El pez por la boca muere

6 marzo, 2023

Los refranes, así como la música popular, nacen de la sabiduría popular. Es lo que llamamos folclore.

Mauricio Aliskevicius

Pero como esta palabra proviene del inglés (folk = pueblo, lore = sabiduría) la escribo con “c” en vez de “k” no sea cosa que algún enemigo del uso del inglés como idioma universal se enoje conmigo. Por supuesto más se enojará si ese enemigo se entera que quien más hizo en ese sentido, el inventor del esperanto, era judío. Se llamaba Ludwik (Leizer) Zamenhof, y tuvo la desgracia de nacer en Polonia, país antisemita por excelencia, país del que mi madre tuvo que escapar después de los pogromos de 1920.

Algunos mueren por la boca, otros por el mal uso de la escritura.

Me referiré en este artículo a lo publicado en el ejemplar del periódico Uypress del día 1 del corriente, bajo la firma del señor Luis E. Sabini Fernández, al parecer de nacionalidad uruguaya, al parecer autor de algunos libros, al parecer mi musa predilecta porque jamás deja de hablar mal de Israel y de los judíos, algo que hago constar a los lectores que me siguen en los doce periódicos que me publican. Y jamás dejaré de contestar sus tergiversaciones de la realidad, aunque si alguna vez encuentro que dice alguna verdad no dejaré de elogiar su actitud. Difícil, ¿verdad?

Asombrado aplaudo, escribió “el socialismo estalinista o soviético que adoptara el doble lenguaje de las ´democracias populares´ que serán todo menos democráticas”. Por lo que se acostumbra ver, el antisemitismo nato se encuentra entre las extremas izquierdas, la extrema derecha, las poblaciones ignorantes y los fanáticos religiosos musulmanes y cristianos. Después de esta frase -que no fue un lapsus- debo descartar las izquierdas, quedan las otras.

Es lamentable que acuse a su propio país Uruguay, en un periódico uruguayo, de poner a Estados Unidos “encima del mundo”. No insinúa siquiera la posibilidad de que sea la política de determinado gobierno.

Continúa después con una larga frase que atribuye a George Kennan, pero en la llamada (2) parecería que la dijo Benjamín Norton, citado por Kennan, recogido por Mike Whitney. Me quedó tan claro como el cuento aquel de la viejita que en la iglesia oye (mal) un chisme, que va pasando de una a otra y al final lo que sale nada tiene que ver con el chisme original.

Sigue el artículo yendo por otra rama (frondoso el árbol) que es su rechazo a que se use el inglés como idioma internacional. Rechaza esta frase de Samuel Huntigton: «porque es apenas una herramienta de comunicación y no una fuente identitaria«. ¿Aceptaría este señor el esperanto, que es invento judío?

A esta altura usted, amigo lector, se estará preguntando hacia dónde voy, o mejor aún hacia dónde va zigzagueando el mencionado autor de la nota. No se impaciente que siempre llegamos al fondo del asunto.

Hablando de la imposición de Estados Unidos como país dueño del mundo, y/o del idioma inglés en un sitial que no le corresponde, aparece: “Un caso prístino, por la cuidadosa planificación con que ha sido llevado a cabo, es Israel.”

Como mencionamos en notas anteriores, el señor Luis E. Sabini Fernández escriba de lo que escriba, siempre llega a Israel para ensuciarlo a base de mentiras, invenciones, tergiversaciones de todo tipo.

Mencionaré algunas informando la realidad para que el lector no informado pueda ver hasta dónde llega el antisemitismo cuando está tan metido dentro de algunas personas.

“Aunque al día de hoy, al cabo de planificadas expulsiones y una sostenida política de incrementar población judía, la proporción entre palestinos despojados y judíos israelíes no es tan dispar como la que señala Kennan sobre EE.UU. y el resto del mundo, lo cierto es que Israel ha estado adueñándose de las tierras, las aguas, los bosques, los montes, las vías de comunicación, para aislar, desarraigar, hostigar a la población ancestral de la vieja Palestina, rehaciendo allí «un mundo nuevo», mediante despoblación y colonización (con ayuda cierta del abuso, el terror y la muerte). Para ello, los sionistas han tenido a la conquista y colonización europea en América del Norte con sus Indian Reservations como modelo a seguir, pese a la diferencia brutal de escala y de tiempos”.

La verdad, comprobada y comprobable: esas planificadas expulsiones no existen ni existieron. En 1948 los gobernantes árabes que enviaron sus ejércitos para “echar a los judíos al mar” fueron quienes dijeron a los árabes que vivían en Palestina que se fueran, que en pocos días podrían regresar a una Palestina libre de judíos (judenrein, ¿les suena?). No todos los árabes hicieron caso, los que se quedaron se dividen en tres sectores: dentro de Israel son más de dos millones y son ciudadanos israelíes con todos sus derechos (hay diputados, jueces, profesionales de todo tipo), en Judea y Samaria viven otros millones que son gobernados (¿?) por Mahmud Abbás y la Autoridad Palestina, y otros dos millones en Gaza bajo la bota asesina del Hamás.

Dejo expresa constancia que esos habitantes son árabes, o sea originarios de la Península Arábiga, o sea Arabia Saudita y países limítrofes. De allí salieron en distintas épocas hacia Jerusalén y toda la zona que hoy es Israel, porque allí había judíos, lo que les indicaba que había trabajo. Siglos antes, Mahoma y sus seguidores habían hecho el mismo camino, invadiendo militarmente el Medio Oriente en camino a conquistar Europa y parte de Asia.

Entendemos pues que las planificadas expulsiones reales fueron el intento árabe de expulsar a los judíos. Les fue mal.

La “sostenida política de incrementar población judía” es lo que debería hacer todo país que se precie: incrementar su población. Muy bien le vendría a Uruguay hacer una política en ese sentido, favoreciendo la vuelta al país de uruguayos y sus descendientes. En vez de ese camino, optaron por traer algunas familias sirias musulmanas y algún expresidiario de Guantánamo. Así les fue.

¿De qué “población ancestral” hablará? Que yo sepa, y que consta en todo documento histórico y hallazgos arqueológicos, además de la Biblia tanto judía como cristiana, incluso algunas líneas del Corán, hubo un Rey David, un Rey Salomón, un historiador Flavio Josefo. También hubo imperios que conquistaron esas tierras en guerras sangrientas, ahí está -por ejemplo- las ruinas de la fortaleza de Masada, último bastión judío que resistió a las tropas romanas, y quedó como ejemplo de dignidad, pues el pueblo todo decidió eliminarse antes que caer prisioneros y esclavos.

Evidentemente el señor Sabini no sabe (¿no sabe?) que los hombres de Masada mataron a sus propias familias y luego se mataron entre ellos, un suicidio colectivo famoso en la historia.

En cuanto a que Israel ha estado “adueñándose” de las tierras, las aguas, los bosques… Ridiculez total, cuando el mundo entero sabe que Israel plantó árboles, desecó pantanos, del desierto hizo un jardín. Donde hoy es la ciudad de Haifa era todo un pantano y quienes trabajaron para desecarlo contrajeron malaria (entre ellos un familiar mío), Israel extrae agua del desierto, del aire y del salado mar, y de Israel reciben agua potable los palestinos de Judea y Samaria, los palestinos de Gaza, el pueblo jordano, además de ofrecer ayuda a todo país que la pida en este tema. Las plantas desalinizadoras más grandes del mundo están en Israel.

Un antisemita, malintencionado de origen, no puede concebir que en Israel por ley está prohibido cortar un árbol o arrancar flores silvestres. Un antisemita no puede entender que, en Israel, para honrar a una persona, se planta un árbol en su nombre o se hace un bosque. Que vea el señor Sabini dónde figura el nombre del Dr. Enrique Rodríguez Fabregat -entre muchos-. Que vaya el señor Sabini a países musulmanes como Irán, y compare las muertes por falta de agua, además de las muertes por disidencia o la “libertad” de las mujeres. Pero dinero para guerras y terrorismo no falta. Tampoco falta para que los gobernantes vivan en la opulencia, como viven los dirigentes palestinos de Hamás, Hezbollah o Autoridad Palestina.

No defiendo en absoluto al actual gobierno de Israel, si se hiciera un recuento seguramente más de la mitad del país está en contra, incluso muchos que lo votaron. Pero no me cabe la más mínima duda de que si no hubiera terrorismo del lado musulmán, si los árabes hubieran hecho un país palestino cuando la ONU en 1947 lo decidió, hoy Israel seguiría teniendo un gobierno de izquierda, como lo tuvo casi treinta años, con el Partido Laborista y el Partido Socialista. Así nos enseñaron en Historia en secundaria, cuando hay peligro de guerra los pueblos eligen a gobernantes duros, cuando había tiempos de bonanza aparecían los matriarcados.

Para mentes enfermas de antisemitismo, de nada sirve recordar que al pueblo judío siempre lo usaron de chivo expiatorio sin razones lógicas. Así fue cuando apareció la religión monoteísta con sus 10 mandamientos, porque contradecía todo lo que se acostumbraba en ese entonces. Así sucedió cuando la peste invadió Europa, que culparon a los judíos de envenenar los pozos de agua, así culparon a los judíos de la Primera Guerra Mundial, luego de la hambruna europea causada por esa guerra. Hoy los judíos tenemos la culpa del coronavirus (China comunista no, ¡qué va!!), nos hacemos ricos con la vacuna, somos culpables de la guerra entre Rusia y Ucrania (el camarada Putin no, faltaba más), somos los dueños del mundo.

Lo que no puedo entender es que, si somos los dueños del mundo, por qué tenemos que sufrir tanto y por qué en vez de unos 20.000 kilómetros de tierra no nos apropiamos de todo un continente.