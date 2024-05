Festivales de Tel Aviv y Jerusalén

Lista de los próximos eventos que incluyen documentales, mujeres en el jazz, musica judía, escritores de todo el mundo y el show de Nova. (Por Chiquita Levov textos y fotos)

Festival “Docaviv 2024”

El Festival de Cine Docaviv celebra su 26º aniversario con un programa diverso de magníficos documentales locales e internacionales proyectados durante 10 días.

“Docaviv” es el festival de cine más grande de Tel Aviv y el único en Israel dedicado exclusivamente a documentales. En 2018, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo eligió como uno de los festivales más importantes. Los ganadores de las competencias Israelí, Internacional y Cortos son elegibles para competir por un Oscar en las categorías de Documental. El festival incluirá estrenos mundiales, un programa de tributos, reuniones de creadores de Israel y del extranjero y eventos de la industria de cine, que se llevarán a cabo en todo Tel Aviv-Iafo: Cinemateca y Museo de Tel Aviv, Suzanne Dellal, Cine Lev, Centro Anis, “Migdalor” y más. Entre el 23 de mayo al 1 de junio. Más datos: https://www.docaviv.co.il/

El rico programa incluye varios marcos: Competencias de cine israelí e internacional, “Detrás de la pantalla” con temas sociales, “Profundidad de campo” con films que redefinen el género, cortometrajes y de estudiantes. Un marco “Arte y cultura”. También docenas de películas premiadas sobre personajes e historias de gran envergadura: Frida Kahlo filme de la mexicana Carla Gutierrez, John Galliano, Agnes Varda, y otros. El Festival presenta en el Cine “Migdalor” dos noches de proyecciones al aire libre. Un Homenaje a Adrius Stonys, uno de los documentalistas más destacados del mundo, de la escuela poética del Báltico. Junto con Yad Bashem se otorgará un premio a la excelencia cinematográfica en un documental sobre el Holocausto. Estreno de la película “Lakum from the Seven October” de Yasmin Kini, documentación detallada de los miembros de una familia que sobrevivieron al infierno y están lidiando con el shock, el trauma y el duelo.

“Queenta” Festival de jazz Femenino 2024

“Queenta” Woman Jazz (QWJF) es un festival creado por el club “Yellow Submarine” dedicado a la creación femenina, con artistas de todo el mundo y de Israel. La tercera edición de un festival único en su tipo pues se dedica exclusivamente a creadoras originales, destacadas músicas que dictan el tono que se escucha en Israel y en el extranjero. Contará con una programación de artistas que llegarán de todo el mundo, desde mujeres embajadoras e íconos musicales hasta creadoras locales prometedoras, sensacionales e innovadoras. Con descubrimientos sorprendentes que innovan y emocionan en el ámbito local e internacional. Bajo la dirección artística de Chen Levy, quien asegura que durante 3 días, el festival presentará una amplia oferta de jazz, producciones originales especialmente adaptadas, homenajes y hospitalidad Entre el 4 y 6 de junio, en el Yellow Submarine. Más datos: https://yellowsubmarine.org.il/en/

Chen Levy, música, cantante y creadora, es la coordinadora del programa de jazz vocal en la escuela de música Rimon, y miembro de la academia en la pista de jazz. Levy dice que desde hace muchos años, los músicos israelíes actúan en los mejores festivales del mundo y fundan festivales que enriquecen el género. Sin embargo, la presencia de la creación femenina es escasa. Por ello la necesidad de este festival. Hace dos años Levy fundó el Ensamble Queenta, un quinteto femenino que dirige como solista, y ahora presentará un nuevo espectáculo original que es un tributo jazzístico a Corine Ellal y su influyente trabajo.

También en el festival, algunas fascinantes fusiones entre creadoras influyentes: la estrella femenina Liraz se reunirá con la pianista andaluza Darya Mozenson para un viaje musical por todo el mundo. La reconocible armónica de Ariel Bart se encontrará con el brillante violonchelo de Maya Belsitzman y la gran guitarrista Nitzan Bar será anfitriona que reúne a dos de los mejores pianistas del mundo: Katya Toobool y Anat Fort. Una reunión familiar de los hermanos Itai y Shai Portugaly, una sección triple con el piano salvaje del trío de Maya Dunietz y la excitante voz y guitarra flamenca de Noa Drezner. El trío de jazz tradicional de Nueva Orleans a cargo de los “Camels”, el trío de Narkis Raam y Dina Kitrosssky, la energía femenina y el ritmo de TamaRadah, y las energías electrizantes de Jenny Penkin.

Chen Levy Queenta

«Días de la Música Judía» en Bar Ilan

El 12º festival «Días de la Música Judía» producido por el Departamento de Música, la Universidad Bar-Ilan y el Centro Dahan, se llevará a cabo en estos días de triste rutina, trabajando para unir corazones y crear puentes entre lo religioso y lo secular, entre Oriente y Occidente, entre lo antiguo y lo nuevo, y entre lo popular y lo académico. El tema esta vez es “Diferentes, pero juntos”. El festival, bajo la dirección musical del Dr. Yuval Rabin, musicólogo y organista internacional, proporciona una plataforma para música judía de alta calidad, independientemente de los diferentes estilos. El programa ofrece talleres y conferencias con entrada gratuita y conciertos a precio simbólico. El festival se desarrollará tanto física como digitalmente en el departamento de música de la Universidad Bar-Ilan. Entre el 27 y el 29 de mayo. Más datos:

El festival se inaugurará con un seminario conjunto con el Foro Israelí de Etnomusicología. El programa incluye Música judía con influencias locales de diferentes lugares del mundo. Grecia, el Norte de África, Europa y también de Israel. Incluye una rara interpretación del “Cuarteto de Arpa” de Marc Lavry y un poema especial escrito en memoria del fallecido soldado Gal Eisenkot, quien murió en la guerra de las “Espadas de Hierro”. El conjunto “Orquesta Ladina Israelí” presentará “Ladino-Andalus”, un espectáculo colorido que incluye lo mejor de la poesía ladina y la “Hakhatia” (dialecto ladino) de Gibraltar y el norte de África junto con piyots originarios de la existencia judía israelí.

La banda “Yanukis Taverna” presentará un programa de canciones de Rebetiko en griego. La conferencia “De Salónica a Tel Aviv: judíos, israelíes y la canción popular griega”. “Pequeñas oraciones” del conjunto “Ecoute” (escuchar en francés) una pieza que es en sí una oración. El Conjunto del Centro Hiva de Jerusalén presentará “El amor de los Piyot”. El “Digasen Trio”, presentará la “Celebración de los Klezmer: desde los Balcanes hasta aquí” y 5 músicos de la Sinfónica de Jerusalén estarán en un programa llamado “Naivety franco-israelí» con obras de Hajdu, Ravel y otros.

Orquesta Ladino Israelí

Festival Internacional de Escritores de Jerusalén

El festival producido por el Centro Mishkenot Sha’ananim y dirigido por Julia Fermentto-Tzaisler, se llevará a cabo este año en su 12 edición, con un rico programa de encuentros entre escritores internacionales y locales, y eventos en vivo: actuaciones de literatura y música, talleres, exposiciones y más. La directiva del festival declaró que en los días posteriores a la masacre debatieron si debían realizar el Festival Internacional de Escritores, en medio del dolor, la mera idea de una celebración, parecía casi inconcebible. Tras mucha deliberación, decidieron que el festival debía continuar. Diseñaron un programa minimizando las festividades. El objetivo: crear un evento literario que pudiera unir a la comunidad y ofrecer consuelo. El festival se abrirá con una exposición colectiva en la que se presentarán obras seleccionadas de artistas israelíes que reflejan la mentalidad actual israelí. En Mishkenot Sha’ananim, del 27 al 30 de mayo. Más datos: https://fest.mishkenot.org.il/en/home/a/main/

Se inaugura con una velada literaria en memoria de las víctimas del 7.10, a la que asistirán escritores, músicos y miembros de las familias afectadas de Kibbutz Be’eri, Kfar Aza, Sderot y del Festival Nova. Se cerrará con el lanzamiento de “Shabbat, 7 de octubre”, una recopilación de más de 50 testimonios reunidos y editados por poetas, escritores y gente de teatro, que ofrece una visión íntima pero amplia, de ese día desgarrador. En la exposición estará Michal Rovner, ganadora del Premio de Arte de Israel, que llega de Nueva York para asistir a su exposición individual “Poppies”.

Este año llegarán 8 escritores de renombre de todo el mundo. Simon Schama escritor, historiador e investigador del arte conversa con Michal Rovner sobre el arte en época de guerra. John Irving, Delphine Horvilleur y Mirna Funk, el escritor rumano Varujan Vosganian, el autor griego Christos Chomenidis, el escritor lituano Marius Marcinkevičius y la novelista francesa Anne Berest. Estos últimos autores llegan por la nueva colaboración con la Unión Europea destinada a promover la literatura europea en Israel. De los autores locales, estarán: David Grossman, que celebra 70 años, Zeruya Shalev y Eyal Megged (en una discusión conjunta), Nurit Zarchi y Eshkol Nevo. Y 3 israelíes que viven en Estados Unidos: Ron Leshem, Maya Arad y Ruby Namdar. Además, participan jóvenes talentos emergentes cuyas voces capturan el espíritu de la época, enriqueciendo este festival con sus nuevas perspectivas.

David Grossman

“Gran show de Nova” en el Park Hayarkon

“Volveremos a bailar” es un espectáculo musical conmemorativo de la comunidad Nova con los mejores artistas de Israel reunidos en un mismo escenario, en proyecto cuyo objetivo es pedir el regreso de los secuestrados, conmemorar a las víctimas de Nova y recaudar fondos para rehabilitar a los supervivientes del festival y a las familias de los asesinados. El proyecto presentará una excelente y emocionante programación musical, al tiempo que creará una velada que sea todo un mensaje de unidad, fuerza y esperanza. El parque incluirá complejos de tratamientos curativos de Nova, exhibiciones conmemorativas y todo el proyecto exigirá el regreso de los secuestrados. Los fondos recaudados se donarán a través de la Asociación Nova, para la conmemoración de los caídos, el apoyo a las familias, el establecimiento de la Casa Nova y el apoyo al viaje de curación física y mental de los supervivientes. El evento cuenta con la ayuda de la lotería Mifal HaPayis. El 27.6 en el Park Hayarkon. Más datos: http://to-mix.co.il/nova

Los artistas israelíes interpretarán conocidas canciones en arreglos electrónicos y además se incorporarán piezas de trance del repertorio de los artistas de Nova. Con la participación de los más populares artistas: Assaf Amdursky, Ninet Tayeb, Berry Sakharof, Zehava Ben, Marina Maximilian, Mush Ben Ari, las bandas “Dag Najash”, “HaTikva 6” y “Knessiat Hasehel”, “Jirafas”, “Hayehudim”, y muchos más. La dirección de Robbie Cohen, y la producción artística de Renana Levi Geigo, También estarán varios artesanos electrónicos.

Marina Maximilian