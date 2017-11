El bloguero Ben Tzion, judío israelí oriundo de Rusia, causó polémica en las redes sociales después de que colgara fotografías y vídeos de su visita a la Mezquita del Profeta, el segundo templo más sagrado del islam, en la ciudad saudita de Medina.

Según publica el diario digital The Times of Israel, con el que Tzion colabora ocasionalmente, usuarios musulmanes de las redes sociales reaccionaron con enfado ante la imagen que colgó en la plataforma virtual Instagram y alegaron que la entrada de los no musulmanes en sus sitios sagrados está prohibida.

Tzion, que sale en la fotografía con una túnica árabe tradicional y señala su nombre escrito con letras hebreas bordadas en un pequeño bolso que contiene su filacteria o tefilín, un objeto de rezo judío, asegura que Arabia Saudita solo requiere un permiso especial de peregrinaje para ir a La Meca, mientras que el resto de lugares santos están abiertos al público.

La polémica levantada en torno a la vista ha causado el cierre de su cuenta en Instagram.

Tzion ha hecho públicas en las redes sociales a través de fotos y vídeos sus visitas a varios lugares sagrados del mundo musulmán, incluyendo mezquitas en Irán, Líbano o Jordania.

Israel no tiene lazos diplomáticos con Irán, Líbano o Arabia Saudita, aunque Tzion asegura que ha entrado en todos sus destinos legalmente, usando pasaportes extranjeros válidos -sin desvelar de qué nacionalidades- y con las visas necesarias.

Además, insiste en que viajar a estos lugares es una afición, lo hace “como amigo” y desde el respeto por el islam y el mundo árabe, y sin ocultar su identidad judía. EFE y Aurora