Una empresa de biotecnología usa psicodélicos para tratar la adicción al alcohol

19 mayo, 2023

Según los informes, se vendieron miles de botellas antes de que el departamento de salud del país detuviera su distribución porque se supo que estaba usando un compuesto sintético similar a la anfetamina.

La firma de biotecnología israelí Clearmind Medicine desarrolló el nuevo fármaco en ensayos clínicos para tratar a personas con trastorno por consumo de alcohol. Esto sucedió tras obtener luz verde esta semana luego de varios años de desarrollar el compuesto que se ajustara a los estándares farmacéuticos.

Los participantes tomarán cápsulas orales a base de MEAI una vez por día por 10 días seguidos e informarán sobre sus patrones de bebida y ansias de alcohol en los periodos de prueba. “Somos muy optimistas sobre el potencial de MEAI para ser un tratamiento eficaz y seguro para el alcoholismo”, dijo Adi Zuloff-Shani, director ejecutivo de Clearmind Medicine.

“En principio, estamos tratando de resolver los problemas de adicción. Puede ser cualquier cosa entre abuso de drogas, abuso de alcohol, obesidad y más. El primer indicio que buscamos es el trastorno por consumo de alcohol o alcoholismo”.

Zuloff-Shani admite que no entienden completamente el mecanismo que hace que una persona sienta un zumbido y al mismo tiempo elimina el deseo de ingerir alcohol. Todo lo que saben, dice, es que de alguna manera afecta los receptores de serotonina y dopamina, las hormonas que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo y las emociones, así como otros neurotransmisores.

En experimentos con modelos animales, el tratamiento demostró los mismos resultados. Los animales que fueron entrenados para que les gustara el alcohol y fueron tratados con la droga basada en MEAI vieron una reducción inmediata y significativa en el consumo de alcohol. “Todavía les ofrecimos las dos botellas. Podían elegir entre agua y alcohol, y vimos que en el grupo MEAI, inmediatamente no eligieron el alcohol sobre el agua”. Con los animales que no los trataron con la droga, dice que no fue así.

En primer lugar, la mayoría de los tratamientos psicodélicos se administran junto con la psicoterapia, lo que hace que el proceso sea complicado, costoso e inaccesible para muchos. “Esto se debe a que otros psicodélicos son muy potentes, son alucinógenos, deben tomarse bajo la supervisión específica de un psiquiatra. MEAI solo se considera psicodélico porque te da la sensación de beber alcohol. Lo desarrollamos para que sea algo que las personas puedan tomar por sí mismas en su privacidad, y no necesitarán psicoterapia, per se, para recibir el tratamiento. Será más asequible”.

En segundo término, afirma que el tratamiento es el mejor que se le puede ofrecer a un alcohólico porque le permite experimentar los efectos del alcohol mientras se abstiene. “No es necesario que dejes de disfrutar esta sensación que te produce el alcohol. Simplemente no necesitas consumir alcohol para tener esta sensación”.