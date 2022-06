Israel saluda la resolución contra Irán de la Junta del OIEA

9 junio, 2022

Israel celebró la resolución de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que critica a Irán por su falta de transparencia en la cooperación con esta agencia de Naciones Unidas.

«Israel acoge con satisfacción la decisión. Se trata de una decisión significativa que expone la verdadera cara de Irán», expresó el primer ministro, Naftali Bennett, en un comunicado.



La resolución fue adoptada este mismo miércoles con una aplastante mayoría: 30 de los 35 países de la Junta votaron a favor. China y Rusia votaron en contra, mientras que India, Pakistán y Libia se abstuvieron, informaron fuentes diplomáticas.



«Los numerosos países que han votado a favor de la decisión han cooperado para bloquear e impedir que Irán consiga armas nucleares», subrayó Bennett, al advertir que «si Irán continúa su actividad, los países líderes deben llevar nuevamente el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU».



El texto expresa su «profunda preocupación» de que pese a intensos contactos entre Irán y el OIEA no se haya esclarecido el origen de unas trazas fisibles halladas en tres lugares no declarados como nucleares en la República Islámica.



Además, hace un «llamamiento» a Irán a que actúe de forma urgente «para cumplir sus obligaciones legales», en referencia al acuerdo de salvaguardias (controles) que ha suscrito con el Organismo.



En respuesta, Irán desconectó dos cámaras de vigilancia del OIEA en una instalación nuclear, al considerar que el Organismo tiene «una agenda política» y no ha considerado la “buena voluntad” de Teherán.



«Irán ha demostrado una vez más que amenaza la paz regional y mundial», dijo el ministro de Defensa, Benny Gantz, en un comunicado. «Cada dispositivo de vigilancia que se apague debe ser respondido con sanciones diplomáticas y económicas».



Teherán asegura que las trazas se deben a un sabotaje de Israel, su principal enemigo en Oriente Medio. El director general de la agencia nuclear, Rafael Grossi, ha calificado esta explicación de «técnicamente no creíble».



El choque entre Teherán y el OIEA ocurre en medio de la parálisis de las negociaciones para reactivar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán (JCPOA).



Este pacto limitaba el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de sanciones, pero el expresidente estadounidense Donald Trump lo abandonó en 2018 y Teherán aceleró sus esfuerzos nucleares.



Según el último informe del OIEA, Irán tiene ya más de 3.800 kilos de uranio enriquecido en diferentes formas y purezas, que van hasta el 60 %, un nivel cercano al que se requiere para producir armas atómicas (90 %). EFE