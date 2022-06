Elecciones en Israel: Trump dice que podría apoyar a Netanyahu

30 junio, 2022

Sin embargo, el expresidente estadounidense manifestó que se había sentido "decepcionado" con Bibi.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que consideraría respaldar al presidente del Likud, Benjamin Netanyahu, en las próximas elecciones. Eso a pesar de que , para Trump, Bibi lo había «decepcionado».

Trump no dio más detalles, pero se especula con la felicitación que Netanyahu le envió a Joe Biden por ganar las elecciones presidenciales de 2020, que Trump afirma que fueron amañadas.

“Llegó muy temprano [para felicitar a Biden]. Como antes que la mayoría. No he hablado con él desde entonces”, había dicho Trump en una entrevista en diciembre pasado.

En realidad, Netanyahu tardó bastante en felicitar a Biden en noviembre del año pasado, y lo hizo notablemente horas después que muchos otros líderes mundiales.

Durante la entrevista de diciembre, el expresidente dijo que nadie había ayudado a Netanyahu más que él, por lo que consideró una traición que Netanyahu felicitara a Biden por su victoria electoral.

“Nadie hizo más por Bibi. Y me gustaba Bibi. Todavía me gusta Bibi”, dijo Trump, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. “Pero también me gusta la lealtad”.

Según Trump, su gestión fue cental en las elecciones de abril de 2019 al reconocer los Altos del Golán como territorio israelí. Esa elección fue la primera de cuatro en dos años de caos político hasta que Netanyahu fue destituido del poder por el gobierno actual. En esa ocasión Netanyahu superó por pocos votos a Benny Gantz.

Si bien Netanyahu construyó públicamente la percepción de que tenía una relación personal muy cercana con Trump, la entrevista de diciembre indicó que sus vínculos eran bastante difíciles.