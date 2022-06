El trio Al Di Meola en gira por Israel

7 junio, 2022

Al Di Meola, reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, regresa a Israel, donde tiene un rincón especial en el corazón del público que lo aclama en todas sus visitas.

Al Di Meola, es un guitarrista estadounidense, uno de los grandes representantes de la fusión jazzística, tanto con el rock como con las llamadas música de mundo, fruto de su interés por otras tradiciones musicales extrañas al ámbito occidental. Es un artista que ha sido reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, en su carrera ha cautivado al público de todo el mundo. Escribir sobre este virtuoso es casi innecesario, pues durante una carrera llena de logros que ha durado más de cuatro décadas, aparece sin parar en todo el mundo y cautiva al público. El artista ha visitado Israel varias veces (incluso durante la Guerra del Golfo). Ahora regresa con su trio para presentarse en una gira por varias localidades. En “Binianei Haumá” de Jerusalén, el 16.6, en Haifa el 17.6, en el Parque Ariel Sharón de Ramat Gan el 18.6 y en el Centro de las Artes de Beer Sheva el 20.6.

Más datos en Bimot.co.il

Después de graduarse de la escuela de música en Berkeley, fue descubierto por Chick Corea quien se unió al mítico súper grupo “Return To Forever” cuando tenía solo 19 años. A partir de ahí, emprendió una carrera meteórica y gloriosa que se disparó hacia hitos significativos como el álbum de la obra maestra “Friday Night in San Francisco” con John McLaughlin y Paco de Lucía que vendió millones de copias y es considerado uno de los álbumes de guitarra acústica más influyentes de todos los tiempos. Ha firmado innumerables colaboraciones musicales con una línea interminable de artistas que incluyen a Paul Simon, Luciano Pavarotti, Steve Wonder, Carlos Santana, y muchos otros.

Di Meola ha lanzado más de 20 álbumes en solitario, ganó todos los premios y títulos posibles, vendió más de 20 millones de copias, ganó cuatro premios consecutivos como guitarrista del año por la revista “Guitar Player” y tiene un doctorado honorario de música de la Universidad de Berkeley. Su virtuosa creación y ejecución se mueve en un amplio espectro de influencias, combinando el jazz-rock con el flamenco, influencias del tango, elementos mediterráneos, ritmos latinos y música india.