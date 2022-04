Ramadán 2022: Un equilibrio inestable

26 abril, 2022

Todavía es demasiado pronto para resumir y, como tal, calificar la conducta política y de seguridad de Israel frente a las crecientes tensiones en la arena israelí-palestina durante el mes de Ramadán.

Por el general de brigada (retirado) Udi Dekel

La ronda de violencia y terrorismo aún no ha disminuido y la volatilidad es alta, con cualquier evento inusual capaz de encender el área.

Sin embargo, un balance intermedio puede redactarse de la siguiente manera:

Debilidades, que socavan la estabilidad:

• Hamas, el principal autor de los hechos, no ha pagado el precio por la incitación, por lo que no está motivado a poner fin a la ronda [de violencia] e imponer la calma.

• Hamas fortalece su imagen como “defensor de Jerusalén”, en el espíritu de mayo de 2021. Los jóvenes de Jerusalén oriental se movilizan y se amotinan de acuerdo con la trompeta de incitación de la organización y piden a Mohammed Deif que intervenga, mientras las banderas de Hamas ondean en el Monte del Templo.

• Hamas controla los contornos de la campaña, se enfoca en el frente de Jerusalén e intenta al mismo tiempo encender el frente de Cisjordania; aunque sin éxito por ahora. Simultáneamente, la organización logra evitar una escalada en la arena de Gaza debido a su interés en evitar un daño generalizado a sus logros de los últimos meses: la relajación por parte de Israel del cierre de la Franja de Gaza y los movimientos de reconstrucción en la región.

• Los primeros entendimientos entre Jerusalén y Amman colapsaron y Jordania se posicionó como el principal acusador y condenador de Israel, sin tratar de calmar y contener a los elementos militantes palestinos.

• Israel no se ha organizado adecuadamente con una respuesta centrada en la dimensión cognitiva. Las campañas metódicas de incitación provenientes de Hamas no han sido expuestas como se requiere, enfatizando su información falsa y los llamados a la violencia y el terrorismo, no por parte de la organización sino por otros elementos incitados.

• La crisis política en Israel dificulta que el gobierno tome medidas decisivas contra los extremistas dentro de Israel, que buscan aumentar la fricción y la volatilidad.

Fortalezas, que estabilizan:

• Israel se ha preparado para los eventos, aprendiendo de los sucesos de mayo de 2021. Sin embargo, se sorprendió en la apertura de la ronda [de violencia] por los ataques terroristas en el corazón del país perpetrados por extremistas árabes israelíes e infiltrados armados desde el área de Jenin.

• Se han tomado medidas para reducir la fricción en el Monte del Templo, entre los fieles musulmanes y judíos, y entre las fuerzas policiales y los alborotadores. Fue posible realizar las celebraciones del Ramadán en la Puerta de Damasco. A pesar del aumento de la violencia, hasta ahora ningún alborotador ha muerto en Jerusalén (ningún shahid [mártir]).

• Se mantiene la política de diferenciación. La Franja de Gaza no ha estallado, a excepción de algunos cohetes lanzados contra el territorio israelí. En Cisjordania, Hamás tampoco ha logrado incitar a la violencia masiva y al terrorismo contra las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los colonos.

• Con respecto a la Franja de Gaza, Israel ha optado por la presión económica indirecta sobre Hamas al cerrar el cruce de Erez y evitar que los habitantes de Gaza entren en Israel para trabajar. Este movimiento está diseñado a disuadir a Hamas y detener la dinámica de escalada en la Franja de Gaza. El tiempo dirá si se trata de un movimiento estabilizador.

• En otros sectores, Israel evita medidas de respuesta extensivas, que inevitablemente se presentan como un castigo colectivo. Se mantiene la rutina de la vida en Cisjordania, incluidos los permisos para los trabajadores palestinos en Israel y la entrada de árabes israelíes a las ciudades palestinas con fines comerciales.

• La Autoridad Palestina está funcionando e incluso adhiriéndose a la cooperación de seguridad con Israel. Sin embargo, la Autoridad Palestina se alinea con los elementos rebeldes y participa en incitar y en acusar a Israel por las tensiones e incidentes violentos.

• La atención mundial no se ha desviado de la guerra en Ucrania al escenario israelí-palestino. Las condenas hacia Israel también son relativamente moderadas en el mundo árabe y musulmán (a excepción de las críticas jordanas).

Resumen provisional y recomendaciones

Hasta ahora, el equilibrio entre los factores estabilizadores y restrictivos y los factores desestabilizadores es inestable y delicado; porque cualquier evento inusual, especialmente si se extiende e incluye víctimas, podría jugar en las manos de Hamas, que está tratando de intensificar las fricciones y los enfrentamientos , particularmente en Cisjordania.

Incluso es posible que el equilibrio de consideraciones de la organización cambie y decida incluir también a la Franja de Gaza en el conflicto.

Por lo tanto, Israel debe adherirse a una política estabilizadora, reducir la fricción y aumentar los esfuerzos cognitivos.

Debería usar un dron para fotografiar el Monte del Templo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y presentar continuamente las imágenes a todo el mundo, y especialmente a los líderes y audiencias en el mundo árabe-musulmán.

Al mismo tiempo, es esencial exponer y presentar la información falsa e imágenes escenificadas de enfrentamientos tumultuosos con las fuerzas de seguridad de Israel en las redes sociales.

Fuente: INSS – The Institute for National Security Studies