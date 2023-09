Noticia del cementerio judío de Czestochowa (Polonia)

19 septiembre, 2023

Polonia era el país de Europa con mayor población judía antes de la Segunda Guerra Mundial y en casi todas sus ciudades hay grandes cementerios judíos, la mayor parte de ellos abandonados y olvidados.

por Ricardo Angoso

El origen de este cementerio data de 1799, aunque la lápida más antigua es del año 1808 y no se han encontrado en su interior lápidas anteriores a ese año. Sorprende la larga distancia de este cementerio con respecto al centro de la ciudad, sobre todo porque en el momento de su fundación los medios de transporte eran más bien precarios, también el acceso no es sencillo y la señalización es más bien precaria, por no decir nula, al menos cuando lo visité. El lugar fue reacondicionado y ampliado en el año 1907.

El área del cementerio es de 8,5 hectáreas y cuenta en su interior con alrededor de 4.500 lápidas con inscripciones en hebreo y en polaco, algunas en bastante mal estado, y casi amontonadas las unas con las otras. Este lugar fue mudo testigo de una serie de matanzas perpetradas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de las que tenemos una pormenorizada descripción y un listado en una página web del Museo de la Historia de los judíos de Polonia en Varsovia -más conocido como Polin-.

“Durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrieron numerosas ejecuciones de judíos del gueto local en el área del cementerio:

-En febrero de 1943, en Rynek Warszawski, la policía militar alemana disparó a 9 judíos del pequeño gueto por evadir el trabajo. Los cadáveres fueron enterrados en el cementerio judío. El 6 de marzo de 1943, en 1/6 de la calle Jaskrowska, la policía militar alemana disparó a 10 judíos del pequeño gueto por no presentarse en una asamblea. Se han identificado los siguientes nombres de las víctimas: Amsterdamer, Cymermanowa, Cymermanówna y Gliksmanówna. Los cadáveres fueron enterrados en el cementerio judío.

-El 20 de marzo de 1943, la policía militar alemana disparó a unos 180 judíos del pequeño gueto. Los cadáveres fueron enterrados en el lugar de ejecución.

-En mayo y junio de 1943, la policía militar disparó a 8 judíos en la fábrica de Horowiec i Ska. Se han identificado los nombres de 3 víctimas: Engel Estera (unos 28 años), Horowiec Lajb (unos 38 años, ingeniero) y Horowiec Szmul (unos 34 años, ingeniero). Los cadáveres fueron enterrados en el cementerio judío.

-El 27 de junio de 1943, la policía militar y los miembros de la guardia de una fábrica local dispararon a un grupo de 50 judíos en el 54 de la calle Nadrzeczna, que se escondían en un búnker. Se han identificado los nombres de 12 víctimas: Bukowska (sin nombre), Bukowski (sin nombre), Gotfryd (sin nombre, 40 años), Gotfryd (sin nombre, 10 años), Jesionowicz Moniek, Krauze Aron Josek (60 años), Krauze Ruchla (55 años), Moszek (sin primer nombre, 22 años), Orbach Jakub, Szynkarska Estera (35 años), Szynkarska (sin primer nombre, 10 años), Szynkarski Fajwel (40 años de edad). Los cadáveres fueron enterrados en el cementerio judío.

-El 20 de julio de 1943, la policía militar disparó en el cementerio judío a unos 400 judíos de la empresa alemana “Hasag” y la fábrica en la calle Garibaldiego. Los cadáveres fueron enterrados en el lugar del crimen. El 20 de marzo de 1944, miembros de la guardia de la fábrica alemana dispararon en el cementerio judío a 15 niños judíos de entre 1 y 14 años, que habían sido traídos de Dęblin. Los cadáveres fueron enterrados en el lugar de ejecución“.

De todas estas matanzas, da cuenta un memorial erigido en el interior del cementerio y se detallan las mismas con los nombres de algunas de las víctimas conocidas.

INICIATIVAS EN TORNO AL CEMENTERIO

En las mismas páginas de esa institución polaca hemos encontrado también esta noticia que reproducimos por ser de interés:

“En la actualidad, se está trabajando en la publicación de una guía para el cementerio judío en Częstochowa. El libro será promovido por el Centro de Documentación de la Historia de Częstochowa que opera en el Museo de Częstochowa. Dos autores están trabajando en ello: el documentalista Wiesław Paszkowski y el historiador Juliusz Sętowski”. Y añade: “El libro incluirá una lista de lápidas reconocidas, breves notas sobre las enfermedades y biografías de personas destacadas enterradas en esa necrópolis. Las tumbas de guerra estarán especialmente expuestas en esta obra. La guía también incluirá información sobre tumbas que ya no existen hoy o que están en el libro que es el primer intento de tal elaboración. Los autores realizaron consultas en bibliotecas y archivos. Recolectaron datos de revistas y elaboraciones polacas y judías en polaco, alemán e idish. También utilizaron la catalogación polaca de 1970-1975. En ese momento, cada tumba de piedra o mármol recibió su número, pero solo se hizo una lista de inscripciones polacas. En 1997, un grupo de jóvenes israelíes encabezados por Beniamín Yaary, así como Martvna Strachel, Ada Holman, Urim Ben Zioń y Michał Chen catalogó más de 2.000 monumentos. Desafortunadamente, las obras no se completaron y se cometieron numerosos errores al distorsionar los nombres y las fechas confusas. Los autores de la guía recopilaron los resultados o ambas acciones de catalogación.” (Fuente reseñada y citada por el Museo Polin: Przewodnik biograficzny po Cmentarzu Żydowskim (Guía biográfica para el cementerio judío), en la revista Życie Częstochowskie (Częstochowa Life), 3 de abril de 2009).

De la página oficial de la Comunidad Judía de Czestochowa hemos traducido esta breve historia sobre la comunidad, que reproducimos literalmente a continuación: “La historia de la comunidad judía en Czestochowa comenzó alrededor del año 1700 con solo unas pocas familias judías que estaban ocupadas en el comercio de los tejedores. En el año 1765, su número aumentó a 51 familias y en 1799, la comunidad judía estableció un cementerio cerca de Kucolin. Hasta este momento, los funerales tuvieron lugar en las cercanías de Janow. El cementerio existió hasta 1907 cuando fue reconstruido y cercado. Así se mantuvo hasta la ocupación alemana durante la segunda guerra mundial. Durante la ocupación, los alemanes llevaron a cabo ejecuciones de judíos en el cementerio, enterrando a sus víctimas en fosas comunes. Después de 1945, los judíos que habían regresado usaron el cementerio hasta alrededor de 1970. El último funeral oficial fue el 3 de mayo de 1970, en la muerte de Albert David, de la bendita memoria. Sin embargo, hasta 1973, se llevaron a cabo algunos entierros silenciosos y secretos en el lugar. Pero, poco a poco, los terrenos del cementerio fueron descuidados y sucumbieron al deterioro natural. Ortiga, arbustos y árboles crecieron en los pasillos y en las tumbas. El cementerio fue arruinado por la lluvia, el viento y la tormenta, y la gente. Las lápidas de mármol y granito desaparecieron. En los últimos años, familias de todo el mundo vienen a visitar las tumbas de sus familiares. Los judíos jasídicos visitan la tumba de su Zaddik, el rabino Ichak Mayer Justman”.

Sobre el Holocausto, hay que reseñar que la ciudad sufrió intensamente la política de persecución, hacinamiento en guetos y posterior exterminio en los campos de la muerte, por este orden, que acontecieron en otras ciudades polacas. De los más 28.000 judíos censados en la urbe en 1939 apenas quedaban 2167 en 1946. Sobre el gueto de esta ciudad, uno de los más grandes de Polonia -quizá el cuarto tras Varsovia, Cracovia y Lodz-, hemos encontrado esta reseña de la que damos fe a continuación: “El gueto fue fundado el 9 de abril de 1941, por orden del Stabshauptmann Richard Wendler. Además de los judíos de Częstochowa, el gueto concentró a la población judía de ciudades y pueblos cercanos, así como a grupos de desplazados judíos de zonas de Polonia anexadas a Alemania”.

Y concluye esta breve nota: “Aunque el número exacto de personas que pasaron por el gueto es difícil de establecer, en su inicio probablemente tenía una población de alrededor de 40.000 judíos y en su momento más poblado, justo antes de su liquidación, tenía cerca de 48.000 mil habitantes. La mayoría de los habitantes del gueto eran obligados a trabajar como esclavos en la industria de armamentos, sobre todo en la antigua fábrica “Mettalurgy”, que había sido tomada por la empresa alemana HASAG”.

Los nazis comenzaron a liquidar el gueto el 22 de septiembre de 1942, al día siguiente del Iom Kipur, y terminaron de hacerlo en la noche del 7 de octubre. La acción fue llevada a cabo por unidades SS alemanas, junto a auxiliares ucranianas y letonas, bajo el mando del jefe de policía Paul Degenhardt. Se reunió a los judíos en la plaza Daszynski y, posteriormente, la mayoría (40.000) fue transportados al campo de exterminio de Treblinka no sin reseñar antes la resistencia de un grupo de judíos que apenas pudo resistir un día alzados en armas ante la fuerza y la disparidad de medios empleados por los alemanes.

No hemos encontrado noticias sobre cuantos judíos residen en la actualidad en Czestochowa pero deben ser muy pocos a tenor de que en el cementerio el último entierro efectuado siguiendo el rito judío fue en el año 1973. Reseñar que aparte del cementerio, que se puede visitar y está algo alejado de la ciudad como ya se anunció al principio de esta nota, hay en la urbe un museo de la historia de los judíos de Czestochowa que ilustra de una forma gráfica la presencia hebrea en esta parte de Europa.

