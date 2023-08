La película “7 blessings” celebra sus doce nominaciones para los premios Ophir

8 agosto, 2023

Al ser la película con más nominaciones para la premiación de este año, se transforma así en una gran candidata a ser la película israelí que represente al país en los Oscar.

7 blessings cuenta la historia de una familia de origen marroquí en la Jerusalén de los años 90. Este último domingo, el filme israelí recibió la nominación a 12 de las categorías de los premios Ophir, lo que le da una chance de participar eventualmente en el proceso de selección de la mejor película extranjera en los prestigiosos premios Oscar.

La candidata israelí es una comedia que se centra en la familia Alkslasi-Nidam, que detrás de su aparente alegría, esconde secretos oscuros. Además, 7 blessings construye la historia de una familia atravesada por la multiculturalidad, ya que en su hogar se habla marroquí, hebreo, francés, y un dialecto francés-marroquí.

No fue la única con muchas nominaciones: The vanishing soldier obtuvo once, la misma que The Monkey House, el nuevo filme de Avi Nesher. Los premios Ophir son los galardones más importantes del cine y la televisión israelí.

Tradicionalmente, la película ganadora de la categoría mejor película en los Ophir es la que representa al país ante la Academia estadounidense. La ceremonia de esta semana tendrá lugar el 10 de septiembre.