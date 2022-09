El jefe del Mossad advierte que el pacto nuclear “no le conferirá inmunidad” a Irán

12 septiembre, 2022

El director del servicio secreto exterior de Israel, David Barnea, calificó el acuerdo atómico emergente de “farsa” y denunció que está basado en las mentiras de la República Islámica.

El director del servicio de inteligencia exterior Mossad, David Barnea, expresó que Israel no participará en la “farsa” de la reactivación del acuerdo nuclear entre las potencias mundiales e Irán y advirtió que el acuerdo emergente, si se concreta, “no conferirá inmunidad” a la República Islámica.

“El acuerdo está basado en las mentiras iraníes. Irán ha estado buscando construir un arma nuclear que pondrá en peligro la existencia de Israel. El acuerdo les ayudará cómodamente alcanzar el objetivo bajo la legitimidad internacional”, advirtió Barnea en la Conferencia de la Universidad Reichman de Herzlía.

Barnea recalcó que incluso si llega a firmarse, el acuerdo “no conferirá inmunidad frente a las operaciones del Mossad”.

“Nosotros no participaremos de esta farsa. No cerraremos los ojos a la verdad probada. El régimen iraní no tendrá inmunidad”, afirmó el jefe del servicio secreto.

“La dirigencia iraní debe entender que los ataques contra Israel o contra israelíes, directamente o a través de apoderados, encontrarán una dolorosa respuesta contra los responsables, en el territorio iraní. No perseguiremos a los apoderados, sino a quienes los arman y les dan órdenes, y esto ocurrirá dentro de Irán”.

“Eso es terrorismo de Estado, ordenado por el líder [supremo de Irán] y perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras organizaciones iraníes de inteligencia. No es terrorismo espontáneo, sino planeado, sistemático y estratégico”.

“Irán emplea el terrorismo como sustituto de la diplomacia”, explicó Barnea. “El terrorismo sirve para ayudar a la supervivencia del régimen, impide cualquier cambio por parte del público iraní, socava la soberanía de sus vecinos y los disuade de cooperar con Israel. El terrorismo es usado para extorsionar a países de todo el mundo”, destacó.

“Las conversaciones nucleares no son un factor restrictivo de ninguna manera, al contrario. La actividad terrorista se está expandiendo tanto en el territorio estadounidense como en Europa, y esto sucede durante las negociaciones en Viena”, puso de relieve Barnea.

Barnea reveló que el Mossad ha frustrado recientemente “docenas de ataques terroristas iraníes contra israelíes y judíos en el extranjero” en Chipre, Turquía, Colombia y “muchos otros lugares”.

“En todos ellos, los perpetradores fueron sorprendidos en posesión de los medios para matar”, enfatizó.

“Se están haciendo intentos para dañar a funcionarios estadounidenses en territorio estadounidense”, puntualizó en referencia a los presuntos planes iraníes para asesinar al exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton y al exsecretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo.

“Si no se les hace responsables de los actos terroristas de la manera más firme, se les da luz verde para continuar con sus actividades”, advirtió Barnea.

Barnea estuvo en Washington la semana pasada para discutir con altos funcionarios norteamericanos el emergente acuerdo nuclear.

El director del Mossad desveló que “presentó las consecuencias de firmar el acuerdo”, que incluirá 90 mil millones de dólares que Irán ganará en el primer año y a partir de allí decenas más cada año que, según advirtió, serán usados para financiar sus apoderados terroristas.