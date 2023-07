¿Debe Netanyahu ir a China?

30 julio, 2023

No es deseable exacerbar las tensiones con EE. UU. solo por el deseo de aumentar las ventas de productos israelíes al mercado chino.

Por el Prof. Efraim Inbar

Israel también debería considerar las críticas de Occidente a su política hacia Ucrania, sus relaciones con los países de la región del Indo-Pacífico y que China e Irán firmaron un acuerdo estratégico. También debería reevaluar su posición hacia Taiwán.

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, tiene previsto viajar a China, país con el que amplió enormemente las relaciones bilaterales por las que merece crédito. Felicitaciones también por contribuir a abrir el gran mercado chino para las exportaciones de Israel, y China es una potencia en el ámbito internacional.

Sin embargo, no es seguro que un viaje a China sea aconsejable en este momento. Primero, muchos lo ven como un desafío contra el presidente estadounidense Joe Biden, quien aún no ha enviado una invitación a Netanyahu para visitar Washington, siete meses después de que se convirtió nuevamente en primer ministro. La Administración Biden no está de acuerdo con el Gobierno de Israel, especialmente en los temas de los asentamientos y la reforma judicial.

No es deseable exacerbar las tensiones con EE. UU. en un tema que no es existencial para el Estado de Israel. Además, la actitud negativa hacia China es compartida tanto por el Partido Demócrata como por el Republicano de Estados Unidos. De hecho, la política hacia China es uno de los pocos temas en los que el polarizado sistema político estadounidense está de acuerdo. Israel no tiene motivos para señalar a nuestro importante aliado que las relaciones con China son las mismas que ayer. Una visita a China puede esperar.

El problema principal en el sistema internacional en desarrollo es la rivalidad entre Estados Unidos y China. Es difícil imaginar que Israel no estará a la derecha de EE. UU. en esta lucha entre el líder del mundo democrático y un poder dictatorial cuyo poder parece crecer. El apoyo firme a EE. UU., el aliado más importante del Estado de Israel, requiere que Israel muestre cierta reserva hacia China.

Tomar una posición diferente desconcertará a Occidente. Cabe destacar que EE. UU. y los países europeos están avanzando hacia la reducción de las relaciones políticas y económicas con China. Hay esfuerzos para minimizar las importaciones desde China, especialmente en productos donde la dependencia de China se convierte en un problema de seguridad nacional. También se están tomando medidas para reducir las inversiones de China y se están haciendo esfuerzos para prevenir el espionaje industrial y tecnológico. Israel también va en esta dirección, principalmente por la presión de Washington.

Israel está actualmente bajo crítica por su política hacia Ucrania. Los países occidentales esperan que Israel apoye más a Ucrania en su guerra contra Rusia. Incluso si la política cautelosa de Israel hacia Ucrania tiene sentido, no es prudente que aparezca Israel como desviándose de su política exterior del campo democrático occidental porque el primer ministro israelí visita China.

Israel también debe considerar sus relaciones con los países de la región del Indo-Pacífico, por ejemplo, India, Japón, Australia, Filipinas, Vietnam y Singapur. En todos ellos, la percepción de amenaza de China ha aumentado tras su política agresiva en la región. Israel tiene amplias relaciones económicas en el área asiática y una importante cooperación en el área de seguridad. Israel debe tener cuidado de no estropear las relaciones construidas con gran esfuerzo debido al deseo de aumentar las ventas de productos israelíes al mercado chino.

Hoy en día hay muchas preguntas sobre la fortaleza de la economía china. La tasa de crecimiento económico después de la epidemia es más baja de lo esperado. Además, la economía china sufre problemas estructurales como una fuerte dependencia de las exportaciones, altos niveles de deuda estatal y corporativa china, grandes disparidades económicas entre regiones dentro de China, desafíos ecológicos y una población que envejece. Por supuesto, el mayor problema es la gran participación del Estado en la economía al poseer muchas empresas y una amplia regulación gubernamental. Todo esto no es un buen augurio para la economía china.

No debemos olvidar que China nunca ha sido amiga de Israel. Sus patrones de votación en la ONU y las instituciones internacionales son hostiles. En marzo de 2021, China firmó con Irán un acuerdo estratégico en el que promete importantes inversiones chinas en Irán a cambio de suministros de petróleo durante 25 años. El texto del acuerdo no fue publicado, pero su sola firma ayudó a Irán a aliviar el aislamiento económico impuesto por Estados Unidos y sus aliados. Irán es un enemigo acérrimo de Israel. En marzo, China medió entre Arabia Saudita e Irán, fortaleciendo así la posición de la República Islámica en la región.

China también es un partidario permanente de los palestinos. En diciembre, China votó a favor de la resolución en la Asamblea General de la ONU, pidiendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que asesore sobre las consecuencias de la ocupación israelí de los territorios palestinos. También firmó un acuerdo de “asociación estratégica” con la Autoridad Palestina en junio.

Tras la problemática política china hacia Israel, se requiere una reevaluación de la posición israelí hacia Taiwán, un país democrático y próspero. Tal vez sea hora de enviar una señal a China de que la actitud negativa de China hacia Israel tiene un precio.

Israel no tiene más remedio que apoyar a EE. UU. abierta y firmemente en la lucha global. Eso es necesario incluso si vendemos menos a China. Sin embargo, si Netanyahu todavía cree que el viaje a China es importante, debería agregar más ciudades capitales de Asia a su viaje.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security