Netanyahu advierte que los reservistas que se oponen a la reforma judicial ”amenazan la existencia del estado”

6 marzo, 2023

El primer ministro señaló que los miembros de las fuerzas de defensa de Israel “nunca antes” habían abandonado el estado.

Benjamín Netanyahu reaccionó contra los reservistas que amenazaron con rechazar el servicio o la capacitación como forma de protesta contra la reforma judicial. El primer ministro señaló que los miembros de las fuerzas de defensa de Israel “nunca antes” habían abandonado el estado.

”No hay espacio para las negativas”, dijo Bibi en una conferencia de prensa desde una base de la policía fronteriza, junto con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el presidente de la Knéset Amir Ohana.

”Cuando estás en el campo de batalla y miras a la derecha o izquierda, no lo haces para verificar los puntos de vista políticos de tus vecinos”, dijo el mandatario y advirtió que ”esta es la primera y más importante base de nuestra existencia en nuestra tierra. Las negativas amenazan la base de nuestra existencia”.

”En la sociedad hay espacio para la protesta, espacio para los puntos de vista opuestos, pero no hay espacio para las negativas”, agregó.

La respuesta de los reservistas no se hizo esperar. ”El Primer Ministro se encuentra junto a un criminal kahanista (en referencia a Ben Gvir) que pide que las aldeas sean eliminadas y nos predicen contra la insubordinación y a favor de la unidad nacional”, dijo el grupo de soldado en un comunicado publicado por el medio Ynet.

”No nos mientas sobre la cohesión cuando lideras un golpe de estado dictatorial violento, no nos llames insubordinados y no nos llames una amenaza existencial. No seremos voluntarios para servir bajo una dictadura”, señalan en duros términos.

Más temprano, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) teniente general Herzi Halevi, expresó su preocupación por las recientes amenazas de miembros de las fuerzas de reserva del ejército de no presentarse para sus obligaciones militares en protesta por la radical reforma judicial que promueve el gobierno.