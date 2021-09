La amenaza nuclear iraní no está a años de distancia, es ahora

29 septiembre, 2021

El 4 de agosto, tanto el ministro de Defensa, Benny Gantz, como el ministro de Exteriores, Yair Lapid, informaron a los embajadores de los estados miembros que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por el embajador Dore Gold

Si bien la ocasión de su aparición conjunta fue la escalada de ataques terroristas con vehículo aéreo no tripulado (VANT) contra el transporte marítimo internacional, la mayor parte de la atención internacional se centró en la declaración del ministro de Defensa Gantz de que Irán había violado todas las directrices establecidas por el JCPOA (el acuerdo [nuclear] con Irán) y, como resultado, estaba a sólo «alrededor de 10 semanas para adquirir los materiales con destino bélico necesarios para un arma nuclear». Eso no fue la especulación de otro columnista, sino más bien una declaración en los términos más claros del ministro de Defensa de Israel.En respuesta a las entrevistas, Lapid agregó varias semanas después que quería ahorrar al público de la sensación de pánico por la noticia de que Irán se había convertido en un estado en el umbral nuclear. Basó su argumento al establecer una distinción entre un país que se había convertido en un estado en el umbral y un país que se había convertido en un estado umbral solo con respecto a la cantidad de uranio enriquecido que tenía en su poder. Si bien no definió cuánto tiempo necesitaba Irán para producir una bomba nuclear, dijo que no era solo cuestión de meses. Cuando se le preguntó qué tan cerca estaba Irán del arma nuclear, respondió: «Era mucho más».

La situación de Israel con Irán plantea un verdadero dilema para la diplomacia. Por un lado, la diplomacia debe ser siempre precisa. Los iraníes se especializan en engaños. Israel no juega ni debe jugar ese juego. Por otro lado, Israel debe construir una coalición internacional contra la determinación de Irán de desplegar fuerzas nucleares y amenazar la seguridad de Israel, el Medio Oriente y el mundo entero. Debe motivar a los miembros potenciales de esa coalición a comprender la urgencia de la situación y por qué ha llegado el momento de actuar juntos.

Es importante exponer lo que los especialistas quieren decir cuando dicen que Irán tiene un programa operativo de armas nucleares. Hay tres elementos involucrados. Primero, Irán necesita sistemas de lanzamiento para llevar su arma nuclear al blanco. En 1998, Irán probó por primera vez su misil Shahab-3, que se basa en tecnología de Corea del Norte. En 2003, el misil Shahab-3 entró en funcionamiento en las fuerzas armadas iraníes. Tenía un alcance de 1.300 kilómetros, la distancia requerida para atacar a Israel desde bases ubicadas en territorio iraní.

Entre 1998 y 2017, Irán realizó 21 pruebas de vuelo utilizando el Shahab-3. En 2015, los iraníes difundieron por primera vez cintas de video que mostraban que Irán había creado un sistema de bases de misiles subterráneas, desde donde podía lanzar sus misiles desde silos. En otras palabras, la necesidad de un sistema de lanzamiento para lanzar armas nucleares no debería retrasar la búsqueda de Irán de una flota de armas nucleares. Irán ya estaba allí.

En segundo lugar, a los comentaristas les gusta señalar que la conversión o militarización del uranio en un artefacto explosivo propiamente dicho (en hebreo “kvutzat haneshek”) requiere tiempo para ser desarrollado. Sin embargo, los informes trimestrales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) durante 2011 ya contenían información preocupante en ese entonces. El informe de mayo de 2011 presentaba una investigación militar iraní que se había llevado a cabo, incluida «la eliminación de una carga convencional altamente explosiva de la ojiva del misil Shahab-3 y su sustitución por una carga nuclear esférica».

Los documentos iraníes que estaban en manos del OIEA reconocían que la detonación de su ojiva iba a tener lugar a una altitud de 600 metros. Esa fue la altura de la primera explosión atómica en 1945 sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.

En tercer lugar, mientras que el uranio se encuentra normalmente en dos formas o isótopos, U-238 y U-235, solo el U-235 puede experimentar una fisión nuclear y liberar la energía de una bomba atómica. El uranio natural es solo 0,7% U-235. El enriquecimiento busca aumentar ese nivel al 3.5% para un reactor civil y al 90% para un arma atómica. Si bien el acuerdo con Irán limitó el nivel de enriquecimiento permitido al 3,5%, en 2019, Teherán estaba enriqueciendo al 4,5% y luego al 20%, declarando que estaba listo para subir al 60%.

Debido a que el enriquecimiento de uranio es el paso más difícil de dar para los países con ambiciones nucleares, la inversión masiva de Teherán en el enriquecimiento es el indicador más importante de la determinación iraní de recorrer todo el camino para convertirse en un estado con armas nucleares.

Finalmente, cuando comienza el proceso de enriquecimiento, el uranio que se inyecta en las centrifugadoras está en forma gaseosa. Para construir una ojiva nuclear, el uranio tiene que estar en forma de metal. En agosto de 2021, el OIEA verificó que Irán estaba produciendo uranio metálico. Ahora parecía que Irán se estaba preparando para dar el empujón final hacia un arma atómica, pero eso no llevaría años o meses, sino mucho menos.

Sería un error concluir que Israel tiene mucho tiempo porque los iraníes trabajan secuencialmente, completando un componente de su programa antes de pasar al siguiente. El autorizado Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional ha dejado en claro que los iraníes trabajaron bajo el supuesto de que su trabajo en los componentes no sería secuencial y no estaría separado, sino que debía realizarse «al unísono».

En Israel ha habido una tendencia a que los líderes políticos se culpen unos a otros por la situación que ha surgido. Solo hay una parte que tiene la culpa y esa es el liderazgo iraní. Inmediatamente después de que se alcanzaran los primeros acuerdos nucleares entre Irán y la UE-3 de la Unión Europea en 2005, Teherán estaba enterrando las evidencias de su trabajo nuclear en varias instalaciones que se suponía que iban a ser inspeccionadas. Este ha sido el patrón desde entonces. Desafortunadamente, las potencias occidentales se han dividido entre su propia ingenuidad y su deseo de proteger su comercio con Irán. La inacción resultante es lo que ha permitido que el programa nuclear iraní siguiera expandiéndose.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs

El Embajador Dore Gold se ha desempeñado como presidente del Jerusalem Center for Public Affairs desde 2000. Desde junio de 2015 hasta octubre de 2016 sirvió como director general del Ministerio de Exteriores de Israel. Anteriormente se desempeñó como asesor de política exterior del primer ministro Benjamín Netanyahu, embajador de Israel en la ONU (1997-1999), y como asesor del primer ministro Ariel Sharon.