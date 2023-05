Shavuot y reflexión

24 mayo, 2023

"Todo lo que D'os diga Na'ase Venishmá" (haremos y escucharemos) Exodo 24: 7

Lógica.

Por definición, la lógica es un método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos, se manifiestan o se desarrolla de forma coherente, y sin que haya contradicciones entre ellas.

Y por lo tanto, el debate histórico y los intentos de exégesis de esas dos palabras claves que marcan la decisión definitiva y completa según el relato bíblico, de los hijos de Israel de aceptar la Torá de Hashem tanto en su aspecto revelado (los preceptos), como en sus aspectos ocultos que tienen que ver con la oración y la solicitud del devoto de poder alcanzar niveles espirituales que sean aptos para poder descubrir las facetas aún ocultas (por lo menos para ese individuo) de las Sagradas Escrituras.

En particular, esta explicación correspondería a la dada por el Rab Najman de Breslov (1772-1810) enterrado en Uman-Ucrania, cuyas ideas se encuentran condensadas en el Likutei Moharán donde se exponen sus comentarios en particular sobre aspectos místicos y secretos que no siempre la persona puede alcanzar a entender sin el esfuerzo de profundizar y tallar en el texto y en las diversas fuentes que son Rabinos reconocidos y Sabios a lo largo de la historia judía.

Relación asimétrica.

Según los tratadistas, Hashem se sorprendió de la respuesta de los hijos de Israel. Como ellos pudieron tener acceso a semejante secreto, que por un lado parece tan lógico y accesible a nuestro entendimiento (de aquellos que en mayor o menor medida podemos vivenciar ese judaísmo raigal) y por otro lado, en nuestro psiquismo secular o ateo, nos resistimos a aceptar. Es decir, no podemos (y también es altamente comprensible) habitualmente comprometernos a cualquier trato o acuerdo o contrato, sin antes escuchar el contenido de la propuesta ofrecida (ventajas y desventajas).

Se podría intentar exponer en palabras, que la relación D’os-Hombre no equivale a la relación hombre-hombre, y si podríamos abordar una comparación igualmente limitada pero parecida, de la distancia que separa el conocimiento y la experiencia de un padre biológico con su hijo.

Aceptar la propuesta del absoluto.

Según el relato más de un millón de ángeles bajaron del cielo para coronar a cada judío con dos coronas, una por Na’ase y otras por Nishmá. Y lo que otros pueblos rechazaron, se convierte en el tesoro más formidable para cualquier individuo o colectivo, que es la Hoja de Ruta más segura para poder transcurrir la existencia de la mejor forma posible.

Matán Torá (Shavuot). Final.

Casi nadie discute o cuestiona, que algo sucedió en Har Sinai o la montaña del Sinai el 6 del mes de Sivan. Algo que cambio el curso de la historia humana, en forma definitiva. Y es que el Absoluto pudo articularse con un ser finito y repleto solo de relatividades, usando como nexo la Torá a modo de brazo o cordel, en ese casamiento espiritual, que nos permite acceder en diferentes niveles a la Inteligencia divina que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve, y que todo lo puede, y que todo lo predice.

La experiencia del infinito y Todopoderoso, ahora se encuentra disponible para un ser humano que es capaz de entenderla no más sea parcialmente, pero que la acepta como ese pre-supuesto de que la práctica prevalece sobre toda teoría, no obstante, no poder prescindir de esta última para poder ejecutar correctamente la primera.

Se trata de una base o dogma (entiéndase parte esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto, y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema).

Para concluir, nuestra relación con Hashem no es una relación entre iguales o pares, y si bien hay espacio para el cuestionamiento o la duda, es solo parcial en este campo, y en el relato de la Torá lo vemos con el Patriarca Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el caso del Profeta Moshé que cuestiona la idea divina o el plan libertario, y por último el enigmático libro del sufriente Job, intentando comprender las razones de su desdicha.

Más allá de todo esto, la Fe genuina para todo creyente, implica una dulce aceptación del yugo divino, sea en lo bueno como aún en aquellas situaciones que nos disgustan o que nos son displacenteras.

Se trata de alcanzar ese judaísmo visceral que era tan natural para nuestros abuelos y bisabuelos, pero que en nuestro presente siempre intentamos acomodarlo a nuestro gusto, y trocarlo en un judaísmo con edulcorante o light, que nos permita maniobrar a nuestra comodidad.

De aquí que el “haremos y escucharemos” no es algo del pasado, es algo que nos desafía siempre, a toda hora y en todo lugar. D’os a cada instante está entregando la Torá y a cada instante nos prueba si nosotros deseamos recibirla.

Todo, obvio para nuestro bien, y nunca para mal.

¡Jodesh Tov!

por el Dr. Natalio Daitch