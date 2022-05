Vuelve el Festival de Cine Francés

9 mayo, 2022

La edición 19 del Festival de Cine Francés, uno de los favoritos del público israelí, tendrá lugar en varios cines del país en Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, Herzlía, Holon, Sderot y Rosh Pina.

El Festival de Cine Francés es uno de los más populares en Israel, y este año se proyectarán 16 películas. La directora y fundadora del festival, Caroline Bone ha elegido los filmes estrenados el año pasado que son los que muestran las imágenes y la diversidad del cine francés actual. El festival está producido por “Eden Cinema” bajo la dirección de Caroline Bone, en colaboración con el Instituto Francés en Israel y con la asistencia de “Unifrance Films” y la firma L’Occitane. Se lleva a cabo a partir 16.5 hasta el 25.5 en los cines y cinematecas de varias localidades.

Alguien que me escuche

Se nos informa que en este año hay algo especial en el festival, de las 16 películas, en once las mujeres ocupan el lugar central y son los personajes destacados y principales de la trama. Cuatro de las películas fueron dirigidas por directoras. Además como cada año, podemos ver en el festival las mejores películas creadas por destacados creadores de la industria cinematográfica francesa protagonizadas por conocidos actores, junto a películas de debut y filmes que revelan la generación contemporánea del cine francés actual. Otro dato interesante es que muchas de las películas de este año están basadas en obras literarias

El festival abrirá con el estreno en Israel de la película “Eiffel” del director Martin Bourboulon, protagonizada por Romain Duris junto a la actriz francesa-británica Emma Mackey. Es la historia del renombrado arquitecto e ingeniero y de la construcción de la torre Eiffel que se convirtió en el símbolo icónico de París. A través de una apasionante historia de amor, el director presenta una fascinante película épica sobre uno de los monumentos más reconocibles del mundo entero. Es el momento en que Gustave Eiffel está al final de su carrera y el gobierno francés quiere crear algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889. Pero Eiffel no está interesado en un proyecto metropolitano. Todo cambia cuando recupera su amor de juventud y esta relación les insta a inspirarse para cambiar el horizonte de París.

El Filme de clausura se titula “Alguien que me escuche”, (On est fait pour s´entendre) del director Pascal Elbé que tambien actua junto a Sandrine Kiberlain. Un emocionante drama sobre un cincuentón que descubre que está perdiendo la audición y trata de ignorarlo, pero la realidad lo invita a una confrontación y tal vez una apertura para la esperanza. El personaje Antoine, siente que no escucha nada, ni a sus alumnos, ni a sus compañeros, ni a sus amantes. Aunque es joven ha perdido mucha audición. Su nueva vecina es Claire que ha perdido a su marido. Y ahí nace el amor. Pascal Elbé ha visitado varias veces Israel e incluso ha rodado una película aquí. Ronit Alkabetz protagonizó su primer trabajo como director, “Turkish Head”.