El ex primer ministro Barak alerta del riesgo de «dictadura inminente» en Israel

24 febrero, 2023

El ex primer ministro Ehud Barak alertó del "peligro inmediato" de que Israel se convierta en una "dictadura inminente" con el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.

«Tenemos un contrato social en torno a la democracia liberal, tal como se define en la declaración de independencia. No tenemos un contrato social con un dictador. La historia recordará a los que dieron órdenes y a los que las siguieron en la infamia», pronunció Barak en un apasionado discurso en Tel Aviv.



Barak, quien fue primer ministro de Israel entre 1999 y 2001 al frente del partido Laborista, participó en la Conferencia de Emergencia sobre Democracia organizada por el diario Haaretz, de tendencia izquierdista.



El ex primer ministro llamó a los israelíes a resistir este viraje político «con todos los medios legítimos a su disposición».



Entre las medidas impulsadas por el nuevo gobierno que más preocupan no solo a la oposición, sino a la ciudadanía en general, figura la reforma judicial, que pretende menoscabar la independencia de la justicia limitando la capacidad de la Corte Suprema de revisar e incluso revocar normas que violan la Ley Básica.



Esta reforma, anunciada cuando el gobierno llevaba menos de una semana en el poder, ha provocado una fuerte contestación social con masivas protestas en varias ciudades, que llegaron a congregar a más de 120.000 personas solo en Tel Aviv.



El inicio de los debates en la Knéset (Parlamento) sobre ese plan y la aprobación en primera instancia de algunos de los proyectos de ley incluidos en la reforma, también derivaron en multitudinarias manifestaciones frente al Parlamento en Jerusalén los dos últimos lunes.



Una encuesta publicada esta semana por el Instituto sobre Democracia Israelí (IDI) muestra que un 66 % de los israelíes está en contra de la reforma.



El líder de la oposición y ex primer ministro, el centrista Yair Lapid, también intervino en la conferencia, donde afirmó que «todo lo que es bueno en Israel surgió de la misma fuente: la democracia liberal».



«Quien ataca la democracia ataca al pueblo judío», agregó Lapid, quien acusó al Ejecutivo liderado por Netanyahu de dar un «golpe de Estado», que es un «ataque a nuestras familias, nuestros hijos y nuestra forma de vida». EFE y Aurora