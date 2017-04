El ministro de Exteriores alemán Sigmar Gabriel, de visita en el país, manifestó que sería “lamentable” si el primer ministro, Biniamín Netanyahu, se niega a recibirlo a raíz de la reunión que tiene prevista con dos controversiales grupos de derechos humanos, pero insistió en que no va a cambiar sus planes.

“Es difícil para mí imaginar que la reunión será cancelada, porque sería muy lamentable”, puntualizó.

“No quiero hacer de esto un drama”, apuntó, pero añadió que sería “excepcional” si el primer ministro lo boicotea.

Gabriel, que también ostenta el cargo de vicecanciller, arribó al país para participar en los eventos del “Día del Recuerdo del Holocausto” y tenía programado un encuentro con Netanyahu.

También se dispone a reunirse luego con el presidente palestino, Mahmud Abbás, y proseguir hacia Jordania, en un esfuerzo por reactivar el estancado proceso de paz.

Durante su estadía en el país, el ministro alemán tenía planeado reunirse públicamente con las organizaciones izquierdistas “B’Tselem” y “Rompiendo el silencio”, dos grupos de izquierda críticos con el papel del Ejército de Defensa de Israel en Cisjordania (Judea y Samaria) y Gaza, y que han sido acusadas de tratar de minar la legitimidad de Israel en los foros internacionales.

La Oficina de Netanyahu, puntualizó que los encuentros son contrarios a la política del Gobierno y que el ministro alemán debe elegir entre reunirse con Netanyahu o con los grupos de derechos humanos. Netanyahu también ocupa el cargo de ministro de Exteriores.

Gabriel dijo que sería “impensable” cancelar una reunión si Netanyahu se fuera a encontrar con grupos críticos del Gobierno de Alemania. Pero indicó que la cancelación de la reunión no va a ser una “catástrofe” y no cambiará sus relaciones con Israel. “Uno no puede obtener un cuadro amplio y apropiado de ningún país de la Tierra si se reúne solamente con los funcionarios del Gobierno”.

“En vez de huir del campo de juego, insto a Netanyahu a reunirse con el ministro de Exteriores alemán y presentar sus puntos de vista y su posiciones, sin temor a uno u otra organización”, expresó el líder de la oposición, el diputado laborsta Itzhak Herzog.

“El ultimátum de Netanyahu al ministro alemán de Exteriores daña gravemente los vínculos de Israel con la economía más grande de Europa y con un verdadero amigo de Israel”, agregó Herzog.

Herzog afirmó que cualquiera que sea el resultado del conflicto diplomático, se reunirá con Gabriel para “presentar mis posiciones y las posiciones de Israel para fortalecer los lazos y mantener la reputación de Israel”.

Hace dos meses, el primer ministro belga, Charles Michel, se reunió con delegados de “B’Tselem” y “Rompiendo el silencio”, tras entrevistarse con Netanyahu.

Consiguientemente, Netanyahu ordenó convocar al embajador belga para una reprimenda en el Ministerio de Exteriores.