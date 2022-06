8 junio, 2022

La productora de Adam Sandler hace una película con temática de Bat Mitzvá

No se sabe aún si el actor de Hollywood tendrá un papel en la versión de "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah", una novela de adultos jóvenes de 2005 de Fiona Rosenbloom.

Adam Sandler. Foto: Creative Commons

En mayo, Adam Sandler le ofreció una fiesta de bat mitzvá a su hija repleta de estrellas. Ahora parece que su productora está haciendo una película con este tema. El sitio de audición Backstage publicó una convocatoria de audición para una adaptación en proceso de “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”. La misma está inspirada en una novela para adultos jóvenes ambientada en 2005. Todavía no se reveló si el actor estadounidense tendrá un rol en la historia ambientada en la escuela secundaria, pero su compañía Happy Madison Productions está detrás de la película. Sammi Cohen está dirigiendo. Parte del rodaje se realizará entre el 20 de junio y 12 de agosto en Toronto, según la empresa. En la novela, Stacy Friedman organiza el mejor bat mitzvá de todos los tiempos, frente al drama de la escuela secundaria y los intereses amorosos en competencia. La publicación de la audición apunta puntualmente al papel de Dante, un «estudiante de intercambio extranjero de Italia con un ligero acento italiano». Por último, la estrella de Hollywood le ofreció a su hija Sunny una fiesta judía a la que asistieron Jennifer Aniston, Charlie Puth y el buen amigo de Sandler, David Spade, en Los Ángeles el mes pasado. Compartir

#Adam Sandler