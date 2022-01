Novedades turísticas en la milenaria Aco

14 enero, 2022

En un evento festivo se anunció la nueva temporada turística y la reapertura oficial de sitios turísticos y restaurantes que estaban cerrados, entre ellos “Uri Buri” y el Centro de Visitantes JNF.

Chiquita Levov

Aco, la ciudad que fue seleccionada como la más acogedora en 2020, se prepara para recibir millones de visitantes en el próximo año. En un evento que se llevó a cabo en el mitológico restaurante “Uri Buri” que también marca su reapertura, el alcalde Shimon Lankry anunció “la ciudad se encuentra actualmente en un momento de desarrollo y crecimiento acelerado”. Estuvimos presentes en el acto que contó con la actuación única del “Coro de las Tres Religiones” de Aco, con la participación de residentes, propietarios de B & B y hoteles de la ciudad, dueños de restaurantes, galerías y medios de comunicación. A este acto también asistió el embajador de EE.UU. en Israel, Thomas Mobiles, quien felicitó al alcalde y a sus vecinos por el retorno a una época de florecimiento turístico y vida rutinaria y declaró estar muy impresionado con la historia de Uri Jeremías, dueño del “Uri Buri”.

Uri, Shimon y el embajador Thomas

Recordemos que Uri Jeremías es uno de los personajes más interesantes de Aco, conocido por ser el chef y propietario del famoso restaurante que abrió hace 30 años y se convirtió en una verdadera institución de la ciudad, ubicado entre las paredes de una casa otomana de 400 años en la ciudad vieja frente al mar. Sus platos con los mejores pescados y mariscos son famosos a nivel internacional y el Hotel Efendi, que llevó 8 años restaurar dos casas que habían sido palacios gloriosos de los gobernantes y ricos otomanos en el siglo 19.

Platos de Uri Buri

Un auténtico trozo de la historia de Aco. Ambos locales fueron incendiados durante los tumultos racistas de extremistas ocurridos el año pasado en la ciudad. Ahora reabren triunfalmente sus puertas tras su reconstrucción.

Michal Shiloah y la representante del JNF, Yael Levental, en el Centro de Visitantes

Jeremías declaró en el acto de reapertura: “Feliz y emocionado de reabrir mi empresa de vida. Prefiero no enfrascarme en el pasado y mirar hacia adelante en todo lo relacionado con el restaurante pero definitivamente creo que es muy importante entender las razones que nos llevaron a esta situación y asegurarnos de que no nos dormimos en el futuro. Estoy a favor de una vida en común. Nosotros, las personas normativas que formamos la mayoría, no debemos permitir que los extremistas delineen nuestras vidas”.

Arte en las calles

El Centro de visitantes de JNF (Fondo Nacional Judío) también se abrió oficialmente al público tras haber completado la renovación necesaria como resultado de la demolición en mayo pasado. Es un Centro de Información para el Turismo Nacional y Extranjero fundado en 2019, una puerta de entrada a la Galilea Occidental. La directora del centro Michal Shiloah y la representante del fondo JNF, Yael Levental, explican que la inversión en el mismo es parte del proyecto “Go North” y se invertirán más de 250 millones de dólares en su promoción en los próximos años. Fue destruido en los disturbios del año pasado. Se invirtió más de 1 millón de dólares para devolverlo a su estado original e incluso hacerlo aún más espectacular. El centro está dirigido por la Asociación “Zman Galilea del Oeste” dirigida por Michal Shiloah Galnoor, que promueve desde hace más de 10 años el turismo en esa zona, a través de la cooperación entre las empresas turísticas. También era una galería de arte para artistas de la Galilea y volverá a serlo.

El “Shuk”

Tras el acto fuimos invitados a recorrer la ciudad para ver algunas de las novedades y escuchar sobre los próximos grandes proyectos. Recorrimos las coloridas callecitas de la ciudad vieja, hablamos con los dueños de nuevos locales y de otros que reabrieron sus puertas, visitamos los coloridos puestos del Shuk, tuvimos oportunidad de probar platos de Aco, de ver nuevas galerías de arte, de descubrir los “B&B”, los nuevos hostales y suites. Visitamos el “Reino de los Cruzados” y otras atracciones turísticas inclusive el puerto.

Galerías de arte

Uno de los grandes proyectos es la extensa renovación del puerto, con una inversión total de alrededor de 30 millones de shekels. Yuval Porat director de la Compañía de Desarrollo de la Ciudad Vieja de Aco nos acompañó en la gira y declaró que el puerto se convertirá en uno de los más bellos del país. El Municipio, el Ministerio de Turismo y la Compañía que dirige han aprobado el plan para esta renovación de toda la zona portuaria que es de hecho la principal zona turística y pesquera de la ciudad, atrayendo a millones de turistas.

Los dulces de Jooma

La renovación incluirá la construcción de un gran hotel en el Khan al Umdan. La Compañía de Desarrollo de la Ciudad Vieja de Aco es responsable de todas las importantes iniciativas realizadas en esta ciudad milenaria con el objetivo de convertirla en una ciudad turística internacional.