Bennett se expresó sobre «el conflicto político»

27 abril, 2022

El primer ministro israelí escribió un hilo de mensajes para raferirse al tenso momento que vive la política del país en la actualidad.

Naftalí Bennett, primer ministro de Israel, escribió en redes sociales una serie de mensajes respecto al difícil momento que vive la política de su país. Aseguró que está a favor de «los desacuerdos y argumentos», pero no del «bullying y las amenazas».

«El conflicto político, por profundo que sea, no debe llegar a la violencia, acoso o las amenazas de muerte. Necesitamos hacer todo, como líderes y como ciudadanos cuyo futuro y el futuro de sus hijos en este país, para que tales fenómenos simplemente no existan. Todos somos personas. Argumentos y desacuerdos, sí. Bullying y amenazas, no«. expresó Bennett.

«Soy primer ministro y hombre político, pero también soy esposo y padre, y es mi deber cuidar también de mi esposa e hijos. Hay que bajar las llamas del discurso político«, aseguró.

«En la víspera del Día del Recuerdo y el Día de la Independencia, hago un llamado a todos, desde todos los rincones del espectro político, especialmente a las personas activas en las redes sociales, para que sea un momento de calma y reconciliación. Tenemos una casa, y no debemos quemarla«, finalizó el primer ministro.

ערב ימי הזיכרון ויום העצמאות, אני קורא לכולם – מכל קצוות הקשת הפוליטית, בעיקר לאנשים שפעילים ברשתות החברתיות – זה זמן הרגעה ופיוס.



