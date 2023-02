Aclaraciones y complementos

24 febrero, 2023

He leído la declaración del grupo de judaísmo laico y humanista de Uruguay, al cual he pertenecido y continúo en contacto, así como continúa la personal amistad con varios de sus integrantes.

Mauricio Aliskevicius

También he leído los artículos que se publican en Uypress originados en agencias noticiosas rusas y españolas, que se refieren a Israel o lo mencionan al hablar de otros temas.

De estas últimas simplemente puedo decir que son absolutamente tendenciosas: Sputnik rusa le da toda la razón a Rusia y culpa directamente a Ucrania por la invasión de Rusia y la lamentable e interminable guerra con Ucrania. En cuanto a Israel también es totalmente tendenciosa. Las agencias españolas, la TVE del mismo origen y -salvo alguna honrosa excepción- toda noticia española sobre Israel es absolutamente tendenciosa por no decir adjetivos más claros. España (sus habitantes) en todos sus niveles es 99% antisemita.

En cuanto a mis correligionarios y amigos del grupo laico, debo aclarar y complementar lo declarado por ellos, ya que hay detalles y conceptos que lo ameritan.

El cariz que ha tomado el nuevo gobierno israelí inquieta, es muy cierto. Pero si bien inquieta como nunca en su historia al 90% de su población, la inquietud está confirmada por gobernantes de otros países, empresarios extranjeros, organismos internacionales tanto políticos como económicos, etc.

Nunca se vio la cantidad y el volumen de asistentes a las manifestaciones populares de la ciudadanía israelí, pese al frío, la lluvia, temporales. Gente de tres generaciones con pancartas y cantos contra el actual gobierno y sus proyectos.

En cuanto a los proyectos de leyes que se manejan en las altas esferas pretendo aclarar y ampliar conceptos.

En primer término, el señor Mahmud Abbás, gobernante in aeternum de una parte del pueblo palestino, los que viven en Judea y Samaria, porque otros palestinos viven en Gaza gobernada por el Hamás, en Jordania, etc. Este señor hace años que se niega a sentarse a discutir con Israel un tratado de paz, y usa para ello cualquier pretexto; hoy le viene muy bien como pretexto lo que dice y pretende hacer el nuevo gobierno de Israel. Pero si no existiera esto sin duda encontraría otro motivo, para eso tiene gran habilidad y mucha experiencia.

El segundo punto es un conjunto de proyectos, no sólo las modificaciones en lo jurídico, que llevarían a Israel a:

a) Quitarle independencia al Poder Judicial

b) Disminuir sensiblemente el ingreso de nuevos inmigrantes

c) Favorecer económicamente a los sectores ortodoxos

d) Disminuir o eliminar el acceso a empresas extranjeras y lograr que muchas empresas abandonen Israel

e) Lograr un derrumbe económico general

f) Que haya más estudiantes religiosos que no estudian lo esencial como ser matemáticas, inglés, etc.

g) Que haya menos habitantes que hagan el servicio militar obligatorio

h) Que haya más presupuesto para asuntos religiosos y menos para defensa, cuando Israel está rodeado de enemigos

i) Que la población no observante esté obligada a cambiar muchas reglas de vida para complacer exigencias de los religiosos ortodoxos.

Debemos dejar bien claro que esta situación no se debe a que una cantidad importante de ciudadanos esté de acuerdo. La realidad indica que a lo sumo un 10% estaría a favor, y en algunos puntos ni siquiera ese porcentaje.

El problema más grave que tiene Israel es el que paradójicamente le da su excelente puntuación de democracia: es un gobierno parlamentarista, para lo cual se debe tener una mayoría que se logra únicamente con coaliciones de diferentes partidos, ya que hasta ahora nunca hubo un partido que tuviera sin coalición una mayoría simple.

Y para formar coaliciones se deben poner de acuerdo en determinados puntos y aceptar exigencias de partidos chicos, que es lo que está sucediendo ahora. Netanyahu y su partido Likud deben ceder ante las exigencias de partidos religiosos ortodoxos y partidos nacionalistas extremos.

Personalmente debo esperar que el señor Netanyahu no ceda a todo lo que se le exige, pero eso puede significar la caída del gobierno y nuevas elecciones, la séptima en tres años. Ya estamos viendo discrepancias fuertes entre integrantes del gobierno, no son ideológicamente iguales.

No podemos obviar el hecho de que Netanyahu está siendo juzgado por tres expedientes de delitos, y la aprobación de la reforma del Poder Judicial haría que una mayoría de los jueces sean elegidos por él y sus ministros.

El tema de “dos países para dos pueblos” empeoraría sin duda, pero se debe tratar en forma independiente, porque la realidad está a la vista, Israel está haciendo poco a poco normalización de relaciones con cada vez más países musulmanes, pero con los palestinos es algo imposible sea cual sea el gobernante israelí. No se trata de utopía, se trata de que del otro lado no existe la más mínima voluntad de acercamiento, no la tiene Mahmud Abbás, y menos aún los cabecillas de Hamás que gobiernan Gaza.

Mahmud Abbás fue un terrorista, mano derecha de Yasser Arafat, implicado entre muchas cosas, en el famoso atentado de las olimpíadas de Munich, y que hoy premia con dinero y fama a todo palestino que ataque a un israelí. Y Hamás, en su acta de constitución, declara en forma simple y clara que el único propósito de su existencia es la eliminación del Estado de Israel, más aún, de todo judío.

En cuanto a soluciones internas para Israel, mi proposición personal es, también, una utopía:

1) Una constitución en sustitución de leyes esenciales, que entre otros contenga la separación de la religión del Estado

2) Voto obligatorio (hoy no lo es)

3)Dar valor al voto en blanco. Tenemos como ejemplo a seguir dos situaciones. En España los votos en blanco equivalen a sillas que quedarían vacías en el parlamento. En Uruguay -en diferentes constituciones- un determinado porcentaje de votos en blanco lograrían la anulación de las elecciones, la toma del poder provisoriamente por el Poder Judicial, y un llamado a asamblea constituyente para elaborar reformas a la constitución vigente.