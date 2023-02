Netanyahu perdería si se celebraran elecciones hoy en Israel

24 febrero, 2023

El actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, perdería si Israel celebrara hoy comicios generales, revela una encuesta publicada esta semana por Panels Politics, un instituto de investigación política.

El sondeo revela un cambio radical respecto a los resultados de las últimas elecciones del 1 de noviembre, en las que el Likud de Netanyahu fue la fuerza más votada con 32 escaños, y logró una holgada mayoría de 64 diputados (en una Knéset de 120) para formar gobierno con partidos de la ultraderecha y ultraortodoxos.



Sin embargo, la encuesta arroja que, si los comicios fueran hoy, el partido de centro Yesh Atid, del ex primer ministro Yair Lapid, ganaría con 27 escaños, frente a los 26 del Likud.



Los datos de la encuesta responden a la alta contestación social que han desatado las medidas impulsadas por el nuevo gobierno, en particular la polémica reforma judicial, que pretende menoscabar la independencia de la justicia limitando la capacidad de la Corte Suprema de revisar e incluso revocar normas que violan la Ley Básica.



El conjunto de partidos que hoy conforman la oposición -fuerzas de todas las tendencias unidas básicamente por su animadversión a Netanyahu- sumarían 65 diputados, uno más que los que tiene el actual Ejecutivo, que juró el pasado 29 de diciembre.



La actual coalición de gobierno (Likud, los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torah, y las fuerzas ultranacionalistas judías Sionismo Religioso, Poder Judío y Noam) aglutinaría 55 escaños, nueve menos que los que tiene ahora y lejos de la mayoría.



Según el sondeo, el partido Meretz, el más izquierdista entre las formaciones sionistas, sí entraría en el Parlamento con el mínimo de cuatro diputados, frente a los resultados del 1 de noviembre, cuando se quedó por primera vez en su historia fuera, al no superar el umbral mínimo del 3,25 % de los votos.



El partido árabe islamista Raam y la formación homófoba de extrema derecha Noam, que sí gozan de representación parlamentaria, no cruzarían ese umbral y se quedarían fuera de la Knéset si los israelíes acudieran hoy a las urnas.



La reforma judicial, anunciada cuando el gobierno llevaba menos de una semana en el poder, ha provocado una fuerte contestación social con masivas protestas en varias ciudades, que llegaron a congregar a más de 120.000 personas solo en Tel Aviv el mes pasado.



El inicio de los debates en la Knéset (Parlamento) sobre ese plan y la aprobación en primera instancia de algunos de los proyectos de ley incluidos en la reforma, también derivaron en multitudinarias manifestaciones frente al Parlamento en Jerusalén los dos últimos lunes.



Una encuesta publicada esta semana por el Instituto sobre Democracia Israelí (IDI) muestra que un 66 % de los israelíes está en contra de la reforma. EFE