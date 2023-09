Racismo en Argentina – Parte II

20 septiembre, 2023

Racismo “blanco-europeísta”

Mario Margulis, sociólogo argentino, opinó que en Argentina se ha construido una difusa ideología racista fundada en la supremacía europea. Teun van Dijk afirmó que en Argentina y América latina tanto la izquierda política como la derecha no difieren fundamentalmente con respecto al tratamiento de los indígenas y los negros.

Esta ideología tiende a sostener que Argentina es un país poblado por inmigrantes europeos “bajados de los barcos”, a los que suele denominársele “nuestros abuelos”, que establecieron un tipo especial de población europea, no sudamericana, y “blanca”. ​Complementariamente, esta ideología tiende a considerar como poco relevante, y a veces indeseable, toda influencia cultural de poblaciones relacionadas con los pueblos originarios, africanos, latinoamericanos o asiáticos. El racismo blanco-europeísta argentino tiene similitudes con la política de Australia Blanca llevada adelante desde principios del siglo XX.

El racismo blanco-europeísta argentino se ha organizado desde la visión del Estado y tiene origen a partir de la interpretación del artículo 25 de la Constitución Nacional inspirado por Alberdi (abogado, jurista, economista político, diplomático, escritor y músico argentino, autor intelectual de la Constitución argentina de 1853) que establece una diferencia entre “inmigración europea” (que debe ser fomentada) e inmigración no europea, norma que no se alteró al hacerse las reformas en 1860, 1868, 1898, 1949, 1957, 1972 y 1994.

Artículo 25: El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.

Constitución de la Nación Argentina

Así explicaba Alberdi, padre de la Constitución Argentina de 1853, los fundamentos de fomentar la inmigración europea para desarrollar la mano de obra en su libro Bases y puntos de partida para la reorganización nacional (1852):

Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción; en cien años no haréis de él un obrero inglés que trabaja, consume, vive digna y confortablemente.

Juan Bautista Alberdi

Alberdi proponía que el idioma nacional fuese el francés, pues pensaba que las tradiciones hispánicas y cristianas eran contrarias al progreso.

Gobernar es poblar en el sentido que poblar es educar, mejorar, civilizar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, como ha sucedido en los Estados Unidos. Mas para civilizar por medio de la población es preciso hacerlo con poblaciones civilizadas; para educar a nuestra América en la libertad y en la industria es preciso poblarla con poblaciones de la Europa más adelantada en libertad y en industria… hay extranjeros y extranjeros; y que, si Europa es la tierra más civilizada del orbe, hay en Europa y en el corazón de sus brillantes capitales mismas, más millones de salvajes que en toda la América del Sur. Todo lo que es civilizado es europeo, al menos de origen, pero no todo lo europeo es civilizado; y se concibe perfectamente la hipótesis de un país nuevo poblado con europeos más ignorantes en industria y libertad que las hordas de la Pampa o del Chaco.

Juan Bautista Alberdi

Originalmente esta ideología se sostenía con que los inmigrantes podían mejorar y modernizar la población en Argentina al conformar una sociedad cosmopolita como se había conseguido en los Estados Unidos a través de la constitución que establecieron los padres fundadores, de allí nace la frase popular “A este país lo fundaron los inmigrantes”, principalmente se trataba de traer inmigrantes que provenían del noroeste de Europa, principalmente de Inglaterra y Francia, los países más progresistas en aquel tiempo.

Con tres millones de indígenas, cristianos y católicos, no realizaríais la república ciertamente. No la realizaríais tampoco con cuatro millones de españoles peninsulares, porque el español puro es incapaz de realizarla allá o acá. Si hemos de componer nuestra población para nuestro sistema de gobierno, si ha de sernos más posible hacer la población para el sistema proclamado que el sistema para la población, es necesario fomentar en nuestro suelo la población anglosajona. Ella está identificada con el vapor, el comercio y la libertad, y nos será imposible radicar estas cosas entre nosotros sin la cooperación activa de esa raza de progreso y de civilización.

Juan Bautista Alberdi

Aunque se haya tomado la Constitución como inspiración de la discriminación racial, la visión de Alberdi difería mucho de esta mala interpretación que se tomaría, pues sería el mismo Alberdi quien le reprocharía en 1853 a Sarmiento en las Cartas Quillotanas donde le llega a criticar por su postura hacia los gauchos:

“Ud. leía por la noche manuales de estrategia francesa y cuando a la mañana siguiente veía Ud. gauchos y no soldados europeos a su alrededor exclamaba: ¡barbarie, atraso, rudeza!”.

Juan Bautista Alberdi a Domingo F. Sarmiento, Segunda Carta, Cartas Quillotanas

Sin embargo, con el paso del tiempo, el fracaso del gobierno en atraer inmigración masiva de esos tres países y, por el contrario, ante el hecho consumado de la inmigración de grandes contingentes de italianos y en menor proporción de españoles, la ideología racista terminó por incluir también a estos grupos como “europeos” y “blancos”. Esta tendencia fue fortalecida recientemente con el ingreso de Italia, y sobre todo España, a la Unión Europea. Por el contrario, con respecto a los judíos, la ideología racista argentina se fue consolidando como antisemita, con el paso del tiempo. El punto más alto de esa tendencia fue la orden secreta del canciller del presidente Roberto M. Ortiz en 1938 para negar las visas a los judíos.

Entre los principales inspiradores del racismo y de la discriminación racial argentina se encuentran Domingo F. Sarmiento, Juan B. Alberdi, José Ingenieros, José María Ramos Mejía, etc.​ Más recientemente, los gobiernos militares elaboraron textos y políticas inspiradas en este peculiar racismo argentino, que reforzaron la ideología y le dieron connotaciones políticas.

José Hernández en su célebre poema El Gaucho Martín Fierro refleja el racismo de la época contra el gaucho y la población criolla, a la vez de poner en boca del protagonista expresiones discriminatorias, mostrándolo a su vez racista hacia los afroargentinos, indígenas e inmigrantes italianos, especialmente.

Domingo F. Sarmiento, quien fuera presidente durante la gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires y la Guerra del Paraguay, hechos a los que tradicionalmente se les ha asignado el exterminio de la población negra del país (aunque los estudios históricos de las últimas décadas han mostrado que la población negra no ha desaparecido totalmente),​ escribió en 1848 en su diario de viaje a Estados Unidos:

La esclavitud de los Estados Unidos es hoy una cuestión sin solución posible; son cuatro millones de negros, y dentro de veinte años serán ocho. Rescatados, ¿quién paga los mil millones de pesos que valen? Libertos, ¿qué se hace con esta raza negra odiada por la raza blanca? Los estados libres son superiores en número y riqueza a los estados de esclavos… ¿Pero adónde irían cuatro millones de libertos? He aquí un nudo gordiano que la espada no puede cortar y que llena de sombras lúgubres el porvenir tan claro y radioso sin eso de la Unión Americana. Ni avanzar ni retroceder pueden; y mientras tanto la raza negra pulula, se desenvuelve, se civiliza y crece. ¡Una guerra de razas para dentro de un siglo, guerra de exterminio, o una nación negra atrasada y vil, al lado de otra blanca, la más poderosa y culta de la Tierra! ​

La deficiencia del indio, aun ya civilizado y libre, y aun afincado, es que no tiene conciencia de sus derechos personales. Los negros son capaces de entusiasmo y sensibles a muchos buenos estímulos. El indígena, salvo antagonismos de raza, es menos susceptible.

Domingo F. Sarmiento

Al respecto de esto, un hito importante a la tradición “europeizante” fue la publicación en 1904 de la novela Alegre por parte del escritor Hugo Wast. Alegre trata la historia de un joven inmigrante africano traído como esclavo a estas orillas, y desafía el mandato de invisibilidad de la cultura local conservadora que pretendía negarle a los negros una parte de la identidad nacional. Inspirado en la conocida novela La cabaña del tío Tom, Alegre es una novela que trata a un africano de piel negra esclavo en estas tierras como el protagonista de la historia y el héroe.

El historiador Ezequiel Adamovsky, en un artículo titulado “Gringos y negros”, publicado en 2008, ha señalado la profundidad de los fenómenos racistas en Argentina y su imbricación con el conflicto social. Adamovsky sostiene que:

En Argentina, la jerarquía que da el dinero coincide casi perfectamente con la que da el color de la piel. Existen varios motivos históricos para esta superposición de la clase con la “raza”. Uno, no menor, es que las elites que en el siglo XIX organizaron el país tomaron decisiones económicas y políticas que terminaron beneficiando más a los inmigrantes europeos que ellas mismas convocaron, que a los nativos de este suelo… El ocultamiento de la “negritud” bajo el mito de Argentina blanca fue y sigue siendo una forma de racismo implícito. Pero toda vez que “los negros” se hicieron notar en la historia nacional, el racismo se manifestó de manera más explícita… Aunque sigamos negándonos a reconocerlo, la sociedad argentina está dividida según líneas de clase y de color de piel que existen desde hace mucho tiempo.

Ezequiel Adamovsky.

La revista Billiken, fue criticada por tratamientos a ciertos temas con posiciones racistas. Como fue en el caso de una tapa titulada: “Vos, yo y la raza blanca”, donde ponían a un niño blanco con ojos verdes, un niños japonés con ojos oblicuos y un niño negro de pelo crespo.

En 2016 se generó una fuerte polémica por las expresiones utilizadas por la conocida conductora de televisión Pamela David sobre la familia del presidente en ejercicio Mauricio Macri, a la que elogió calificándola como “una familia blanca, hermosa, pura”. A raíz de su comentario, David fue criticada por racista.

El 9 de junio de 2021 el presidente Alberto Fernández en el marco de la visita a la Argentina del presidente de España Pedro Sánchez dijo que “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad”. Sus dichos fueron citados en los principales medios de prensa de Brasil y México donde recibió fuertes críticas. Fernández dijo el mismo día en las redes sociales: “Se afirmó más de una vez que `los argentinos descendemos de los barcos´. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad”. “A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas”.

Racismo contra los habitantes de las provincias

Una manifestación del racismo en la Argentina, es el trato despectivo por parte de quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominados porteños, contra las personas que viven en las provincias, referidas a veces con términos también despectivos, como “pajuerano” (de afuera) y en ocasiones “provinciano”, sobre todo cuando se utiliza de manera genérica, sin precisión de la provincia correspondiente. Un caso de este tipo de racismo le fue imputado en 2015 al economista y político Alfonso Prat Gay, quien se desempeñó como ministro de Economía del presidente Mauricio Macri. Prat Gay dijo en ese momento:

Somos un país muy culto, no sea que en el 2020 nos veamos gobernados por un fulano de tal que vino de Santiago del Estero.

Alfonso Prat Gay

Racismo contra jujeños



Jujuy es una provincia que tiene niveles de racismo superiores a la media nacional. Una investigación del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo)

de 2014, señaló que mientras que la media nacional de personas que se sienten discriminadas “por el color de su piel” es del 18%, en Jujuy esa percepción sube al 30%. Simultáneamente, existe en Jujuy un alto nivel de racismo contra los pueblos originarios, que llega a un nivel de discriminación percibida por sus integrantes del 77%, superior incluso a las altas medias tomadas en otras provincias donde la discriminación percibida llega al 75,8%.

En febrero de 2020, Elizabeth Vernaci en su programa de radio La Negra Pop hizo comentarios despectivos contra los habitantes de la provincia de Jujuy, como: “Jujuy es Bolivia, alguien tiene que decirlo” o “los jujeños son sufridos”. Esto causó fuertes críticas en las redes sociales hacia Vernaci, por lo cual tuvo que disculparse. El Inadi tomó acciones por sus dichos.

Investigadores y observadores también han llamado la atención sobre el racismo contra los indígenas jujeños que ha quedado en evidencia en el caso de la dirigente social Milagro Sala, especialmente en las construcciones mediáticas y culturales acerca de la “modestia”, la “humildad” y la abstención de un compromiso con la política que “debiera tener” un dirigente social e indígena.

La propia Milagro Sala ha denunciado el trato racista al afirmar que “me investigan por negra, coya e india”.​

El colectivo Identidad Marrón Jujuy, integrado por artistas y actrices jujeñas sostiene que:

En Jujuy la discriminación es corriente, hay discriminación sobre los cuerpos y rasgos físicos. Por ejemplo, los medios de comunicación de Jujuy tienen en su mayoría imágenes de mujeres que responden al estereotipo de belleza europea, si hay personas marrones al aire en su mayoría son hombres. Entonces queremos cuestionar ese imaginario del Jujuy en donde las reinas son mujeres de ojos verdes y rubias y visibilizar al Jujuy de rasgos indígenas y pieles marrones. En Jujuy existe el racismo escondido y es cotidiano.

Xenofobia contra otros latinoamericanos

En Argentina existe un amplio y expandido racismo contra las personas provenientes de otros países latinoamericanos, y muy especialmente contra bolivianos, chilenos, paraguayos y también a los basileños y peruanos. ​

Xenofobia contra bolivianos y paraguayos

Los paraguayos y los bolivianos son las dos principales corrientes inmigratorias hacia Argentina en los últimos años y han formado grandes comunidades. ​

Sin embargo, estas comunidades son, actualmente, a las que los argentinos demuestran más desprecio e intolerancia. En 2008, la justicia argentina condenó a 22 años de prisión a un policía por lesiones e intento de asesinato de un joven por el simple hecho de ser boliviano. La pena reflejó el agravante contemplado en la ley anti-discriminatoria 23.592, cuando el delito “sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad”.

Un buen ejemplo sobre la xenofobia que viven estas comunidades es que bajo el lema de “No se olviden de Marcelina”, la comunidad boliviana en Argentina denuncia el asesinato por motivos racistas de Marcelina Meneses y su hijo Josua Torrez de 10 meses de edad, empujados de un tren en movimiento cerca de la estación de Avellaneda, el 10 de enero de 2001.

Otro ejemplo de la amplia difusión de la discriminación contra las comunidades paraguayas y bolivianas, el 8 de marzo de 2009 se jugaba un partido de fútbol entre Independiente y Boca Juniors cuando en el entretiempo la hinchada de Independiente comenzó a flamear banderas de Bolivia y Paraguay. La actitud fue generalizadamente comprendida como discriminatoria debido a que en Argentina constituye un acto despectivo habitual hacia Boca Juniors, por parte de otras hinchadas, sostener que sus simpatizantes son inmigrantes que provienen de países fronterizos aunque en realidad también existen extranjeros hinchas de otros clubes. Tal es el fundamento racista de la canción cantada por otras hinchadas como la de River Plate, San Lorenzo de Almagro, Racing y Vélez Sársfield:

Son la mitad más uno,/

son de Bolivia y Paraguay.



Yo a veces me pregunto,/

che, negro sucio, si te bañás.



Bosta, qué asco te tengo,/

lavate el culo con aguarrás. ​

El INADI pidió que se sancionara al Club Atlético Independiente por infringir el Artículo N°88 del reglamento (acto de xenofobia) y que se sancionara al árbitro Sergio Pezzotta por no detener el inicio del segundo tiempo del partido a pesar de la exhibición de las banderas.

El hecho ofendió a los diplomáticos de Bolivia y Paraguay, quienes también se comunicaron. Finalmente, la misma dirección del club se disculpó por los hechos, tuvo una reunión con el INADI y prometió tomar medidas para identificar y sancionar a los responsables.

En un partido de la Copa Nissan Sudamericana entre Vélez Sársfield y Boca Juniors el árbitro Saúl Laverni detuvo el partido por unos minutos porque la hinchada de Vélez cantaba canciones racistas contra Boca, en la cual se expresaba que los hinchas de Boca eran todos de Bolivia y Paraguay. A pesar de esto, Vélez Sarsfield no sufrió ningún tipo de sanción.

En 2016 el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto fue criticado por racismo debido al modo en que se refirió a los inmigrantes que provenían de Bolivia y Perú, declaraciones que le valieron el repudio de las autoridades de Bolivia, a través del cónsul de ese país en Buenos Aires. Pichetto dijo durante una sesión del Senado:

Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió todo el esquema narcotraficante a las principales villas de la Argentina, están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca.

