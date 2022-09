El KKL quiere defender los bosques israelíes por ley

12 septiembre, 2022

La organización busca preservar los árboles y expandir los bosques en todo el país, incluso desde la definición misma de "bosque".

El Keren Kayemet LeIsrael (KKL) está formulando un plan estratégico nacional de 25 años para agregar decenas de miles de hectáreas de bosques de Israel y protegerlos por ley. La idea es definir los bosques en el sentido más amplio posible, mapear áreas de conservación e identificar lugares no zonificados para otros fines donde KKL y otros grupos planten árboles adicionales.

KKL se estableció en 1901 para conseguir tierras donde se estableciera un país. Hoy actúa como propietario-custodio del 13% de las tierras estatales. Cuando se fundó, había solo 140.000 de hectáreas de bosques en el área que se convertiría en Israel.

Otras organizaciones y organismos plantaron otras 50.000 has., lo que eleva la superficie forestal total a 200.000 has.. Según el plan, KKL agregará otros 50 has. de área boscosa, subiendo la cifra a 250.000 de has.

Estos sitios son populares para practicar senderismo, ciclismo, hacer picnics y otras actividades recreativas, y ofrecer espacios verdes de calidad. Pero ante las amenazas del desarrollo, los formuladores de políticas buscan abordar la crisis de vivienda con proyectos que muerdan los bordes de los bosques.

En los próximos meses, KKL consultará a los ministerios, grupos ambientalistas y autoridades del parque sobre el procedimiento del plan. El foco se pone en los bosques como un único sistema nacional cuyas necesidades deben equilibrarse con las otras prioridades de la nación.

El plan se llama TAMA 1, trazó y dio instrucciones a planificadores sobre lo siguiente: instalaciones de agua, gas, energía solar y residuos, hasta carreteras y vías de tren, playas, arroyos y áreas abiertas protegidas, entre ellas bosques. Y fortaleció la protección de los bosques y espacios abiertos en general al limitar el porcentaje que se puede rezonificar para desarrollo a no más del 15%. Pero también redujo las definiciones de bosque y dio a entender a los planificadores que se debía priorizar el bosque natural sobre los bosques plantados.