DJ Raphi, el influencer israelí que con sus bailes es furor en todo el mundo

DJ Raphi (su nombre es Raphi Nathan) tiene más de 600 mil suscriptores en YouTube y sus videos cuentan con millones de vistas. Los comentarios son de usuarios de Israel, pero también de América, Europa e incluso países árabes. La imagen es sencilla y las coreografías simples.

La historia, en realidad, comienza en Sudáfrica. El hombre detrás del éxito nació en Johannesburgo y en 1998, cuando él tenía ocho años, sus padres emigraron a Raanana, Israel junto a sus cinco hijos. “Más tarde emigré a Jerusalén y aún sigo aquí, con mi mujer y dos hijos”, relata.

Sin embargo, la llegada a Israel no fue sencilla. “No hablaba bien el idioma y eso hizo que algunos chicos comenzaron a hacerme bullying. Además a mi no me gustaba el deporte pero tampoco quedarme en clase, a mi me gustaba la música. Mi papá, Mickey, es músico, y a los 10 años, me dijo que tenía que enfocarme en la música. Así que comencé a hacer percusión, porque siempre tuve buen ritmo”, narra desde Israel en exclusiva para AURORA.

De todos modos, esto generó problemas, como cuenta Raphi. “El rand sudafricano no es tan fuerte comparado con el shékel, por lo que no teníamos una economía muy sólida. Tres meses después de empezar percusión, mis padres me dijeron que no podían conseguir una batería. Mi profesor, que creía que tenía talento, comenzó a impulsarme a practicar pero con mi boca: así comencé a hacer beat-boxing”.

Eso de todos modo no logró finalizar el bullying. “Bueno ahora los chicos que me molestaban tenían otra razón: hacía ruidos raros con la boca”, dice Raphi sonriendo. Algo que cambió en sexto grado, cuando durante un gran evento musical, Raphi pudo tocar la batería frente a todos, haciendo un gran show. “No tenía idea de que tocar en vivo fuera tan increíble”, exclama.

De allí en más, todo fue escalando. “En 2007 participé con 15 otros competidores del campeonato nacional de beat-box y gané siendo el más joven. A partir de eso, un conocido me contactó con una radio, donde empecé a participar seguido, además en ese tiempo yo estaba en una yeshivá donde no se practicaban artes y pasé a una que sí en Tel Aviv. En la anterior los chicos me miraban flaco y con anteojos y no entendían porque estaba bailando y haciendo ruidos con la boca”.

La misma inercia de esta dinámica llevó a Raphi a adentrarse en su vocación: ser DJ. Le permitió seguir su pasión musical al tiempo que la gente comenzó a entender qué es lo que le pasaba, a diferencia de antes. Eso, igual, no lo privó de seguir sus estudios y formar una familia, sin nunca dejar de respetar las tradiciones judías. “Se puede ir a tocar a una fiesta y respetar Shabat, aunque sea un desafío”, lo resume.

El gran cambio ocurrió con la pandemia. Raphi trabajaba desde 2014 en fiestas como DJ y el comienzo del aislamiento fue un golpe letal a su empresa de eventos. Tuvo que cerrarla y no pudo seguir haciendo una de sus cosas favoritas, que era dejar de tocar para bailar con el público. En ese momento su madre le dijo que debería enseñar su bailes, una marca registrada de sus actuaciones, y subirlas a YouTube, en un momento donde todas las personas estaban en sus casa y “no había nada mejor que hacer”. Raphi lo habló con su esposa, y decidieron usar los ahorros que tenían para montar un estudio y comenzar un canal de YouTube.

“Hice mi primer video, el ChaCha Slide, algo básico en la edición pero de buena calidad y tuve 300 vistas en tres semanas, por lo que dije, ‘esto no funciona’. Pero seguí haciéndolo a pedido de mi familia y de repente ese video consiguió 10.000 vistas, y no solamente en Israel, tenía vistas de Estados Unidos, Reino Unido, Australia… el mundo angloparlante”, explica Raphi, mientras busca el video en cuestión y señala que ya lleva 47 millones de reproducciones. Entre marzo de 2020 y este mes, el canal ya tiene 600.000 suscriptores y cerca de 300 millones de vistas.

Para Raphi, la clave está en la calidad de los videos pero también en que “es una simple persona con anteojos y un sombrero bailando”. Esa simpleza y autenticidad ha logrado calar en sus fans, que ahora ya llegan incluso de países árabes o musulmanes como Arabia Saudí, Turquía, Afganistán, Iraq. “Es alguien bailando, un lenguaje universal que nos acerca a todos, sin importar de donde vengamos”, sentencia.

De todos modos, un episodio es ineludible: el 7 de octubre. Consultado sobre su impacto, Raphi nos pide que vayamos a un video en particular de su canal y veamos los comentarios. El video es “Yama” y los comentarios son elocuentes: gente que promete no volver a verlo por ser israelí, vítores a Hamás y otros más. “Eso es lo que quedó después de que borrara el 75% de los comentarios”, asegura, y agrega que no es nada comparado con Instagram, donde los comentarios lo atacan personalmente a él. Recuerda uno que incluso le dijo que su madre, ya fallecida, estaba ardiendo en el infierno y que él iría también por “genocida”.

Hay un lado B, dice Raphi, y señala que desde el comienzo de la guerra, sus vistas se han duplicado. En parte, creé, se trata de judíos de todo el mundo que buscan apoyarlo y además encontrar algo de confort en la música y el baile. “En estos tiempos, es una forma de mostrar que Israel es una luz en medio de tanta oscuridad, y yo creo que un poco se trata de eso”.

Raphi, fanático de Harry Potter y cuyo lugar en el mundo es Jerusalén, se siento orgulloso de lo que hizo. Entre otras cosas, porque siente que así está honrando el legado de su mamá, fallecida hace un año y medio en un accidente de tránsito. “Ella dio su vida acomodada en Sudáfrica para que podamos venir acá con mis hermanos y nos empujó a que logremos lo que queramos. Estoy orgulloso de lo que construí porque sigo sus pasos. No estoy cumpliendo un sueño, creo que estoy en el medio de uno”.