusalén están invitados a un mágico recorrido primaveral siguiendo a los peregrinos. El recorrido partirá desde el hotel a través del animado barrio de Mamilla hacia el verde desfiladero de Ben Hinnom en esta época del año y ascenderá al Monte Sión a través del túnel que conectaba Monte Sión con la Ciudad Occidental al 67. Se visita la Tumba de David, la Ciudad Vieja a lo largo del Cardo, el Muro de las Lamentaciones, se llega al barrio judío por los callejones mágicos y a la Puerta de Iafo. Fechas: 24, 25, 27 y 29 de abril. Más datos: www.ibis.co.il

En el Museo “FOZ”, (Friends of Zion) Amigos de Israel. se ofrecen durante la festividad de Pesaj recorridos guiados especiales, que se convierten en una gran experiencia visual multi sensorial para toda la familia. “FOZ” es un museo que narra la historia de la ayuda de la comunidad internacional no judía al Estado de Israel. Una experiencia fascinante interactiva y multimedia en el corazón de la capital. Ubicado en el histórico barrio de Najalat Shivá, honra a los sionistas cristianos y evangelistas por su contribución al Estado de Israel, antes y después de su fundación.​ El museo, inaugurado en 2015, narra la historia de la ayuda de la comunidad internacional no judía y su apoyo al sionismo. Un ​ edificio de cuatro plantas, en cada una de ellas se exhibe diferentes periodos en la historia judía, que son el siglo 19, el Mandato Británico de Palestina, el Holocausto y la fundación del estado. Se lo considera uno de los primeros “museos inteligentes” del país y exhibe 7 exposiciones permanentes que ofrecen una experiencia única ya que integran tecnología tridimensional, pantallas táctiles, una partitura musical original, y todo ello acompañado de un sonido especial. Destinado a un público de todo el mundo con asistencia guiada en 16 idiomas. Más datos: www.fozmuseum.com

“Festigan Aviv” En el Jardín Botánico de Givat Ram ofrece una increíble colección de plantas raras de todo el mundo para embriagar al visitante con colores, aromas y sombras. Se invita al público en general y a todos los miembros de la familia, a una variedad de actividades durante la festividad de Pesaj, como parte del proyecto titulado “’Festigan Aviv”. Los visitantes serán recibidos con música en vivo en un ambiente carnavalesco y podrán hacer el recorrido en un simpático trencito, un circuito de 40 minutos pasando por todo el parque mientras el guia de turno explica lo que se ve. Se puede recorrer las distintas partes del jardín botánico y del maravilloso invernadero tropical (Hajamema), con especies raras. Visitar una serie de piscinas, caídas de agua y un gran lago artificial. Además, padres e hijos están invitados a talleres creativos que se ubicarán por todo el jardín a varias horas y habrá un espectáculo infantil todos los días. Los visitantes podrán ver la nueva pagoda que se inaugurará solo en septiembre. Y realizar un picnic familiar independiente en los espacios del jardín y en un ambiente pastoral. El 24 y 25.4. En Yehuda Borla 1 Jerusalén, Más datos: https://www.botanic.co.il/

