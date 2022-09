Manuel Tovar: “Queremos enviar una señal clara e inequívoca de que Costa Rica está con Israel”

12 septiembre, 2022

Durante la última semana el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica realizó una importante visita a Israel para avanzar en la cooperación entre las naciones. Concluyendo la misión, el ministro analizó con Aurora Israel las relaciones entre los países y el papel que puede jugar Costa Rica en América Latina como amigo cercano de Israel.

por Gabriel Chocron

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, realizó durante la última semana una importante visita a Israel con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación entre Israel y Costa Rica.

Durante su visita, el ministro Tovar se reunió con la ministra de Economía e Industria israelí Orna Barbivay, así como con el ministro de Agricultura, Oded Forer, el presidente de la Autoridad de Innovación, Ami Applebaum, el presidente de la comisión de economía en la Knesset, MK Michael Biton, con representantes del sector privado israelí y con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Culminando su visita, el ministro Tovar se sentó a dialogar con AURORA sobre sus impresiones de Israel, los objetivos y logros de su visita, su especial admiración por Shimon Peres y el futuro de las relaciones entre ambas naciones.

“Vengo con un encargo claro del presidente Chaves, el presidente de la República de Costa Rica: el objetivo es estrechar los lazos entre Costa Rica e Israel”, indicó el ministro Tovar al inicio de la entrevista. “Queremos convertir a Costa Rica en una voz del pueblo y el Estado de Israel en la región latinoamericana”, añadió.

Tovar y Orna Barbivai, ministra de Economía.

“Israel es un país muy similar a Costa Rica – países con talento humano enorme, países comprometidos con la democracia, y Costa Rica también tiene sus desafíos. Tenemos un vecindario con desafíos, tenemos también a nuestros bullys regionales. Queremos fortalecer una alianza estratégica que nos permita diseminar esos valores que compartimos”.

“Queremos enviar una señal clara e inequívoca de que Costa Rica está con Israel, que Costa Rica es amigo de Israel. Ambos somos socios en el marco de la OCDE y es un espacio donde hemos podido reafirmar lo que ya sabíamos de este bello país: son un país con una historia en la que no han tenido todo a su favor, con traumas, con escasez de agua, han sabido innovarse para supervivencia, pero también para dar ese salto al desarrollo”.

Durante la visita del ministro Tovar además se dio un hecho sin precedentes: “Ha coincidido con mi visita un hecho muy importante: la primera importación en la historia de piña fresca de Costa Rica a Israel. Costa Rica es el principal exportador de piña fresca a nivel global y ahora también los consumidores de este bello pueblo van a poder degustar una fruta tan rica como la piña costarricense”.

Pero el ministro Tovar destacó que Costa Rica no solo es líder en exportación de productos agrícolas: “El principal producto de exportación de Costa Rica no es el banano o la piña, son los dispositivos médicos. También hemos acogido en mi país a Intel, como tienen ustedes hace 25 años, y eso ha dado un salto cualitativo en la transformación de nuestra economía. Somos economías muy similares que le han apostado a la innovación. Lo que queremos es mirarnos al espejo, a un buen espejo, queremos poder emular las cosas que ustedes han hecho bien”.

Consultado sobre lo que más resalta sobre Israel, el ministro Tovar no lo dudó: “Lo principal que destaco de Israel es su gente. Gente cálida, deseosa de ayudarte y colaborar, tienen un espíritu colaborativo envidiable como sociedad”, destacó el ministro Tovar.

Tovar en reunión con representantes de Israel.

El ministro Tovar hizo especial énfasis en la visita al Centro Peres y el encuentro especial que tuvo con Chemi Peres, el hijo del expresidente israelí: “Shimon Peres es mi ídolo, mi figura histórica favorita. He seguido su trayectoria desde que tengo conocimiento y el poder haber visitado el Centro Peres para la Paz y la Innovación fue un momento muy especial. Compartí con su hijo una conversación muy inspiradora en la que me pudo explicar cómo la innovación es un instrumento para la búsqueda de la paz y eso fue algo que me ha llenado el corazón y fue tal vez el momento más inspirador de toda esta visita”.

A nivel gubernamental, durante su visita el ministro Tovar avanzó diálogos con funcionarios israelíes de primer nivel para avanzar en un posible acuerdo futuro: “Hemos tenido conversaciones muy francas, sinceras y positivas con las autoridades del ministerio de Economía, de la cancillería del ministerio de Agricultura de Israel con quienes expusimos la voluntad e interés de Costa Rica de suscribir un acuerdo comercial no solo para el intercambio de bienes sino también de servicios de la economía digital y para establecer reglas claras y favorables para atraer inversión extranjera de Israel en el país. Encontramos sentimientos positivos recíprocos del lado israelí, sabemos que tienen que transitar un proceso electoral en las siguientes semanas y estaremos a la expectativa de la voluntad del soberano, pero estoy confiado que una vez que arranque el próximo gobierno podamos avanzar hacia la negociación de un Tratado de Libre Comercio”.

“Vengo en nombre del pueblo costarricense que quiere mucho a Israel y quiere trabajar más cerca de Israel. Quiero transmitir a las autoridades de gobierno que Costa Rica va a ser un socio estratégico en una región que quizás representa desafíos para los intereses de Israel. Nosotros estamos convencidos que podemos jugar un papel estratégico. Vemos esto como una nueva era para fortalecer los lazos entre nosotros”, concluyó el ministro Tovar.