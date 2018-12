Excelente film del cineasta británico

por Henry Weich

ALMANOT (Widows, USA, 2018). Dirección: Steve McQueen Guion: Steve McQueen, Gillian Flynn. McQueen empieza su película con una inyección inmediata de adrenalina metiéndonos en el último “trabajo” de Harry y su equipo de delincuentes y las cosas van muy mal, el cineasta y su montajista hacen un trabajo encomiable llevándonos a un lado y otro de los enfrentados, ellos y la policía y el resultado es fatal para los primeros. Antes lo hemos visto a Harry y su esposa Verónica en situaciones muy amorosas de pareja pero ahora ya estamos en otra cosa, un atraco. La película de McQueen, cineasta británico de fama justamente adquirida por sus películas anteriores, “Hambre”, “Vergüenza”, “Doce años de esclavitud”, basó este film en una serie de televisión británica que trasladó a Chicago en el presente. La mayoría de películas del género al cual ahora incursiona el cineasta, contrariamente a sus anteriores que giraban alrededor de la supervivencia, éste aborda temas como la desigualdad social, corrupción y la ira contra un sistema que roba al pobre para darle al rico, manejando simultáneamente diferentes niveles, entretenimiento básico, mezclado con tramoyas políticas que a veces distraen de la acción central y otras la realzan. En el atraco fallido mueren Harry y sus compinches, con el resultado de que Verónica y otras mujeres han quedado viudas. Ella llevaba una vida muy confortable y no tenía idea de las actividades de su esposo ahora difunto. No mucho tiempo pasa y es visitada por un criminal de apellido Manning que le informa que el tal trabajo final de Harry era robar dos millones de dólares y con la ayuda de su hermano psicópata le dice que tiene que pagarle ese dinero que el marido ha quedado debiéndole, justo cuando encuentra su cuaderno con los detalles de este y aún otros trabajos futuros. Acuciada decide emplear el mapa incluido ahí y ejecutar el atraco planeado por Harry, algo que resultaría en bastante más que esa suma, que quedaría para ella y su equipo de viudas, esposas de sus socios. Toma contacto con Linda, dueña de un negocio de ropa cuyo dinero dilapidó su marido en juegos y Alice cuyo marido abusaba de ella y la dejó sin un centavo y su arrogante madre trata de convencerla de convertirse en call girl, mujer escolta. Ambas que no conocían a Verónica, sin experiencia en el tema, se le unen, estando movida por la ira, y el temor. Uno de los aciertos del film es verla en su elegancia con su perrito blanco en las manos, algo que recalca la diferencia de clase con ambas nuevas socias. A este conjunto se agrega Belle, una amiga de una de ellas.

Al asunto del crimen se agrega una faz política. Manning tiene ambiciones de ser electo en su zona de Chicago pero ahí también corre Jack Mulligan, parte de una larga cadena de políticos que incluye a su padre racista Tom, Jack es un tipo de político corrupto, untuoso, que tiene un programa de hacer trabajar a mujeres de la minoría dándoles negocios y luego quedándose con parte respetable, por usar una palabra que en este caso sería un oxímoron, de las ganancias. Tom Mulligan dice que lo único que importa es que sobrevivamos, una frase que representa su afán de mantener el legado de la supremacía política blanca. En una instancia Verónica trata de recibir ayuda de Jack Mulligan contra Manning pero qué le importa a un político blanco una viuda negra de un delincuente, pese a ondear la bandera de batalla por los derechos de mujeres de minorías. Viola Davis es una actriz de talento encomiable y en este film encarna a un personaje diferente a los de filmes anteriores y lo hace con aplomo que supera sus justificados temores. La rubia alta que encarna a Alice es impresionante y se puede decir que rivaliza por un lugar de preeminencia. Más que el atraco mismo, planificación y ejecución, la tensión a su alrededor viene de lo que lo rodea, que incluye una sorpresa que no se revelará aquí. En cuanto a película de género clásico el cineasta amplía sus alcances, Venganza de mujeres contra el estamento masculino, por nombrar uno. McQueen hace uso brillante de la ciudad, especialmente en una toma con Mulligan yendo a casa en su campaña, la cámara queda afuera mostrando el rápidamente cambiante entorno .