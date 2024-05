La policía mata a un hombre armado que quería quemar una sinagoga en el norte de Francia

La policía francesa mató a un hombre armado que quería incendiar la sinagoga en la ciudad de Ruán, en el norte de Francia, anunció este viernes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.



«Felicito la reactividad y el coraje de los agentes», agregó en Twitter Darmanin.



La Fiscalía anunció la apertura de dos investigaciones, una respecto a un incendio voluntario de un lugar de culto y otra sobre las circunstancias de la muerte del hombre, disparado por uno de los agentes con su arma reglamentaria. Las autoridades, de momento, han descartado la pista terrorista.



Según la prensa francesa, la policía llegó a la sinagoga de Ruán a las 6:45 hora local, alertada por el humo que salía de ella. Allí, vieron a un hombre apostado en el techo del edifico. Armado con una barra de hierro y un cuchillo, se habría abalanzado sobre uno de sus agentes, quien respondió con un disparo.



Todavía no ha trascendido la identidad y nacionalidad de este individuo, como tampoco sus motivaciones.



El alcalde de Ruán, el socialista Nicolas Mayer-Rossignol, anunció en las redes sociales que no ha habido ninguna otra víctima por este incidente y señaló que el fuego fue controlado por los bomberos.



«Doy mi apoyo total a la comunidad israelita de Ruán», incidió Mayer-Rossignol.



Francia cuenta con las comunidades judía y musulmana más numerosas en Europa. Desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, tanto los actos antisemitas se han multiplicado en el país con el registro de numerosos incidentes semanales.



En declaraciones al canal BFMTV, el rabino de la sinagoga atacada, Chmouel Lubecki, aseguró que «ya tenían ese miedo en el interior», pero cuando sucede de verdad «es muy chocante».



«Que yo sepa, no había amenazas concretas contra esta sinagoga, pero hemos estado en un ambiente tenso», refirió.



Aunque las autoridades aún no han detallado cómo fue el ataque, Marc Benhaïm, miembro de la asociación cultural israelita de Ruán, aseveró que el asaltante lanzó un cóctel molotov por una pequeña ventana del edificio.



«Esto ha sido catastrófico (…) Últimamente habían increpado al rabino y a algunos fieles, pero no nos esperábamos esto», agregó.



Según algunas instantáneas mostradas por los medios franceses, las llamas, ya apagadas, han dejado un notable rastro de daños en el interior del templo. Toda su zona adyacente está acordonada. Aurora y EFE