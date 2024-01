Video: Israel abatió a más de 2.000 terroristas de Hamás en el sur de Gaza

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), contralmirante Daniel Hagari, anunció que los soldados que combaten el área de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, han abatido hasta el momento a más de 2.000 terroristas de Hamás.

Hagari explicó que los combates están actualmente centrados en Khan Yunis, “que es la capital de Hamás en el sur”, donde las tropas están operando en forma focalizada para aniquilar al grupo terrorista islámico.

En Khan Yunis, “más de 2.000 operativos de Hamás han sido abatidos en los túneles y por encima de ellos” desde que las tropas comenzaron a operar en el sur de la Franja, el mes pasado, incluyendo cientos en esta última semana.

Numerosos comandantes de Hamás han sido abatidos, huyeron o se rindieron a las tropas de las FDI, explicó Hagari, aportando invaluable información de inteligencia sobre el grupo terrorista.

Combatiente de la División 98 operan en Khan Yunis

Los soldados también han arrestado a muchos de los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre, cuando alrededor de tres mil efectivos de la organización terrorista islámica invadieron el sur de Israel, asesinando a más de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a al menos 240.

Hagari se refirió también a los 136 rehenes -no todos ellos con vida- que están aún cautivos en Gaza. “Si ustedes me pueden escucharme ahora, no los hemos olvidado, pensamos en ustedes todo el tiempo…. Hay un enorme esfuerzo internacional, y nuestro trabajo es crear las condiciones para traerlos de regreso a todos a casa”.

