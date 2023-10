Bruno Mars dará dos shows en Tel Aviv en octubre

3 octubre, 2023

El concierto del músico estadounidense tendrá lugar en el parque Yarkon, donde será acompañado por músicos israelíes.

Bruno Mars nació como Peter Gene Hernández el 8 de octubre de 1985 en Hawái, Estados Unidos. Mars alcanzó fama internacional como cantante, compositor, bailarín y productor musical, con éxitos como That’s What I Like, Treasure, Locked Out of Heaven o Just the Way You Are.

La estrella del pop se presentará esta semana en Tel Aviv. Los dos conciertos, los días 4 y 7 de octubre, ya están totalmente sold-out. Tendrán lugar en el parque Yarkon. Allí, Mars será presentado por Jonathan Mergui, Agam Buhnut, Nett Barzilai y Eliad Nachum, cuatro cantantes locales.

Mergui expresó lo que significaba para él esta participación a través de sus redes sociales. “Aprendí a cantar escuchando esta voz, pero nunca en mis sueños más locos imaginé que 10 años después estaría tocando en el mismo escenario frente a 60 mil personas. ¡No puedo creerlo! Estoy tan emocionado y no puedo esperar”, afirmó el músico israelí.

Israel es una de las paradas de la gira internacional de Bruno Mars. El 1 de octubre se presentó en Tiflis, Georgia, con un show de 24 canciones.