«Películas peligrosas de 1948»

4 octubre, 2021

Proyección de los dos últimos cortometrajes del artista Nir Evron acompañado de una orquesta en vivo.

Al final de los espectáculos una conversación con el creador. En Herzlía y en Tel Aviv

En una velada especial se proyectarán las dos últimas películas del artista Nir Evron, acompañado de una orquesta en vivo del Ensamble Siglo 21. Los documentales son “Dangerous Film” (2019, 34 min.) y “Belated Measures” (2020, 16 min.). Tratan sobre las actividades de la clandestinidad judía, el “Jewish Underground Organization Leji” que se creó antes del establecimiento del Estado y están basadas en películas mudas de 16 mm, que han sido encontradas recientemente en el archivo de “Leji”. Esta es su primera exposición al público desde que fueron filmadas en Tel Aviv y otros sitios en Israel en 1948.

“Belated Measures” una especie de artículo cinematográfico que muestra materiales de archivo que incluyen acciones y capacitación de miembros del grupo clandestino, acompañados de una narración que describe la investigación de Evron sobre los materiales que revela la película. El 13.10 en el Centro Cultural Tau de Herzlía Tau, el 14.10 en Beit Hanna de Tel Aviv.

“Peligroso” también está hecho a partir de los materiales de archivo encontrados y se proyecta acompañada de la música de la banda sonora original, compuesta para el filme por el compositor Guy Sternberg e interpretada en esta ocasión por el Ensamble y sus músicos.

En la segunda parte del programa el Ensamble Siglo 21 interpretará un episodio de una pieza olvidada para un cuarteto de cuerda de la compositora Vardina Shlonsky, con sede en Tel Aviv, interpretada por músicos del Ensamble. La pieza la compuso Shlonsky en el año en que se fotografiaron los materiales del archivo Leji en 1948. Un año después, el cuarteto ganó el Premio Bella Bartok en Budapest.

Nir Evron es artista, fotógrafo y cineasta, se graduó del Departamento de Fotografía de Bezalel y tiene una maestría de la Universidad de Londres. Examina en sus obras cómo se construyen las historias sociales y políticas y cómo encajan en los distintos medios fotográficos que las representan y median. Sus obras se han exhibido en muchas exposiciones individuales y colectivas en Israel y en todo el mundo. Estos dos filmes se producen con la ayuda del Consejo de Cultura y Arte de la Lotería Nacional.

Ensamble Siglo 21

“Belated Measures” se basa en hipótesis y revelaciones que acompañaron la investigación histórico-visual que realizó Evron al tratar las películas y eligió utilizar su extensa investigación sobre el origen y la identidad de los materiales como punto de partida para plantear preguntas, pensamientos y comentarios sobre las múltiples conexiones. a lo largo de la historia entre la fotografía y la guerra, la documentación y la propaganda. “A Dangerous Film” la película original contiene documentación de actividades encubiertas de miembros de Leji (The Freedom Fighters of Israel). Está hecha de celuloide de nitrato, una materia prima que puede encenderse inesperadamente porque su emulsión fotográfica es una variación química de la nitroglicerina. El estado físico de la bobina encontrada era pobre: ​​estaba desgastada y deformada. Hasta el momento no se han aclarado las circunstancias de la copia de los materiales y se desconoce si el filme tiene otras copias.

Fotos extraídas de los filmes