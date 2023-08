Marco Ayala y su Compañía de Tango vuelven a Israel

7 agosto, 2023

Entrevistamos al gran bailarín que llega a Israel como parte de una gira mundial poderosa y elegante con el espectaculo “Amor y Tango”. Solo 10 funciones que se presentarán en varias localidades.

Por Chiquita Levov

A partir del 2 de noviembre se podrá ver el nuevo show “Tango y Amor” del bailarín, coreógrafo y director Marcos Ayala en el cual participan el mismo Ayala, su compañera Paola Camacho y 10 bailarines extraordinarios. Juntos canalizan el poder, la pasión y una elegancia que arrasa en el mundo. Cuenta con nuestra calurosa recomendación, pues cada montaje de esta compañía resulta una verdadera experiencia única tanto por lo original en el género de tango como en la calidad artística en general. Se presenta entre el 2.11 al 11 de noviembre, en Kiryat Motzkin, Carmiel, Rishon LeZion, Rehovot, Modi’in, Ashkelon, Petach Tikva y Netanya.

Más datos y entradas: https://did.li/cEjIw

Recordemos que Marcos Ayala un destacado director, coreógrafo y bailarín, propone una reinvención constante del género para mantener al tango actual a lo largo de las generaciones. Con su compañía, ha logrado un lenguaje único que deja al público asombrado. También expresa toda su experiencia y conocimiento a través de creaciones coreográficas de historias contemporáneas sin descuidar el estilo de baile: el tango. Marcos Ayala con Paola Camacho, crean una pareja perfecta, con movimientos sincronizados de gran técnica interpretativa. Su virtuosismo es aclamado por el público, así como la participación de otras parejas de baile que componen la Compañía. Aurora lo entrevistó y estas son sus respuestas:

A:¿Qué significa para vos actuar nuevamente Israel?

MA: “Volver a Israel junto a mi Compañía, nos da una gran felicidad, es uno de los países que nos recibe siempre con gran cariño. La última vez que estuvimos fue en el 2019, antes de la pandemia y luego de tantos años volver nuevamente a presentarnos ante vuestro público es algo que espero con muchas ansias”.

A:¿Que piensas del público israelí?

MA: “El público de Israel como dije es increíble, sumamente respetuoso pero muy cálido y efusivo. A mi parecer es un público que valora y respeta mucho el arte y a sus artistas y siento que disfrutan particularmente el tango”.

A: ¿En qué consiste el espectaculo “Tango y Amor” que nos traes esta vez?

MA: “Tango y Amor” es nuestro último espectáculo. “En este show sentí la necesidad de volver a la raíz. Es un espectáculo que en la primera parte cuenta una historia de amor, entre dos personas de diferentes estratos sociales y demuestra que a pesar de todo, pueden vivir sus historias derribando prejuicios. En la segunda parte el espectáculo hace un quiebre y se centra más en la danza y las destrezas artísticas y coreográfica de cada uno de los artistas con cuadros bailados de gran elegancia tanguera. De nuestros espectáculos siento que éste es nuestro show más TANGUERO.

A: En lo personal: el tango es un baile pleno de pasión ¿tu vida también tiene pasión y grandes amores?

MA: “En lo personal, este año fue y es uno de los más “movilizantes”, si fuera una novela sería el capítulo donde el protagonista tiene cambios rotundos en su vida y tiene que tomar nuevos caminos. Por suerte siempre tengo un gran amor que me salva y ese es: mi arte. Creo que sería del único amor que jamás me podría separar. Lógicamente también tengo la suerte de estar rodeado de personas que me apoyan y me apuntalan en todo momento.

A: ¿Alguna otra curiosidad que desees contarle a nuestros lectores y al público en Israel?

MA: “Bueno, la verdad es que en este tour 2023 decidí tomar un nuevo desafío en el espectáculo y me estoy preparando para cantar, será solo en un momento del show, pero es una disciplina que amo y que quería experimentar. Me gusta mucho ponerme a prueba ante nuevos retos. Para esto me he preparado y me preparo mucho, con la misma pasión con la que bailo.”

A: Gracias ¡TE ESPERAMOS!

Camacho y Bailarín.