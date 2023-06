Arnold Rothstein, apodado “El cerebro”

1 junio, 2023

Fue un mafioso, jefe del crimen, hombre de negocios y jugador estadounidense en la ciudad de Nueva York.

Arnold Rothstein (1882-1928) nació en una vida cómoda en Manhattan, hijo de un próspero hombre de negocios judío ashkenazi, Abraham Rothstein, y su esposa, Esther. Su padre era un hombre de carácter íntegro, que había adquirido el apodo de “Abe el Justo”. Arnold era muy hábil en matemáticas, pero por lo demás no estaba interesado en la escuela. Su hermano mayor estudió para convertirse en rabino.

Se sabía que Rothstein era un niño difícil y albergaba una profunda envidia de su hermano mayor, Harry. El padre de Rothstein creía que su hijo siempre deseaba ser el centro de atención y, a menudo, se frustraba cuando no lo era.

Cuando era niño, Rothstein comenzó a disfrutar del juego, pero no importaba la frecuencia con la que su padre lo regañaba por jugar a los dados, Rothstein no se detenía. En 1921, se le preguntó a Rothstein cómo se convirtió en jugador: “Siempre aposté. No recuerdo cuándo no lo hice. Tal vez aposté solo para demostrarle a mi padre que no podía decirme qué hacer, pero yo no sé. Creo que sí. Creo que aposté porque me encantaba la emoción. Cuando jugaba, nada más importaba”.

Rothstein tenía la reputación de haber organizado la corrupción en el atletismo profesional, incluida la conspiración para arreglar la Serie Mundial de 1919. También fue mentor de los futuros jefes del crimen Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello, Bugsy Siegel y muchos otros.

Rothstein “transformó el crimen organizado de una actividad de matones en un gran negocio dirigido como una corporación del capitalismo de principios del siglo XX (dando a la gente lo que quiere) y llegó a dominarlos”.

Su notoriedad inspiró a varios personajes ficticios basados ​​en su vida, retratados en cuentos, novelas, producciones teatrales musicales y películas contemporáneas y posteriores. incluido el personaje Meyer Wolfsheim en “El gran Gatsby”.

Rothstein se negó a pagar una gran deuda resultante de un juego de póquer amañado y fue asesinado en 1928. Su imperio ilegal se dividió y distribuyó entre varias otras organizaciones clandestinas y condujo en parte a la caída de Tammany Hall (la maquinaria política del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que jugó un importante papel en el control de la política de la ciudad de Nueva York) y al ascenso del reformador Fiorello La Guardia (político estadounidense, alcalde de la ciudad de Nueva York entre 1934 y 1945).

Para 1910, Rothstein, a los 28 años, se había mudado a la sección Tenderloin de Manhattan, donde estableció un importante casino. También invirtió en una pista de carreras de caballos en Havre de Grace, Maryland, donde se dice que arregló muchas de las carreras que ganó.

Rothstein tenía una amplia red de informantes, bolsillos muy profundos de algunos de los socios de la comunidad bancaria de su padre y la disposición a pagar una prima por buena información, independientemente de la fuente. Sus éxitos lo convirtieron en millonario a los 30 años.

Hay una gran cantidad de evidencia tanto a favor como en contra de la participación de Rothstein en el arreglo de la Serie Mundial de 1919. En 1919, los agentes de Rothstein supuestamente pagaron a los miembros de los Medias Blancas de Chicago para “lanzar” (es decir, perder intencionalmente) la Serie Mundial a los Rojos de Cincinnati (competencia de Beisbol). Apostó contra ellos y obtuvo una ganancia significativa en lo que se llamó “escándalo de los Black Sox”.

Fue convocado a Chicago para testificar ante una investigación del gran jurado sobre el incidente; Rothstein dijo que era un hombre de negocios inocente que intentaba limpiar su nombre y su reputación. Los fiscales no pudieron encontrar pruebas que vincularan a Rothstein con el asunto, y nunca fue acusado. Rothstein testificó:

Todo comenzó cuando Abe [Attell] y algunos otros apostadores baratos decidieron enmarcar la Serie y hacer una matanza. El mundo sabe que me pidieron que participara en el trato y mis amigos saben cómo lo rechacé de plano. No dudo que Attell usó mi nombre para ponerlo. Eso lo han hecho hombres más inteligentes. Pero yo no participé, no habría entrado bajo ninguna circunstancia y no aposté un centavo en la Serie después de enterarme de lo que estaba en marcha.



En otra versión de la historia, Joseph “Sport” Sullivan, un apostador, se acercó por primera vez a Rothstein y le sugirió que ayudara a arreglar la Serie Mundial. Rothstein supuestamente rechazó la propuesta de Sullivan, pero cuando recibió la oferta de Attell, Rothstein reconsideró la primera oferta de Sullivan. Pensó que la competencia para arreglar el juego hacía que valiera la pena el riesgo de involucrarse y aún poder ocultar su participación. La biografía de David Pietrusza de Rothstein sugirió que el gángster trabajó en ambos extremos del arreglo con Sullivan y Attell. Michael Alexander concluyó que Attell arregló la Serie “probablemente sin la aprobación de Arnold Rothstein”, lo que “no impidió que Rothstein apostara en la Serie con conocimiento interno”.

Leo Katcher dijo que “todos los registros y actas del Gran Jurado desaparecieron. También desaparecieron las confesiones firmadas de Cicotte, Williams y Jackson… El Estado, virtualmente desaparecida toda su evidencia, buscó que los jugadores repitieran su confesión en el estrado. Esto se negaron a hacer, citando la Quinta Enmienda”. Finalmente, el juez no tuvo más remedio que desestimar el caso. Katcher continuó: “Por lo tanto, en el registro oficial y sobre la base de la declaración del fiscal estatal Maclay Hoyne, Rothstein nunca estuvo involucrado en el arreglo de la Serie. Además, en el registro oficial, nunca se probó que la Serie hubiera sido arreglada”. A pesar de que se desestimó el caso legal contra los jugadores de béisbol acusados, a los ocho jugadores de los White Sox nombrados como acusados ​​​​en el juicio se les prohibió permanentemente jugar o participar como entrenadores en Major League Baseball (MLB) por el recién nombrado primer comisionado de Major League Baseball, Kenesaw Mountain Landis.

Prohibición y crimen organizado

Con el advenimiento de la Prohibición, Rothstein vio las oportunidades de negocio; se diversificó en el contrabando y los narcóticos. El licor se traía de contrabando a lo largo del río Hudson, así como desde Canadá a través de los Grandes Lagos y hacia el norte del Estado de Nueva York. Rothstein también compró participaciones en varios bares clandestinos. Más tarde se convirtió en el primero en importar ilegalmente whisky escocés en su propia flota de cargueros transatlánticos. Sabía que las bebidas alcohólicas de alta gama serían “lo más chic”.

Con el apoyo bancario y conexiones políticas de alto nivel, Rothstein pronto logró acabar con Tammany Hall y también las bandas callejeras. Posteriormente, su organización criminal incluyó a notables del bajo mundo como Meyer Lansky, Jack “Legs” Diamond, Charles «Lucky» Luciano y Dutch Schultz, cuyas bandas combinadas y tratos dobles con sus respectivos jefes subvirtieron toda la forma de sociedad de fines del siglo XIX con el gangsterismo político. Los diversos apodos de Rothstein eran Mr. Big, The Fixer, The Man Uptown, The Big Bankroll y The Brain.

Rothstein mediaba con frecuencia en disputas entre las pandillas de Nueva York y, según los informes, cobraba una tarifa considerable por sus servicios. Su «oficina» favorita era Lindy’s, en Broadway y 49th Street en Manhattan. A menudo se paraba en la esquina rodeado de sus guardaespaldas y hacía negocios en la calle. Rothstein hizo apuestas y cobró las deudas de los que habían perdido el día anterior. Mientras tanto, explotó su papel de mediador con el mundo empresarial legítimo de la ciudad y pronto obligó a Tammany Hall a reconocerlo como un aliado necesario en la administración de la ciudad. Muchos historiadores lo acreditan como el primer narcotraficante moderno exitoso.

Para 1925, Rothstein era uno de los criminales más poderosos del país y había forjado un gran imperio criminal. Durante un tiempo fue el contrabandista más grande de la nación, hasta el ascenso de George Remus. Con una riqueza reportada de más de $10 millones (equivalente a $150 millones en 2019), Rothstein fue uno de los mafiosos más ricos en la historia de los EE. UU. y es ampliamente considerado como uno de los padres fundadores del crimen organizado en los Estados Unidos.

El 4 de noviembre de 1928, Rothstein recibió un disparo y resultó herido durante una reunión de negocios en el Hotel Park Central de Manhattan en la Séptima Avenida cerca de la Calle 55.[17][18] Murió dos días después en el Hospital Policlínico de Nueva York en Manhattan. [cita requerida]

Según los informes, el tiroteo estuvo relacionado con las deudas de un juego de póquer de alto riesgo de tres días de duración en octubre, por el cual Rothstein debía $ 320,000 (equivalente a $ 5 millones en 2021). Afirmó que el juego estaba arreglado y se negó a pagar. El asesinato tenía la intención de castigar a Rothstein por no pagar su deuda. El jugador George «Hump» McManus fue arrestado por homicidio, pero luego absuelto por falta de pruebas.

En su lecho de muerte, Rothstein se negó a identificar a su asesino y respondió a las preguntas de la policía con “Tú sigues con tu oficio. Yo me quedaré con el mío” y “Yo mudder (mi madre) lo hizo”. Rothstein fue enterrado en el cementerio Union Field de Ridgewood.

Desintegración del imperio

En el momento de la muerte de Rothstein, la Prohibición estaba en pleno apogeo, varias pandillas callejeras luchaban por el control de la distribución de bebidas alcohólicas y la estructura de jefes políticos cuidadosamente construida de fines del siglo XIX estaba en colapso total. Frank Erickson, Meyer Lansky, Bugsy Siegel y otros antiguos socios dividieron las diversas “empresas” de Rothstein después de su muerte. Con la muerte de Rothstein, el corrupto y ya debilitado Tammany Hall resultó gravemente perjudicado porque había confiado en Rothstein para controlar las pandillas callejeras. Con la caída de Tammany Hall, el reformador Fiorello La Guardia saltó a la fama y fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York en 1933.

Diez años después de su muerte, Harry Rothstein, el hermano de Arnold, declaró insolvente la herencia de Rothstein y la riqueza de Arnold desapareció.

Fuente: Wikipedia