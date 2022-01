Borrell optimista sobre un acuerdo nuclear con Irán “en semanas”

14 enero, 2022

El alto representante de la Unión Europea dijo que un acuerdo final puede concluirse próximamente; pero el ministro de Exteriores de Francia advirtió que las conversaciones avanzan demasiado lento.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró hoy optimista sobre la posibilidad de que las negociaciones que se llevan a cabo en Viena para salvar el acuerdo nuclear iraní lleguen a buen puerto “en semanas”, frente al pesimismo con el que concluyó 2021.



“El ambiente es mejor después de Navidad. Antes de Navidad, yo era muy pesimista. Creo que hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, pienso que hay una posibilidad”, señaló Borrell durante una rueda de prensa al término de una reunión informal de dos días de los ministros de Defensa y Exteriores comunitarios.



Como coordinador de las negociaciones, en las que participan delegaciones de Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, así como Estados Unidos de forma indirecta (a través de intermediarios), Borrell opinó que “llegamos al final de un largo proceso que, aunque no hable de ello -dijo- todos los días, me tiene muy ocupado a mí y a mis colaboradores que están en Viena”.



En cualquier caso, alertó de que “es verdad que hay que acelerar”, y estuvo de acuerdo con el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, en que si Irán entretanto se convierte en una potencia nuclear, no habrá más que discutir “porque el objetivo del acuerdo era evitar eso”.



“Hay que recordar que el acuerdo funcionaba bien hasta el momento en que el presidente (de EE. UU., Donald) Trump decidió dejarlo” en 2018, subrayó el jefe de la diplomacia comunitaria, quien defendió “intentar hacer volver de nuevo a Estados Unidos al acuerdo y que los iraníes vuelvan otra vez a cumplirlo”.



El político español consideró que se está llevando acabo «un trabajo muy importante” y confió en informar “en las próximas semanas” sobre “el resultado final”.



“Mantengo aún esperanza de que será posible rehacer el acuerdo y hacerle funcionar como funcionaba antes de la retirada de EE. UU.” del mismo, indicó.



Le Drian agregó que “no habrá nada que negociar si nada ocurre”, en referencia a que desde que EE. UU. abandonó el acuerdo, Teherán continúa ampliando poco a poco su programa nuclear y acercándose más al arma atómica.



Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, destacó igualmente hoy desde Moscú un «progreso real» en las negociaciones sobre el pacto nuclear iraní, y opinó que las conversaciones pueden acabar en un acuerdo.



La octava ronda de las conversaciones se reanudó a comienzos de la semana pasada tras interrumpirse durante las fiestas de fin de año.



Estados Unidos dejó el pacto en mayo de 2018 e impuso nuevas sanciones, a lo que Irán respondió incumpliendo el acuerdo, sobre todo en cuanto a la producción de uranio enriquecido y limitar el acceso a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE