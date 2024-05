Una decisión ajustada a la lógica de Gustavo Petro

Romper relaciones diplomáticas con Israel entra en la lógica de Gustavo Petro, un líder procedente de un grupo terrorista, el M-19, y de fuertes convicciones antisionistas.

Petro está anclado en el pasado, en una óptica global bipolar que ya no existe, aunque la izquierda trata de revivirla con su apoyo a Rusia y a China frente a los Estados Unidos, cuyo principal aliado en Oriente Medio es Israel, precisamente.

por Ricardo Angoso

La arriesgada y polémica decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones con Israel se inscribe en su lógica de ir, poco a poco, aunque este ha sido un gran salto, destrozando -no cabe otra palabra- sus lazos y relaciones con Occidente. Conviene repasar y hacer algo de memoria de lo que ha ocurrido en estos casi dos años de gobierno de Petro, que parece que quiere pasar a la historia como el peor presidente en la historia de Colombia.

Desde su llegada a la máxima jefatura de Colombia, Petro ha atacado a España por su oprobiosa “colonización” del continente americano; ha humillado a los Reyes de España, negándose a seguir las normas de protocolo en una cena a la que le invitaron en el Palacio Real; ha desdeñado y desautorizado el informe del Departamento de Estado norteamericano que criticaba la situación de los derechos humanos en el país y daba por creíbles los casos de corrupción en el entorno presidencial; ha mostrado un actitud tolerante y poco combativa frente a la dictadura venezolana y la inhabilitación política de la candidata Maria Corino Machado; se ha reunido con todos los tiranos continentales, incluido el cubano Miguel Díaz-Canel; se ha inmiscuido en los asuntos de Argentina, pidiendo el voto por el candidato del peronismo, Sergio Massa, y contra Javier Milei; se negó a dar el pésame a las dos familias de los colombianos asesinados por Hamás en Gaza el 7 de octubre del año pasado, y así hasta un sinfín de veces el presidente colombiano ha exhibido un monumental desconocimiento de cómo funcionan las relaciones internacionales y ha mostrado una torpeza manifiesta a la hora de conducir la diplomacia de su país.

Petro, como buen espécimen de la izquierda latinoamericana, es un furibundo antisemita, al igual que Daniel Ortega, los Castro, el perturbado AMLO de México, el chileno Gabriel Boric, el inefable Nicolás Maduro y los peronistas, por citar algunos de esta jungla. Todos odian a Israel porque el nuevo antisionismo que les une es el antisemitismo del siglo XXI; atacar a los judíos directamente les dejaría ante sus respectivas parroquias como unos racistas deleznables, mientras que si atacan a Israel atacan, a la vez, al imperialismo norteamericano, a Occidente y a las potencias “colonizadoras”, para dejar claro que son muy “progresistas”. Y ese discurso, ante su público, como el que se manifestó el primero de mayo en Bogotá y jaleó a Petro, funciona y moviliza a sus ignorantes masas, que gritaban eufóricas: “Viva Palestina libre y soberana” y “Abajo el genocidio palestino”.

Petro, además, opina de todo, habla igual del cambio climático que relaciona con la pobreza, como de salud y energía, de pensiones y el hasta del sexo de las sardinas, pero no sabe de nada. Como asegura el gran filósofo Fernando Savater, cuando se refiere a Petro, “no se puede ser más provocativamente ignorante en historia, en ecología, en zoolatría, en economía y hasta en los usos de la cortesía diplomática. Con la cantidad de colombianos de talento que uno ha conocido”.

LA IZQUIERDA, EN GENERAL, SIEMPRE ESTUVO CONTRA ISRAEL

Petro es una persona absolutamente ideologizada que no abandonó sus viejos ideales antioccidentales, antiisraelíes y antinorteamericanos. Sigue defendiendo la revolución cubana y sus supuestos logros, aunque sepa que la isla es una ergástula y el sistema un absoluto desastre que no ha sido capaz de generar ni bienestar ni prosperidad para millones de cubanos que huyen apestados de ese infierno castroestalinista. Detesta Occidente, aunque goza de sus placeres en sus viajes, como su familia, que vive entre Disneylandia y las mejores tiendas de París, Roma y Madrid. En ese odio y desprecio por los occidentales y los europeos, Petro ha llegado a sacar pecho por Rusia en la guerra de Ucrania y se ha negado, al día de hoy, a condenar la agresión e invasión a este país, como igualmente hizo con los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás contra Israel, mejor dicho contra sus ciudadanos indefensos y asesinados vilmente.

En la lógica de Petro, que sigue viviendo en la Guerra Fría y en el romanticismo de la fallida Revolución cubana, romper relaciones diplomáticas con Israel encaja plenamente en su discurso político, no se podría esperar menos. La izquierda ha sido tradicionalmente antiisraelí desde mucho antes de los tiempos de Stalin, que era un antisemita que no lo disimulaba y que bajo la excusa del “complot de los médicos” que supuestamente conspiraban para asesinarle empezó una caza de brujas contra todos los judíos no solamente en la extinta Unión Soviética, sino en todo el mundo comunista, y muy pocos países dominados por la izquierda -como el caso de la España del socialista Pedro Sánchez- tienen simpatías por Israel. Busquen alguno y salvo la Alemania socialdemócrata no lo van a encontrar.

Paradójicamente, en el mundo actual son más los movimientos y gobiernos de derecha y de extrema derecha que defienden al Estado hebreo. Muestra de ello son los gobiernos de Javier Milei en Argentina, que incluso llama a deliberar a su consejo de ministros al embajador de Israel, el de Giorgia Meloni en Italia y el del Viktor Orbán en Hungría, que se ha opuesto con vehemencia a la aprobación de sanciones por parte del Parlamento Europeo a los colonos judíos. De igual modo, el partido Vox de España, Chega de Portugal y Frateli de Italia son hoy en la escena europea los mayores defensores de Israel y apuestas claras sin fisuras por el derecho del Estado hebreo a defenderse de las agresiones terroristas.

Para terminar, y a modo de conclusión, la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel tiene un enorme significado geoestratégico para la región, pues este país latinoamericano mantenía sólidos lazos con el Estado hebreo y el mismo cooperaba al más alto nivel en agricultura, desarrollo económico y comercial, educación, seguridad y defensa, por citar tan solo alguna áreas, con Bogotá. Pierde Colombia, por supuesto, y numerosos proyectos de cooperación a todos los niveles se perderán para siempre. Petro quiere alejarse de Occidente, rompiendo relaciones con este país, e incluso ya ha insinuado y pedido a Lula su ingreso en los BRICS para irritar a los Estados Unidos y acercarse más a la órbita de Rusia y China, su verdadero anhelo. Sin embargo, más allá de la errática decisión, en el fondo late el deseo de Petro de fundar régimen y quedarse, él o uno de sus seguidores, por cuatro años más sin que nadie les cuestiones por sus desmanes, corruptelas, boutades y fallidos experimentos. Este paso es uno más en ese camino de acercarse más al mundo bolivariano y alejarse de las democracias occidentales.

Estos pequeños gestos, como el de romper con Israel, pueden ser la antesala de un proyecto totalitario ad portas de iniciar su recorrido, como en el año 2006 la ruptura de relaciones entre la Venezuela de Hugo Chávez e Israel fue la antesala del viaje sin retorno a una dictadura como la que padece ese país desde esas fechas y sin que vislumbre una salida al día de hoy. Atentos, colombianos, pueden estar a punto de perder sus libertades quizá para siempre sin que ni siquiera lo sepan ni lo esperen.