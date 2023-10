Construirán un monumento a partir de lápidas judías de un cementerio destruido durante el Holocausto en Bielorrusia

3 octubre, 2023

La iniciativa se llevará a cabo en Brest, una ciudad de Bielorrusia en la que este año la comunidad judía comenzó a encontrar antiguas lápidas judías en construcciones de la ciudad.

La comunidad judía local de Brest, en Bielorrusia, recibió a principios de este año una llamada extraña. Se trataba de una pareja, que les pedía ayuda para resolver una situación. Ellos acababan de comprar una casa para reformar en la ciudad, y descubrieron que su sótano estaba construido a partir de antiguas lápidas judías.

No es la primera vez que pasa algo así. Hace más de 10 años que el Jewish Tapestry Project, un proyecto de la organización sin fines de lucro The Together Plan, trabaja en la contención de este tipo de llamadas en la zona. En las últimas décadas, se hallaron en distintos lugares de Brest miles de lápidas judías.

Esto se debe a que, durante el Holocausto, el cementerio judío de la zona fue destruido. Ya se catalogaron y registraron fotográficamente más de 1200 restos de lápidas, que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, y después también, como material de construcción.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad albergaba a más de 20,000 judíos y era un centro de cultura y estudio judío. Pero luego del Holocausto, solo quedaban alrededor de 10 judíos en Brest.

The Together Plan espera inaugurar el año que viene un monumento en el lugar donde se hallaba el antiguo cementerio destruido. Debre Brunner, cofundadora de la organización, explicó que en la actualidad no hay nada en el lugar que dé cuenta de lo que allí sucedió. El monumento estará hecho de fragmentos de lápidas recuperados en las últimas dos décadas y contará con una placa de granito negro con una inscripción en ruso, hebreo e inglés.