1 junio, 2023

Se busca un adjetivo porque los que hasta hoy se usaron no reflejan la realidad completa.

Se busca un adjetivo para alguien que en todo lo que escribe aparece siempre que los judíos tienen la culpa.

No importa el tema tratado, no importa si acusa directamente a los judíos o para soslayar esa palabra acusa a Israel.

No importa que Israel o los judíos nada tengan que ver, él encontrará la forma de conectar la culpa a quienes no la tienen.

No importa que lo que se afirma como verdadero o -peor aún- como prueba, sea mentira total.

No importa que mencione como prueba irrefutable lo escrito en otro periódico o libro por otro personaje que piensa y actúa movido por los mismos motivos que el autor innombrable.

No importa que se demuestre que ninguno de sus argumentos es válido o verdadero, él seguirá escribiendo lo mismo.

No importa que se le compare con Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, famoso por haber escrito: “miente, miente mucho que alguien se lo creerá”.

Goebbels tenía todo un movimiento político-militar extremista que lo apoyaba (nazismo), y más aún, todo el continente europeo que desde siglos atrás hacía del antisemitismo su segunda religión. La primera era (según los casos) el cristianismo o el comunismo. Caso concreto y muy típico Rusia y sus alrededores: antisemitismo furibundo con los zares, luego con el comunismo soviético y hoy con el fascismo de Putin.

No importa ya decirles antisemitas, antijudíos, racistas, xenófobos.

No importa que filósofos y psicoanalistas definan esa actitud como paranoia, complejo de inferioridad, fobia, manía obsesiva, o todo eso junto y algún agregado.

Ese tipo de personaje que escribe, lamentablemente logra que alguien publique sus elucubraciones. Del verbo elucubrar, “elaborar una divagación complicada y con apariencia de profundidad. Imaginar sin mucho fundamento.” (Según la Real Academia Española.)

Nos preguntamos si al publicarse como verdades cosas que no lo son, mentiras absolutas, deformaciones de la realidad, no se está cometiendo un delito. Hay varios delitos relacionados: injurias, difamaciones, incitación al odio, incitación a la violencia. Eso en cuanto al autor, con respecto a quienes lo publican serían los mismos delitos, tal vez en carácter de “cómplices”.

Hay algo que a nuestro criterio es más importante, y es que cuando se publican ciertas cosas los responsables se están riendo de los lectores, los denigran, los están tratando (subrepticiamente) de estúpidos y/o ignorantes.

Ya lo escribió aquel novelista Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain:

-Conoce primero los hechos y luego distorsiónalos cuanto quieras.

-La gran diferencia entre un gato y un mentiroso es que el gato tiene apenas nueve vidas.

Cuando en medios de prensa vemos que junto a artículos de opinión aparece la frase “las opiniones reflejadas en los artículos no reflejan necesariamente la opinión de este periódico”, o “la Dirección de esta publicación no se hace responsable de los artículos que llevan la firma del autor”, queda claro que esos medios de prensa no siempre están de acuerdo con los textos, ni son responsables por los mismos. ¿Qué sucede cuando no dice nada por el estilo?

Es lamentable que haya que buscar adjetivos para importantes medios de información, escribidores, agencias noticiosas internacionales con muchos años de antigüedad, pero viejo prestigio desaparecido. Los medios de información buscan ganar dinero sin importarle perder a cambio el prestigio. Los autores de lo escrito buscan aliviar sus vesículas biliares.

Pero la Justicia llega, podrá demorar, pero a la larga hace su efecto. La gente deja de informarse, los políticos pasan de ganadores a preguntarse por qué perdieron, la gente en general está mejor informada de lo que se piensa, y hoy la teoría de Goebbels no funcionaría como funcionó en su época.

Nos queda buscar un adjetivo o simplemente despreciar a los despreciables ignorándolos.

por Mauricio Aliskevicius