Bruno Mars dará un concierto en Israel en octubre de este año

8 junio, 2023

El cantante nacido en Hawái y ganador de un Grammy actuará en el Parque Yarkon de Tel Aviv durante las vacaciones de Sucot.

La estrella pop norteamericana Bruno Mars dirá presente en Israel el próximo otoño por primera vez y dará un concierto en el Parque Yarkon de Tel Aviv durante Sucot, el 4 de octubre. Sus éxitos reconocidos son “Es lo que me gusta”, “Treasure”, “Uptown Funk” y “Just the Way You Are”.

Ganador de 15 premios Grammy, Mars nació en Hawái como uno de los seis hijos de su madre filipina y padre mitad puertorriqueño, mitad judío, oriundo de Brooklyn, Nueva York. Según los informes, un abuelo, de ascendencia húngara y ucraniana, era profesor de hebreo.

Sus padres eran artistas y se conocieron en el escenario. Mars se unió a cantar con ellos cuando tenía solamente cuatro años. La gente lo conoce por sus representaciones teatrales y su estilo de showman, además de cantar y producir canciones pop, disco, rock, reggae, funk y soul.

Los boletos del recital costarán NIS 385 para la entrada general al césped, NIS 855 para los asientos del anillo dorado y NIS 955 para el área VIP.