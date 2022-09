Zelensky: “Israel no nos dio nada”

24 septiembre, 2022

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se quejó durante una entrevista ofrecida al canal TV5Monde de Francia, sobre la falta de ayuda de Israel durante la guerra con Rusia.

“Estoy choqueado. No entendí que pasó con Israel”, expresó Zelensky. “No comprendo por qué no nos pueden suministrar medios antiaéreos”.

“Israel no nos proporcionó nada. Nada. ¡Cero! No estoy acusando a los líderes. Tomo nota de los hechos: hubo discusiones con los líderes de Israel y no ayudó a Ucrania”, expresó el presidente ucraniano.

“Podemos notar la influencia de Rusia sobre Israel”, agregó, tras destacar que la sociedad israelí se muestra relativamente en favor de la causa ucraniana.

“Entiendo que necesitan defender su tierra, pero luego obtuve información de mis servicios de inteligencia de que Israel proporciona [defensas aéreas] a otros países. Pueden vender, pueden exportar, por eso estoy sorprendido”.

Israel se mostrado reacio a vender armas avanzadas a Ucrania por temor a dañar sus relaciones diplomáticas con Moscú.

Rusia cuenta con una importante presencia militar en Siria y hace la vista gorda cuando la Fuerza Aérea Israel bombardea blancos militares ligados a Irán en el país árabe. Un hecho que ocurre frecuentemente.

En marzo pasado, durante discurso online pronunciado ante la Knéset (Parlamento de Israel), Zelensky dijo a los diputados:

“En Israel, sabemos muy bien que la Cúpula de Hierro [Iron Dome], su sistema de interceptación de misiles es el mejor. Sabemos que saben cómo ponerse de pie y proteger sus intereses y también ayudar a Ucrania a proteger a los judíos de Ucrania”.

«Uno puede preguntarse a menudo por qué no podemos recibir armas de ustedes, por qué Israel no impuso sanciones serias a Rusia», agregó el mandatario de Ucrania. «¿Por qué no ejercer presión? Tienen que dar respuestas a estas preguntas y luego vivir con vuestra respuesta».

Israel ha enviado cientos de toneladas de ayuda humanitaria y equipos defensivos, tales como chalecos antibala, a Ucrania.

En marzo pasado, envió 100 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo, sistemas de purificación de agua, dispositivos de suministro de emergencia de agua, miles de carpas, frazadas, bolsas de dormir y camperas.