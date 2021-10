Israel apoya las negociaciones directas para resolver el conflicto del Sahara

24 octubre, 2021

El embajador David Govrin afirmó que el Estado judío favorece una “solución pacífica” a la disputa entre Marruecos y el Frente Polisario.

El jefe de la Oficina de Enlace israelí en Marruecos, David Govrin, asegura en una entrevista que su país apoya las «negociaciones directas» entre las partes en conflicto en el Sahara Occidental para hallar una «solución pacífica» a la disputa entre Marruecos y el Frente Polisario por la excolonia española.



Diplomático de carrera de 58 años, antiguo embajador en Egipto, escritor y académico experto en el islam y el mundo árabe, Govrin está al mando de la oficina diplomática desde su apertura el pasado agosto y fue nombrado hace unos días por Israel embajador en Marruecos, a la espera de que Rabat acepte sus credenciales.



La apertura de la oficina plasmó en hechos la normalización de las relaciones entre ambos países que se produjo el pasado diciembre, en un acuerdo a tres bandas por el que Rabat reanudó sus lazos con Jerusalén a cambio de que el expresidente estadounidense Donald Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, un reconocimiento que aún no ha refrendado la Administración de Joe Biden.



Pregunta.- Marruecos se presenta como un ejemplo de convivencia judeo-islámica, ¿en qué medida esto fortalece las relaciones bilaterales?



Respuesta.- Marruecos es un modelo de convivencia y tolerancia entre los judíos y los musulmanes, por esta razón las relaciones bilaterales entre Marruecos e Israel están basadas en los lazos históricos sólidos entre el pueblo marroquí y el pueblo judío. Las relaciones bilaterales están basadas en la ética y los valores y una visión compartida en los diferentes ámbitos.



P.- ¿Cuáles son los proyectos más importantes que han iniciado con Marruecos?



R.- El más importante es la inauguración de vuelos directos entre Israel y Marruecos en agosto pasado, que facilitan el movimiento de turistas y empresarios entre Marruecos e Israel. Hace diez días, se firmó además un acuerdo muy importante entre la compañía israelí ICL y la compañía estatal marroquí Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP, siglas en francés) en materia de minas y fertilizantes. Se trata de un acuerdo muy importante, no solamente en la cooperación económica sino también en materia de investigación científica colectiva entre las dos empresas.



P.- ¿Cuándo se desarrollarán las relaciones bilaterales para llegar al punto de intercambiar embajadores? ¿Tiene alguna explicación para esta demora marroquí en responder a los pasos israelíes?



R.- No se ha establecido aún una fecha específica, pero como sabe me nombraron hace dos semanas embajador del Estado de Israel y esperamos que Marruecos nombre a un embajador en Israel pronto. Estos pasos abren camino para elevar el nivel de las relaciones bilaterales entre los dos países.



P.- ¿Son las relaciones entre Marruecos e Israel independientes de la posición de EE.UU. sobre el conflicto del Sahara?



R.- Las relaciones israelo-marroquíes son independientes y tienen raíces históricas, culturales y sociales. Por esta razón centramos nuestros esfuerzos en consolidar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.



P.- ¿Cuál es la posición de Israel sobre el conflicto en el Sáhara Occidental?



R.- Israel como Estado democrático apoya cualquier resolución pacífica de conflictos. Israel, en principio, apoya las negociaciones directas entre todas las partes interesadas. Lo importante es encontrar una solución pacífica a todos los conflictos.



P.- ¿Marruecos puede jugar un papel en el proceso de paz entre palestinos es israelíes?



R.- Marruecos jugó un papel muy importante durante los años ochenta y noventa en el proceso de paz entre nosotros y los palestinos y nosotros damos la bienvenida al papel de Marruecos. Como he dicho, Marruecos es un modelo de tolerancia y convivencia por esa razón el papel de Marruecos puede tener mucha más importancia que el de cualquier otro Estado.



P.- Una empresa privada israelí proporcionó supuestamente a Marruecos el software de espionaje Pegasus. Asociaciones y partidos marroquíes afirman que se utilizó para la represión política. ¿Tiene algún comentario al respecto?



R.- Prefiero no responder a esa pregunta.



P.- ¿Marruecos ha utilizado drones israelíes o equipados con tecnología israelí en sus últimas escaramuzas con el Polisario?



R – Desgraciadamente, no tengo información sobre este asunto.



P.- Según varios medios marroquíes, el Rey Mohamed VI dijo que visitaría Israel con la condición de que se avance en las negociaciones con los palestinos. ¿Tiene algún comentario?



R.- El presidente del Estado de Israel, señor (Isaac) Herzog, ha invitado a su majestad el rey Mohamed VI a realizar una visita oficial a Israel y todo el pueblo y el Gobierno israelíes estarán muy contentos cuando se haga esta visita. Sería un placer y un honor recibir a su majestad el rey en Israel en el tiempo y las condiciones adecuadas para su majestad.



P.- ¿Ha vinculado su visita con avances en el proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina?



R.- Según lo que sé, no. Estamos esperando la respuesta de su majestad el rey y esperamos que encuentre el momento adecuado para visitar nuestro país. EFE y Aurora