Eden Golan regresa “victoriosa” a Israel tras su quinta posición gracias al voto del público

La cantante Eden Golan, la candidata israelí al festival de Eurovisión, regresó este domingo a Tel Aviv tras haber logrado una quinta posición gracias al voto del público, y con la felicitación del propio presidente de Israel, Isaac Herzog, quien resaltó su «actuación conmovedora».



La actuación de Eden Golan anoche fue eclipsada en Israel por las protestas en contra del primer ministro, Benjamín Netanyahu, como cada sábado, para reclamar elecciones anticipadas y un acuerdo para el retorno de los rehenes; hoy ocupa un lugar secundario en los periódicos.



No obstante, grupos de eurofans se congregaron en algunos bares de Tel Aviv para seguir el certamen en directo y la interpretación por Golan del tema «Hurricane», entre abucheos de parte del público.



«Es un privilegio enorme que haya tenido la oportunidad de representar a nuestro país, especialmente en momentos como este; dimos voz al mensaje de que debemos traerlos de vuelta a casa ya», afirmó Golan a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv en referencia a los rehenes que siguen cautivos en manos de Hamás, a quien les dedicó su actuación.



Antes de abordar en el avión, la cantante de 20 años recibió una videollamada del presidente Herzog, quien la felicitó por su quinta posición y alabó su «fuerza mental» al soportar los abucheos de gran parte del público eurovisivo en Malmo (Suecia) y las llamadas al boicot a Israel en el certamen de la canción por la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás en Gaza.



«Quiero agradecerte en nombre de todo el pueblo de Israel por tu actuación tan conmovedora. Nos trajiste mucho honor, mucho coraje. Te impusiste con orgullo frente a todos los que odian a Israel, atacantes antisemitas. No fue una tarea nacional fácil», le dijo el presidente.



Golan subrayó a Herzog que representar a Israel en este momento ha sido un «privilegio» y le agradeció su intermediación para asegurar la participación en el certamen, después de que la organización del festival pidiera a Israel en dos ocasiones que cambiara la canción, al tener una letra «demasiado política», inspirada en la masacre perpetrada por Hamás del 7 de octubre.



«Creo que es esencial que Israel aparezca en cada escenario, que el buen nombre y la hermosa voz de Israel se escuchen en cada sitio», indicó Herzog.



A pesar de los abucheos de gran parte del público y de no lograr una buena posición con los votos de los jurados nacionales, Golan remontó al quinto puesto gracias al voto telemático del público, que le dio 323 puntos, la segunda mejor puntuación global, con quince países otorgándole el máximo de 12 puntos, entre ellos España. Portugal, Italia o Suecia.



Con estos resultados, en las redes sociales muchos internautas israelíes hoy hablan de «sesgo político» e incluso de antisemitismo entre los jurados nacionales, que no dieron buena puntuación a la israelí, que sí logró apoyó popular.

Con la colaboración de agencias