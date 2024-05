Náa te debo, náa me pidas  

Así decía aquella vieja canción española “La bien pagáa” que se escuchaba en las radios muchos años atrás, cuando las orillas del Río de la Plata recibieron oleadas de españoles que huían de la guerra civil y la posterior dictadura de Franco.

Sacándole el acento andaluz, hay muchos personajes a los que podemos cantarle: NADA TE DEBO, NADA ME PIDAS.

Todos los que nombraremos coinciden en dichos o hechos con respecto a Israel que únicamente un enemigo diría o haría. Habrá matices, habrá disfraces que no ocultan las realidades, habrá algún desmentido que nada desmiente.

Del refranero español, muy rico y variado, dejo algunos para que el lector elija cuál calza mejor con estos personajes.

-el que ríe el último, ríe mejor –

-mucho ruido y pocas nueces-

-Dios los cría y ellos se juntan –

-no vendas la piel antes de cazar al oso–

LUIZ INACIO LULA DA SILVA (Brasil) – Declarado “persona non grata”, su ignorancia sobre la historia y su ceguera ideológica, olvida algo que su propio pueblo no olvidará: la larga dictadura de Getulio Vargas y siguientes sufridas hará que el propio pueblo no tolere más dictaduras. Para el futuro de Lula pronosticamos otro refrán: dime con quien andas y te diré quién eres.

MIGUEL MARIO DIAZ-CANEL BERMUDEZ (Cuba)– Heredó la administración de un latifundio propiedad (ilegalmente adquirida) de la familia Castro. Como todo empleado administrativo durará si da buenas ganancias, algo que al día de hoy no se está viendo.

JOSE DANIEL ORTEGA SAAVEDRA (Nicaragua)– Se apropió indebidamente de un feudo, copiando en cierto modo la maniobra de la familia Castro, pero en otro lugar geográfico. Recién comenzó a apretar las riendas, poco tiempo le queda para que el pueblo se lo sacuda de encima.

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA (Bolivia)– Se vislumbran dos opciones: si intenta apretar las riendas como Ortega, poco tiempo durará. Si se mantiene en nivel modesto, puede llegar a terminar un ciclo electoral. No más que eso le aceptará su propio pueblo si sigue los pasos de los gobernantes nombrados autoproclamados progresistas.

GABRIEL BORIC FONT (Chile)– Es a quien mejor le cabe el refrán de perro que ladra no muerde. Su propia falta de madurez lo hace dar tropezones que en no mucho tiempo lo harán trastabillar y caer.

Todos los nombrados son autodeclarados enemigos del Estado de Israel. Entendemos que nuestro gobierno debe tomar medidas contra ellos. Si bien se declaró “persona non grata” a Lula da Silva, se debió hacer lo mismo con los otros nombrados, y como segundo paso diplomático debe retirarse “para consultas” a nuestros embajadores y en paralelo tomar medidas en el sentido de no comprarles o no venderles aquellos elementos que logren efectos positivos el paralizar su comercialización.

Vamos ahora a los que son más importantes en el listado de gobernantes cuyas actitudes causan verdaderos daños a Israel.

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO (Colombia)– El menos importante de esta segunda lista, ya rompió relaciones diplomáticas. Por lo tanto, resta simplemente declararlo persona non grata y cortar totalmente los vínculos diplomáticos y comerciales con su país Colombia mientras se mantenga en el poder. Podría también pedirse su captura con las acusaciones que puedan endilgarse dadas sus declaraciones públicas que se consideren agraviantes al Estado de Israel o a su gobierno y ejército.

PEDRO SANCHEZ PEREZ-CASTEJON – Es un enemigo declarado, pero tiene demasiados problemas internos en su España, de tal modo que a él se le debe combatir con elementos propagandísticos que ayuden a aumentar el actual rechazo de su pueblo hacia su forma de gobernar. La diplomacia deberá actuar para tal vez lograr hacer caer su gobierno.

VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN – Ya hemos visto que no precisamos su anuencia o su indiferencia si queremos sobrevolar con nuestra fuerza aérea y nuestros misiles los cielos de nuestros enemigos Siria o Irán. Nos resulta mucho más peligroso sus relaciones cada vez más profundas con el “eje del mal” especialmente con Irán y China, que sus S400 instalados al oriente de nuestras fronteras. También están abiertas las puertas para nuestras ayudas a Ucrania, hasta ahora restringidas a pocos rubros defensivos. Ayudando a Ucrania con suministros decisorios Putin deberá preocuparse más por sus problemas con Ucrania y menos con su ayuda a Irán.

ABD EL- FATTAH SAEED HUSSEIN KHALIL EL-SISI – Los conceptos deben ser absolutamente claros. Nunca fue nuestro amigo, nos precisaba y por eso daba algo para recibir mucho. Precisó nuestra autorización para meter su ejército en el Sinaí porque el islam radical se había apropiado de toda su superficie.No lo retiró cuando el problema se solucionó, incumpliendo las cláusulas del tratado de paz.

Pero ahora con la entrada a Rafiah (Gaza) quedará evidente que El-Sissi permitió que su país Egipto sea el camino totalmente libre para los terroristas del Hamás y de Jihad Islámica, anulando la eventual vigilancia que Israel podía hacer. Por esos caminos entró todo tipo de material bélico desde Irán a Gaza, entró y salió personal militar de Gaza para ejercitarse en Irán, entró y salió todo aquello que Israel prohibía en los pasos (check points) que Israel fiscalizaba.

Para fresa de esa amarga torta, Erdogan acaba de declarar que en los hospitales de Turquía hay 1.000 terroristas de Hamás heridos tratándose, lo que deja en descubierto que Egipto es el colador menos efectivo para la seguridad de Israel, porque nos deja la duda de que los cabecillas de Hamás que se creían en Rafiah no se habrán ido de Gaza por esos túneles a través de Egipto, y estén ahora en Qatar, Irán o algún otro país seguro para ellos.

“Y LOS REHENES AUN VIVOS, no los habrán llevado por la misma vía también a países enemigos?

Se sabe claramente que la corrupción en Egipto había hecho buen negocio en la frontera de su país con Hamás, ahora con los túneles que saldrán a la vista y las declaraciones de Erdogán, Israel debería enfriar al máximo el trato con El-Sissi y poner en la frontera con Egipto todo elemento necesario para vigilancia extrema, además de exigir el cumplimiento de lo pactado, por lo que Egipto deberá retirar hasta el último soldado de toda la península del Sinaí.

RECEP TAYYIP ERDOGAN – Demostró de todas las formas posibles ser nuestro enemigo, lo dijo bien claro para todo aquel que lo escuchara, y comenzó una serie de medidas para efectivizar su odio: cortó los lazos comerciales con Israel, declaró (se supone que es verdad) que está curando un millar de terroristas de Hamás, que una vez curados no harán otra cosa que volver a hacer terrorismo contra Israel.

Por lo tanto Israel debe prohibir todo comercio con Turquía, debe prohibir que ciudadanos israelíes viajes a Turquía y que ciudadanos turcos entren en Israel, deberá reglamentar de alguna forma la relación con los muchos judíos que viven en Turquía o que tienen allí sus intereses, y deberá prohibir que Turquish Airlines cruce nuestros cielos y aterrice en nuestros aeropuertos. Lamentablemente también el deporte tendrá una veda, ya que campeonatos europeos son financiados por esa empresa aérea.

El señor Erdogan deberá pasar a integrar la lista de “personas non gratas”, por ser de los que más méritos hicieron. También se deberá estudiar sus dichos y actitudes de los últimos años, para ver si se le puede acusar de algún delito reconocido internacionalmente.

JOSEPH ROBINETTE BIDEN JR. – más conocido como Joe Biden. Lo reservamos para el final por su controvertida actuación, y sus declaraciones de reconocerse sionista mientras en forma paralela hace todo tipo de maniobras políticas contra Israel.

Su curriculum es grandioso. Circula por internet y Whatsapp muchas acusaciones contra Biden y todo su grupo de “demócratas” norteamericanos, Barack Hussein Obama, las famosas revoltosas demócratas dícense progresistas, y el ahora independiente senador Bernie Sanders.

Comentaremos algunas de las cosas que circulan, ya que no tenemos pruebas de que todas sean correctas, aunque justificarían las contradicciones de esta gente, sus actitudes belicosas contra Israel.

En primer término, son muchos los que dicen que Biden es un títere en manos de los otros de esa corriente. Que Bernie Sanders es un judío que se odia a sí mismo lo declaró por FOX NEWS el norteamericano Mark Levin, analista político, escritor, y consta en un video de su programa en ese canal.

El mismo Levin le dice públicamente a Biden: ¿quién diablos te crees que eres? Para usar estos mentirosos contra el pueblo judío, diciendo que son asesinos de civiles palestinos, cuando repite las mentiras de los terroristas de Hamás contra los judíos, y fomentas el antisemitismo en este país, y alrededor del mundo como nunca antes habíamos visto ¿Quién diablos te crees para decirle a una democracia (ISRAEL) que eligió a su gobierno (Netanyahu), que a tí no te gusta su gobierno, que necesitan sacarlo y colocar a algún payaso o perro faldero que prefieras?

¿Quién diablos te crees que eres, para decirles a los israelíes que no pueden derrotar a Hamás, que ha dicho una y otra vez que quieren acabar con la población judía en Israel? ¿Quién diablos te crees que eres para financiar a Irán, Hamás, los Huties y Hezbollah? ¿armándolos con nuestro dinero, con dinero de las ventas de petróleo? ¿Quién diablos te crees?, dices que proporcionas armas a Israel, no le has proporcionado armas a Israel, el Congreso le proporciona armas a Israel.

“Tú eres el que viola la Ley de embargo y la Constitución, al retener las armas”.

¿Quién diablos te crees que eres, diciéndole al pueblo judío, que sobrevivió a los babilonios, a los persas, a los romanos, al Tercer Reich, tú les dices que no pueden acabar con Hamás?” (EL VIDEO ESTA COMPLETO EN AURORA-ISRAEL).

Dice mucho más, pero vamos a otros. Desde Nueva York me enviaron los siguientes datos:

-Biden tiene demencia, y quienes mandan son el equipo de Obama. Además, se conoce su posición contra Israel ya cuando gobernaba Israel Menajem Begin.

-Bernie Sanders pertenece a un grupo que es llamado “Brooklyn reds”, o sea los “rojos” de Brooklyn. Judíos originarios de Europa Oriental y que en Brooklyn profesaban el comunismo. Bernie cuando joven se casó y se fue de luna de miel a la Unión Soviética.

-Un hermano de Barack Hussein Obama figura entre los fundadores de Hamás. Sabemos que él mismo recibió educación musulmana. Su padre era musulmán al igual que su padrastro. Se educó en Kenia y luego en Indonesia, ambos países con mayoría musulmana. Durante su gobierno siempre buscó acercamiento con los países musulmanes, visitando personalmente a muchos de ellos. Sabemos todo lo que hizo a favor del convenio con Irán con respecto a la bomba atómica, tema fundamental que lo puso contra Netanyahu, que demostró al mundo que Irán mentía. Fue el peor enemigo de Netanyahu, algo que de alguna forma se está viendo en Biden que no sólo fue su vicepresidente, sino que continúa la línea de política exterior de Obama.

Dejamos muchos puntos que creemos imprescindible que los respectivos ministros hagan algo, especialmente Relaciones Exteriores, Diplomacia, Comercio Exterior, Defensa. Debemos mostrar al mundo que no sólo nuestro ejército gana batallas, también nuestra diplomacia. Y en diplomacia y esclarecimiento estamos muy mal en el exterior, los diferentes grupos palestinos nos vienen ganando por mucho, y eso eclipsa nuestro accionar militar y de inteligencia.

Mauricio Aliskevicius

