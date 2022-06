15 junio, 2022

El próximo concierto de la Camerata Israelí es muy original: se abre con una pieza del Israelí Moran Magen. Luego una ópera de Ligeti en la que una “prima donna” arrastra una ruidosa aspiradora.

“Las ciudades ocultas de su tipo” (The Hidden Cities of a Kind) es el nombre del próximo concierto de la Camerata Israelí, basado en la pieza homónima original compuesta por el joven israelí Moran Magen que abre el programa. Se nos informa que está basada en el libro de Italo Calvino del cual Magen eligió seis ciudades de imaginación, fantasía y filosofía, para acompañarlas en música. El programa se completa con la opera corta de Ligeti y piezas de Mozart y Donizetti. Con la participación de la soprano Alicia Amo, (española-suiza) que comenzó sus estudios de violín, percusión y ballet en Burgos, su ciudad natal. En San Sebastián se matriculó con honor con un máster en violín, luego decidió estudiar poesía, en la Universidad de Graz y más tarde en Basilea. En 2013 completó, nuevamente con honores, una maestría en poesía en la Academia de Música Antigua y al mismo tiempo estudió con Andreas Scholl, entre muchos más. Conduce Avner Biron. Entre el 24 y el 30 de junio en Tel Aviv, Jerusalén, Rejovot y Zikrón Yaakov.

Más datos en https://www.jcamerata.com

Avner Biron

Moran Magen declara sobre su pieza “Las ciudades ocultas”: “Toda mi vida he vivido en la ciudad. Así que no es de extrañar que me enamoré del libro de Calvino”. En el libro hay dos ejemplos de la correlación entre las descripciones de la ciudad, que supuestamente describe Marco Polo en los oídos del emperador chino y los pasajes musicales creados por Magen. Nos cuenta que “Zobeida” uno de los cuentos, es una desconocida de pelo largo y desnuda que corre perseguida por los constructores de las ciudades. Sobre la originalidad de este concierto dicen sus productores, cuándo fue se

vio a una “prima donna” vestida de forma minimalista subir al escenario mientras mastica chicle y lo pega a disgusto en la mano extendida del director. Cuando se usó una peluca rarísima o se arrastró una aspiradora ruidosa por el escenario. Aseguran que estos no son todos los inventos. Son soluciones escénicas que acompañan a la ópera corta “Los misterios de la tumba” creada por el compositor húngaro-judío George Ligeti en 1978 como respuesta al desafío ante la crueldad dictatorial. La pieza es parte del programa.