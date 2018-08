Ministro de Defensa de Israel: “No creo en un acuerdo con Hamás”

El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, manifestó que no cree que se pueda llegar a un acuerdo con el grupo terrorista islámico Hamas; en tanto que el Gobierno de Israel está tratando de lograr un cese del fuego que ponga fin a meses de enfrentamientos que han llevado a ambas partes al borde de la guerra.

“No estoy involucrado en el acuerdo, no creo en el acuerdo y el único acuerdo es la realidad sobre el terreno”, expresó Lieberman durante una visita al Kibutz Kisufim, vecino a la Franja de Gaza, donde se reunió con líderes locales.

Las declaraciones se producen de cara a las violentas manifestaciones semanales, que los viernes por la tarde, los palestinos de Gaza llevan cabo en la frontera con Israel.

“En los últimos días, hemos visto que Hamas tiene el control total de lo que sucede aquí. Toda la violencia ha disminuido a casi cero”, afirmó el titular de Defensa.

“Estoy tratando de establecer una ecuación entre calma en materia de seguridad y economía. Si hay terrorismo, no habrá economía. Si no hay terrorismo, habrá economía”, explicó el ministro.

“Tiene que haber una conexión directa. Ese es el mensaje importante que estamos tratando de transmitir a los habitantes de Gaza, al ciudadano medio que está preocupado por ganarse la vida y que piensa en cómo mantener a su familia”, añadió.

“Por lo tanto, si hay calma este viernes, el paso fronterizo (de Kerem Shalom) permanecerá abierto. Si no hay calma, se cerrará”.

Lieberman destacó que en los últimos días, cientos, si no miles de camiones atravesaron, cada día, el paso fronterizo de Kerem Shalom desde que ha sido reabierto “porque hubo calma absoluta. Por lo tanto, hay una correlación”.

Cualquiera que intente interrumpir la tranquilidad reinante, enfatizó, debe entender que solo conducirá de nuevo al cierre del paso fronterizo.

Sin embargo, el ministro de Defensa volvió a insistir que no tiene mucho sentido mantener conversaciones con Hamas.

“El objetivo fundamental de la organización terrorista Hamas es la destrucción del Estado de Israel, y es por eso que no creo que tengamos nada de qué hablar con Hamas”, expuso Lieberman.

“Estamos hablando a través de Egipto y a través de terceros y Hamas entiende eso. No hay, y no habrá ningún progreso y no habrá nuevos arreglos más allá de los pasos fronterizos y zonas de pesca hasta que se llegue a una solución sobre el tema de los soldados y los civiles cautivos”, apuntó Lieberman en referencia a dos soldados israelíes caídos cuyos cuerpos están en manos Hamás y dos civiles también retenidos en la Franja.

“Debemos hacer que Hamas comprenda que si quieren avanzar en cualquier área, lo primero es acerca de los soldados y civiles desaparecidos”.