“Lucía di Lammermoor” de Gaetano Donizetti

La Ópera Israelí repone la versión de Emilio Sagi

Chiquita Levov

La próxima ópera que se presentará en el Mishkán es otra de las famosas piezas de Gaetano Donizetti, “Lucia di Lammermoor” según la versión dramática dirigida por el director español Emilio Sagi. Estará bajo batuta de Daniele Callegari, alternando con Ethan Schmeisser y con un elenco de solistas muy destacado. Con la Orquesta de la Ópera Sinfónica de Rishon Leziónn y el Coro de la Ópera, dirigido por Ethan Schmeisser.

Es otra producción que reúne una galería de solistas de primer nivel tanto nacional como internacional. Se presenta entre el 17 de enero el 3 de febrero en el Centro de las Artes Escénicas de Tel Aviv, (Mishkán) Hogar de la Ópera.

Domenico María Gaetano Donizetti nació en 1797 en el seno de una familia italiana muy pobre, donde la música no tenía sitio y recibió instrucción musical en la capilla de la iglesia de Bérgamo. Comenzó como niño de coro pero no fue muy destacado, más tarde en 1806 recibió una beca para estudiar en la escuela de música local, donde se especializó en contrapuntos y las artes de la fuga.

La ópera “Zoraida Di Granata”, impresionó a sus maestros y fue enviado a Nápoles con un contrato. Durante la década de 1820 su obra no recibió buenas críticas. Pero en 1830 estrenó Anna Bolena y se hizo famoso de inmediato. Luego compuso Elixir D Amour, Don Pasquale, La Niña del Regimiento, que en 1848 se convirtió en otro éxito, año en el que murió el compositor.

La ópera “Lucía di Lammermoor” la compuso en 1835 con libreto de Salvadore Cammarano basada en la novela “La novia de Lammermoor” de Walter Scott y es considerada una de sus más grande creaciones.

En este drama es inolvidable la escena de locura de Lucía, con un aria muy expresiva que dura 15 minutos y es la culminación emocionante de la obra, y la gran prueba de la solista que interpreta el papel. Esta ópera de Donizetti es sobre la locura, las penurias que sufre la heroína hasta que pierde su razón y asesina a su marido.

El rol de Lucía fue originalmente escrito para voz “soprano ligero”, una voz que conserva la técnica vocal del Bell Canto y es el sueño de muchas cantantes interpretarlo por ser considerado técnicamente perfecto.

Es una obra en la que Donizetti, logra manifestar la intensidad dramática de una situación como no se conocía antes de su tiempo.

El director Emilio Sagi, ya había colaborado varias veces en el pasado con nuestra ópera y con mucho éxito. Sagi, estudió filosofía y musicología en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Londres. Se trata de unos de los directores de ópera más importantes de España, fue director del Teatro Real de Madrid durante varios años y sus maravillosas creaciones son famosas a nivel internacional.

En especial el género de las Zarzuelas. Hizo su debut como director en 1982 con “Don Pasquale” (Donizetti). Entre 2001 y 2005 se convirtió en director artístico de la Ópera Real de Madrid.

Ha dirigido muchas óperas barrocas y óperas contemporáneas líderes en todo el mundo. Es interesante destacar que Emilio Sagi, es el único director de escena sobre el cual se ha realizado un doctorado, que trató sobre “La transferencia entre lenguajes en la puesta en escena operística: Emilio Sagi, construcción de una poética”.